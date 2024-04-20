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拍網美照必收！「嘉義梅山」10大熱門景點 絕美茶園.夕陽.雲海全曝光

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圖：嘉義縣文化觀光局／提供
圖：嘉義縣文化觀光局／提供

10大熱門美拍景點「太興岩步道」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
10大熱門美拍景點「太興岩步道」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣梅山鄉擁有獨特自然風光，文化觀光局（簡稱文觀局）精選10大熱門美拍景點，有綠色隧道、瑞太古道、竹坑溪步道、太興飛瀑步道、太興岩步道、二尖山步道、雲之南道步道、太平雲梯、1314觀景台及太平老街，不僅有舒適的森林享受芬多精、絕美觀景台欣賞茶園夕陽雲海，還有老街懷舊美食療癒身心，遊客可全家大小到嘉義渡假拍美圖。

▲10大熱門美拍景點「二尖山步道」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲10大熱門美拍景點「二尖山步道」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲10大熱門美拍景點「太平老街」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲10大熱門美拍景點「太平老街」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲10大熱門美拍景點「太平雲梯」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲10大熱門美拍景點「太平雲梯」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局指出，梅山一帶有許多步道，蘊含自然景觀及豐富生態，紫藤花季後迎來螢火蟲季，白天可以到周邊步道走訪森林絕美秘境，夜晚入住特色民宿賞螢夜遊。

梅山有嘉義抹茶山之稱的「二尖山步道」，是一條能輕鬆攻頂的景觀步道，步行十分鐘就能眺望層疊的茶園全景。被喻為台版九寨溝珍珠灘的「太興飛瀑步道」，沿著木棧道可以看見大型的飛瀑平台，近距離欣賞壯闊的瀑布。擁有全台最高海拔的景觀吊橋「太平雲梯」，雲霧繚繞圍繞著整座吊橋，遊客置身雲海，天氣晴朗時可遠眺台灣海峽和欣賞夕陽晚霞，浪漫唯美。

▲10大熱門美拍景點「雲之南道步道」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲10大熱門美拍景點「雲之南道步道」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

從太平雲梯出口沿268階好漢坡可順遊「雲之南道步道」，收穫茶園雲海的景色，步道終點就在「太平老街」入口。保留著悠久歷史的太平老街，古色古香和建築獨特的街景，可以體驗山城的老街人文和茶香美味。

▲10大熱門美拍景點「太興飛瀑步道」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲10大熱門美拍景點「太興飛瀑步道」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

順著梅山縣道166線，沿途有許多平易近人的登山步道，走訪瑞里途中的熱門休憩景點「太興岩步道」，視線遼闊，清幽雅致；來到瑞里必遊的「綠色隧道」，平坦好走，兩旁由竹林、杉樹形成的小徑，像是電影臥虎藏龍的場景，當地居民也常在此處舉辦竹林茶席。

▲10大熱門美拍景點「瑞太古道」 。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲10大熱門美拍景點「瑞太古道」 。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲10大熱門美拍景點「瑞峰珍愛步道」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲10大熱門美拍景點「瑞峰珍愛步道」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

連結著瑞峰、瑞里、太和三地居民的歷史古徑「瑞太古道」，是鮮少人知的夢幻秘境，步道經舊枕木及石塊重新鋪整建置，沿途林相生態豐富，可見忘憂林、牛樟巨木等，是十分熱門的健行路線。

▲10大熱門美拍景點「竹坑溪步道」 。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲10大熱門美拍景點「竹坑溪步道」 。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲10大熱門美拍景點「1314觀景台」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲10大熱門美拍景點「1314觀景台」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

瑞峰「竹坑溪步道」多瀑布及吊橋，美不勝收，步道沿著岩壁穿越龍宮瀑布形成壯闊景觀，是攝影師必拍的美景，竹坑溪步道往下走就是知名的浪漫景點「1314觀景台」，飽覽海鼠山綿延翠綠的茶園美景。更多旅遊資訊，請至「慢遊嘉義」FB粉絲專頁、Instagram 查詢。

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