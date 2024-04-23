胖嘟嘟還爆餡！嘉義「錦記麻糬」現點現包 季節限定「草莓芋泥」
udn走跳美食／水晶
嘉義的「錦記麻糬」應該算是近期吃過內餡最爆的麻糬，一定要找個空曠的地方吃，不然一定會吃到全身髒兮兮，口味好多好難選擇，現點現包當天吃最好吃，所以記得不要買太多！
錦記麻糬 營業資訊
- 評分： / 4.4
- 地址：嘉義市東區安和街49號（地圖）
- 電話：05 271 6309
- 營業時間
星期一: 休息, 星期二: 休息,
星期三: 09:00 – 17:30, 星期四: 08:30 – 17:30,
星期五: 08:30 – 17:30, 星期六: 08:30 – 17:30,
星期日: 08:30 – 12:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
錦記麻糬
錦記麻糬 位置
這次是來到安和街上的錦記麻糬購買，店面不大就是一個外帶店的形式，公休日要看FB公告。
錦記麻糬 菜單
麻糬的口味很多種，算一算有十幾種口味，還有限定口味以及鹹口味麻糬，這次多買了草莓芋泥口味，要點很多顆的話有單子可以先畫起來，點完後老闆會餡包麻糬，等待的時間會稍微久一點。單點一顆18元，可以搭配成盒裝，小盒六顆、中盒八顆、大盒顆。
錦記麻糬 品項
這次點了蠻多種口味的，記得當天吃不完要冰在冷凍庫，要吃的時候再解凍，不然麻糬會硬掉，等不及解凍的話也可以氣炸、烤箱、微波，可以參考官網的解凍說明。麻糬真的很大一顆，拿在手上沉甸甸的，非常有份量。
花生芝麻
麻糬到手後先吃了花生芝麻口味，一咬開內餡真的是爆炸滿，剛包好的麻糬內餡的芝麻花生粉非常鬆，不甜不膩，外皮好軟Q，花生跟芝麻的香氣非常濃郁。
草莓芋泥
外層裹了花生粉，內餡則是新鮮草莓以及芋泥，草莓夠大顆，咬起來酸甜爆汁感吃起來好過癮。
另外還點了招牌、紅豆、花生，以及限定的芋泥口味，最喜歡的還是經典的花生跟招牌口味，紅豆跟芋泥口味都太扎實了，要配飲料不然會噎死。
他們家的麻糬算是大顆又實在，吃完一顆真的會飽到不行，不過整體算起來真的算好吃，可以買一兩顆來試試口味，買回家放冷凍口感會差一點，還是現吃最棒！
錦記麻糬
地址：嘉義市東區安和街49號
電話：05 271 6309
文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活
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