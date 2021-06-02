收入離島旅遊清單！「綠島」交通總整理　除了潛水還有世界級海底溫泉

夏天就要來臨，前往離島旅遊是國人夏天必做的事情，如果想來場緩慢放鬆的旅程，不妨前往綠島一趟，旅客可以在島上觀察由火山作用形成的天然美景，潛水至海平面下欣賞無汙染海洋。綠島玩兩天一夜或三天兩夜都可以，以下就跟著小編，一起來看要怎麼前往這座美麗的島嶼吧～

綠島機票怎麼訂？

德安航空班機。 圖／Wikimedia

目前想搭機前往綠島的話，就只能在台東機場搭乘德安航空飛機，一天僅有3個班次，且為了維護離島居民的權利，每個航班僅會開放4個座位，因此可說是非常難搶到的。不過只要抓準時機，就很有可能買到喔，讓小編來傳授你買綠島機票的小撇步和注意事項吧！

綠島機票訂購方式及注意事項

1. 每個航班訂位購票數開放4個名額，可透過德安航空官網訂購，或是撥打德安航空訂位專線訂購（07－8014711）！

2. 綠島機票開放預訂當日往後推算兩個月的日期，例如今天是5/10，那麼就會開放7/10當天的機票。

3. 儘早決定好行程！並在預定出發日的前2個月，準時在當天早上8點上官網或撥打訂位專線訂購。

4. 一定要在班機表訂起飛前40分鐘辦妥報到手續，逾時的話，座位將會釋出給候補的乘客。

台東往返綠島航班時刻表

台東機場→綠島機場

綠島機場→台東機場

台東往返綠島航班票價

台東機場→綠島機場

綠島機場→台東機場

從台東市區前往台東機場

台東航空站。 圖／Wikimedia

台東機場（也稱豐年機場）就位於台東市，距離市區和台東車站皆大約6公里的距離，可以搭乘公車前往，如果剛好時間無法配合，搭乘計程車也是一個不錯的選擇！

1. 搭公車

▶台東火車站→台東機場

從台東火車站出發前往台東機場，可搭乘「普悠瑪客運 陸海空快線」，約20分鐘即可抵達。

票價：25元

時刻表：6:50、7:30、16:10、17:00，皆為寒暑假停駛

▶台東市區→台東機場

可於台東轉運站搭乘8128號路線公車，約20分鐘即可抵達。

票價：25元

時刻表：8:00、10:50、14:00、15:10、17:00、18:15

2. 搭計程車

搭乘計程車是最快速的方法，不論是從火車站或是台東市區出發，車資大約都在300元以內，如果4個人平分，一個人也不用75元，相當便宜又方便！

車資：250～300元

時間：約10～15分鐘

綠島搭機流程

1. 抵達台東豐年機場後，前往德安航空的櫃台進行報到。

2. 需要託運行李的乘客，在拿到機票後，前往行李／貨物託運處辦理托運。

3. 起飛前30分鐘，等待廣播指示前往檢查手提行李，並於登機口準備登機。

綠島船票怎麼買？

富岡漁港。 圖／Wikimedia

如果買不到綠島機票，也可以選擇搭船去綠島，船程約需花費50分鐘，其實只比搭飛機多30分鐘，班次比飛機多一些，座位比搭飛機多超多，因此搭船前往綠島也是一個不錯的選擇！

台東往返綠島船班時刻表

台東富岡漁港→綠島南寮漁港

綠島南寮漁港→台東富岡漁港

聯營客輪包含：凱旋二號、天王星、綠島之星二號

台東往返綠島船班票價

從台東市區前往富岡漁港

富岡漁港位於台東市，距離台東火車站約11公里，距離台東市區約8公里，也有接駁公車可以搭乘，如果是行李較多或無法配合時間的旅客，也相當推薦搭計程車。

1. 搭公車

不論是從火車站或是從市區出發的旅客，都可以搭乘「普悠瑪客運 陸海空快線」，其中台東市區出發的旅客可在森林公園站上車，一天有約20班公車，其中有2班可銜接綠島船班，更多時刻表資訊>>。

票價：25元

銜接綠島船班的公車：8:30、12:30於火車站上車；8:40、12:40於森林公園站上車

2. 搭計程車

除了隨招隨上車的計程車，旅客也可以事先上網訂購專車接送，出發前一天司機還會打電話確認實際上車地點和時間，讓凌晨要趕船班的旅客，可以安心地睡到天亮再出發！

車資：300～350元

時間：約15～20分鐘

綠島搭船流程

1. 於網路訂票的旅客，要在開船前30分鐘抵達富岡漁港，再至碼頭候船室的櫃台，出示所有乘船者證件進行取船票。

2. 排隊驗票上船，約50分鐘即可抵達綠島。

3. 會暈船的旅客一定要備妥暈車／船藥，害怕嘔吐聲和和嘔吐味的乘客，可以全程帶著耳機，並且在口罩塗抹一些精油或香水，隔絕船艙的氣味。

綠島島上交通方式

綠島騎機車。 圖／shutterstock

騎機車

不管去台灣哪個離島旅遊，騎機車絕對都是最佳選擇吧！綠島有許多小條的道路，想要暢行無阻就必須騎機車啦！不過，綠島上僅有一間加油站，且營業時間為8:00～17:00，千萬別錯過加油時間。

費用：24小時約500元

騎腳踏車

想要有挑戰性一點的話，也可以選擇騎腳踏車玩綠島，但是綠島有不少上上下下的坡道，再加上夏天炎熱的天氣，相當考驗旅客的體力和肌力啊～

費用：24小時約150元

開車

開車最方便的事情就是不怕風吹日曬雨淋，但相對的一天的租金就很可觀，且會有很多秘境景點到不了，因此比較不推薦旅客開車遊綠島。

費用：24小時5人座約2,000元

環島公車

環島公車的發車／終點站皆為南寮漁港，以順時針的方向繞行綠島一周，旺季一天有6～9班公車，沿途行經將近20個景點，不想開車騎車的旅客，或許可以嘗試看看。

票價：全票100元；12歲以下、65歲以上、身障人士半票優惠

環島公車班次>>

綠島必玩景點／體驗

綠島有超多特殊的自然景觀，環島一圈可以看到很多很酷的地形和岩石，除了看看這些美麗的景點外，當然少不了綠島最有名的朝日溫泉以及必須體驗的潛水活動！

朝日溫泉

綠島朝日溫泉。 圖／shutterstock

朝日溫泉是世界海底三大溫泉之一，是個相當著名的世界級景觀，更有許多外國人慕名而來。朝日溫泉有三個露天浴池、室內溫泉池和SPA水療，在充滿珊瑚的地方泡湯，晚上看星星、早上看日出，絕對是來到綠島必做的事情！一旁設有步道、觀海涼亭、煮蛋區和販賣部等，是個可以待上半天的地方～

開放時間：5～9月5:00～2:00；10～4月06:00～24:00

門票：全票200元；12歲以下、65歲以上和身障人士100元；綠島居民和6歲以下兒童免票

潛水體驗

綠島潛水。 圖／shutterstock

在綠島潛水，不僅可以徜徉在超乾淨的海水裡面，還可以到「豆丁海馬海底郵筒」，從深海中寄一張明信片回家，運氣好一點的旅客，還有機會海龜優游的英姿，這半個多小時的潛水，絕對會成為永生難忘的體驗。

費用：一對一潛水2,500元

環島一圈

綠島燈塔。 圖／shutterstock

來到綠島，怎麼能不環島呢？沿著環島公路一圈約19公里，慢慢騎車的話，大概只需要40分鐘，沿路看到很奇特的景觀，就可以拍個照或走走沿海步道，看到很酷的美食攤位，也能隨時下車飽餐一頓，如此悠閒的旅遊步調，可不是每一個地方都能體驗到的！

想前往綠島的人，只要買船票、訂住宿、租交通工具，三個步驟通通完成後，就可以出發去綠島旅遊！除了幾個必須走訪的景點以外，其他時間就透過漫遊，好好地與這座美麗的島嶼相處吧～

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