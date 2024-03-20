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原來這是「癡心」樹！嘉義北香湖公園 南洋櫻仍盛放可賞

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圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供
圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供

苦楝樹因其發音，以「癡心」為花語。　圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供
苦楝樹因其發音，以「癡心」為花語。　圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】古諸羅八景之一的北香湖，是嘉義市西區最大公園綠地，知名城市觀光旅遊IP「光織影舞」光影藝術展每年在此舉行，2023年8大粉紅夢幻裝置藝術點綴湖面，照亮北香湖夜空，吸引近82萬參觀人潮，逾半數外地遊客慕名而來欣賞北香湖公園之美。近日，南洋櫻與苦楝也迎來花期，繁花、湖景相映成趣，美不勝收；遊客可趁著春暖花開，享受不用出國、上山，在平地就能「賞櫻」的樂趣。

▲南洋櫻。　圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供
▲南洋櫻。　圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供

市府建設處表示，此刻是到北香湖公園散步賞花的好時機，苦楝樹、南洋櫻、羊蹄甲盛開迎賓；尤其是北香湖公園北側靠世賢路的南洋櫻，盛開時全株無葉，繁花滿樹，大片粉紅花海伴隨著春風綻放，為都市景觀增添一抹迷人的色彩。

▲苦楝樹的花語是「癡心」，也適合情人到此拍照。　圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供
▲苦楝樹的花語是「癡心」，也適合情人到此拍照。　圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供

信步北香湖公園不僅可見南洋櫻盛放，集中在獅子林園區的苦楝此時也是滿樹皆花，散發淡淡微香，憑添春意，火車經過可看到整排滿滿淡紫花朵，環湖邊公園闢建時所留下的苦楝開的更是茂盛，盛開的苦棟與湖景相映，是專屬春季的限定美景；而「苦楝」樹的發音正是「苦戀」，花語是「癡心」，也吸引戀人到此散步、留影。

▲粉嫩的南洋櫻。　圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供
▲粉嫩的南洋櫻。　圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供

北香湖公園面積約25.26公頃，是僅次於嘉義公園的第二大公園，也是嘉義市西區最大的公園綠地。從空中俯瞰，公園步道呈現「音符」形狀，具有蓄洪功能的湖面，則宛如飛躍的海豚；動植物生態豐富的北香湖，也是市民平日運動與休憩的最愛，遊客也可安排散步賞花、野餐休憩，度過悠閒的春日午後。

▲北香湖公園的南洋櫻盛開。　圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供
▲北香湖公園的南洋櫻盛開。　圖：嘉義市政府建設處暨觀光新聞處／提供

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