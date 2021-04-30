走進海洋王國、沙攤樂園、陣風境地！ 屏東墾丁放飛自我小旅行

作者：Funliday-Zephyr Yang

跟著 Zephyr Yang 於 2021-02-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 國立海洋生物博物館、肥春號 Fatchun Cafe、南灣遊憩區。 「你今天有好好愛自己嗎？」我想，這句話應該是每個人要天天問自己的。連續加班工作、趕不完的應酬聚餐、扮演著自己不喜歡的人生角色... 從容生活幾乎成為了躊躇不及的奢望，那麼，該是時候往國境之南走走吧，你會目睹所謂「好好過生活」的樣貌。

第 1 天

國立海洋生物博物館 | 1 小時

屏東海生館，是我最能夠親近海洋文化的地方之一，衝著平日來海生館，最期待的就是感受走在無聲海底王國的時刻！ 踏進珊瑚王國後，一路下坡確實有點緊張（很久沒有待在人類氣息少於其他生物的世界了），好多大大小小的魚兒用他的姿態悠遊著，也不禁感概長大的代價，就是忘記了海底生物的體型究竟有多龐大，住在海裡的生物有多豐富、又或是海底的黑暗，究竟有多深、多黑暗⋯ 也特別在小白鯨館待了許久，聽他唱歌，看他跟小朋友扮鬼臉。 幸好，好的場域總能再次突破你的想像，就像海生館，儘管來過不像五次，始終都能感受到來自海洋裡的泡泡，回應著我，帶給我的各種啟發。

肥春號 Fatchun Cafe | 1 小時

肥春號門外的九重葛，已經成為了我對恆春色彩的印象，姑且讓我叫他恆春艷紅吧！ 雖然是許多網美拍照的打卡熱點，一車一車的人潮來來往往，但往用餐區坐下的範圍卻是輕鬆愜意的，而且不論是美味度，空間營造、自然風的流通，甚至一些手繪塗鴉巧思，都讓人覺得這是在恆春一定要來的地方，因為老闆們是用心愛護這個地方！

南灣遊憩區 | 30 分鐘

南灣幾乎是我提到墾丁印象，也好奇問了過許多住在墾丁的人，大家都一致認同南灣的沙灘，和，風景還是墾丁最美的。 南灣魅力得要自己躺在沙灘上感受一下午才能體會，但我覺得最美的，除了風景以外，更是所以來到這裡的人們，都呈現出生命之中最有活力的、熱情的、開心的狀態，自然而然感染所有來到南灣沙灘上的人，才能共同呈現出一種最愜意快活的南國氛圍！

迷路小章魚 | 1 小時

我真的很喜歡找到Fine dining的餐廳，我覺得那個品嚐的並不只是一種口味、料理方式、或是嚴選的食材，而是一種把料理融入了諸多廚師的生命故事，呈現一盤盤世上難得一見、獨一無二的風味。 就好比迷路小章魚的龍蝦義大利麵，醬汁調和了蝦膏和橄欖油比例，搭配選用粗扁義大利麵條，而成有如日式拉麵的紮實口感，我在想，此舉也更能凸顯龍蝦肉質細膩。 好好品嚐多層次的料理，也算是再給自己一個創意不設限的空間吧～

野海子 • WILD KID BAR | 1 小時

吃完正餐以後，月光也漸漸拉上了天邊，怎麼能夠就這麼回去睡覺呢～ 南灣旁邊有一排濱海酒吧區，並不是說要喝多少才來到這裡了，而是去感受身處在看不到邊際的黑色海洋和拍打上沙灘的那種力量感，而我們跟著這麼多狂歡的人類一起待著、壯膽，也就能減少一點點的害怕吧哈哈 喝開以後的人，可能會把拖鞋放在酒吧木棧道上，再跳下沙灘試著去摸黑走一走，甚至躺下，感受一種睡在沙灘上一整晚的浪漫時光

草分木B&B | 1 小時

從南灣上岸，心情還帶點亢奮，南灣路成排五顏六色的繽紛民宿之中，有一間純白色、木質系、種滿多肉植栽的民宿建築，清新、時髦又慵懶，草分木南灣B&B根本是女人們度假生活的假想小屋。 有的房間看得見南灣海景、有的房間有單人浴缸、吊床、也有適合學生的背包床位，草分木吸引了各式各樣熱愛南灣的旅人；木棧道和白色柵欄有如南灣沙灘的延伸，小型多肉盆就像是迎賓列席步道，一股莞爾逗趣感，人造草坪與馬卡龍薄荷綠相呼應，都讓心情從容了下來； 可以在公共區域找到吧台區、烤肉區與姐妹個暢飲談天，玩水玩累了也能吹著海風在椰子樹蔭下的吊床小睡或看看書... 屬於女人式的慵懶日常，真的很簡單。

第 2 天

草分木B&B | 1 小時

難得距離大海這麼近，貪睡並不再我的選項內，天微亮我就先去南灣沙灘冥想做瑜珈，讓身體好好吸收能量，才回到草分木吃上一盤沙拉水果吐司早餐盤，吃飽後就再多看一本書後，才出門！

龍磐公園 | 30 分鐘

龍磐公園的落山風真的是有夠大的！ 可是這裡也充分體現了台灣四面還海，中間卻有數千公尺高山的樣貌，在這種同時擁有太平洋，草原，高地地勢的場域，在台灣其實找不到太多，所以請好好享受這一刻的大自然力量，我想應該會給你很久很久的感動

正宗港口茶 | 1 小時

你可以想像一片吹著海風長大的茶園，茶葉沖泡熱水以後喝起來是什麼滋味嗎？ 她會讓你不小心懷疑人生，但鹹香點出茶香，還能提前回甘，是一種茶好叛逆但好樣的感覺

鈕扣倉庫 | 1 小時

一走進鈕扣市集，就有一股濃濃放飛自我、流浪漂泊感～ 這裡全憑當下靈感，打造出每天都不一樣氛圍的露天餐酒市集，可以喝飲料，調酒，吃雜物，甚至逛二手著店，待在這裡最沒有的就是框架，那個你想像不到的角落卻有一盞小小的燈在那邊亮著，讓你不自覺的被吸引過去，想去好奇看看他為什麼會被放在這邊 鈕扣倉庫是一個讓你開啟最原始感知狀態，好好享受真實人生樣貌的一個地方！

延伸閱讀：屏東墾丁｜走進海洋王國、沙攤樂園、陣風境地的放飛自我小旅行

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