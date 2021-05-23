漯底山.龍虎塔.星空隧道..　兩天一夜「高雄秘境景點」拍好拍滿

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-06-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 統一夢時代購物中心、星空隧道、旗津貝殼博物館。 誰說高雄不好玩？只是你沒跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

統一夢時代購物中心 | 3 小時

高雄不愧是地大地廣，夢時代號稱全國最大的複合式購物中心，有吃、有買、又有玩，頂樓還有摩天輪！ 逛到腿好酸就來頂樓搭個摩天輪，旁邊還有好多大恐龍，我身為一枚重度恐龍粉，只要電視在播侏羅紀世界、史前巨鱷類型電影我一定會停下來看，對恐龍完全沒有抵抗力，在這完全可以拍好拍滿！

星空隧道 | 30 分鐘

傍晚行程第一站是旗津星空隧道。 從鼓山輪渡站騎機車搭上人車共用的渡輪前往旗津，悠遊卡一嗶，就可以付船票直接上船，不需下車也省去排隊等待時間，真的很便利！ 經過了旗津老街，來到旗津星空隧道。旗津星空隧道位在旗津砲台下方，以前是軍事用途，穿越隧道就看到遼闊的海，與海上點點等待進港的船隻，稍微等待一下幸運的我們還看到大船入港，有夠壯觀的啦！

旗津貝殼博物館 | 1 小時

離開了旗津隧道沿著海岸線往南走，前往旗津貝殼館，海邊有一個閃亮亮的裝置藝術，叫做海珍珠，外型就像是個超巨大貝殼。座落高雄港都的大貝殼，在夕陽照射下金光閃閃，五點半來剛剛好拍無敵剪影照，水尬美叮美噹。

小島公寓/小島茶酒 | 2 小時

這趟高雄旅行住宿在美麗島站附近的小島公寓，老屋改建的民宿就像是都市裡的一座慵懶小島。住宿空間設計結合了臺灣文化及小島團隊的創意，他們是一群喜愛音樂及藝術的設計師唷！ 小島公寓一樓的空間是茶酒館與不定期的藝廊展演，他們的調酒跟餐點也有台灣的元素，使用在地水果及食材，在夜晚時光座無虛席，除了酒品優秀、餐點好吃外，氣氛實在是太chill啦！

第 2 天

漯底山 | 2 小時

第二天第一站要去的是漯底山自然公園（ㄊㄚˋ漯、四聲漯），算是比較冷門的景點，因為同樣身為惡地的月世界名氣太過響亮，不過這邊的景色完全不輸月世界，而且更天然呢！ 漯底山自然公園昔日是軍事禁地，還留有許許多多的碉堡跟哨站，因為發現了史前文化遺址才改造成自然公園，可以近距離觀察泥火山們，是非常有趣的體驗！

航空教育展示館 | 2 小時

高雄太陽實在太毒辣，必須有幾個市內景點來擋一擋，這個航空教育展示館，對很多役男們都不陌生，幾個朋友有在當兵期間在這掃過地，但沒想到是個必推的景點呀！ 好多飛機、好興奮、好像變形金剛場景，我已瘋狂，根本就可以拍電影了呀！ 可以看到好多已除役的飛彈跟機械，還有鼎鼎大名的響尾蛇飛彈可以看！更棒的是可以試乘拍照，展區還備有帥氣服裝跟道具給大家發（裝）揮（Ｂ）呢！

龍虎塔 | 2 小時

高雄最後一站來到蓮池潭及龍虎塔，第一次來這個地方覺得這裡好神祕呀！「入龍喉，出虎口」，逢凶化吉吉起來！周邊風景也很優美，還有一個烏龜密集的小池塘，有趣又可愛呀！

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