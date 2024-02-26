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黃花風鈴木、櫻花、麝香木齊盛開 春遊嘉義賞花超浪漫

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圖：嘉義縣文化觀光局／提供
圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嬌豔的黃花風鈴木。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
嬌豔的黃花風鈴木。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開時分，嘉義縣境內的黃花風鈴木、阿里山櫻花及瑞里麝香木紛紛綻放，遊客們可前往嘉義，沉浸在春天的花海中，享受大自然的美好。嘉義的春天很繽紛、很精采，可以一次欣賞各色花種，拍出不同風情的專屬美拍，推薦遊客到阿里山、瑞里村等山區景點賞花時，都可以品嘗道地的茶餐料理、啜飲高山茶，又或者是望著山景喝杯咖啡，都是非常棒的玩法。

 ▲八掌溪黃花風鈴木。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
 ▲八掌溪黃花風鈴木。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

不只山區可以賞花，大林陳井寮及八掌溪畔現在也可以欣賞黃花風鈴木，金黃亮眼的花朵非常吸睛，遊客可以順遊大林的觀光工廠、朴子配天宮，或是品嘗平原區的各式銅板小吃，絕對是春天出遊的最佳選擇，全台民眾及攝影愛好者都可以來趟嘉義花季之旅，用美拍將嘉義的美推薦給所有好友。 嘉義縣文化觀光局指出，嘉義縣的黃花風鈴木初綻放，花開約3至5成，推薦賞花點有大林陳井寮、八掌溪畔，這種花朵金黃燦爛，每年春季開花時節，都會吸引著眾多遊客前來賞花，若隨著微風拂過，花瓣如風鈴般輕輕搖曳，猶如置身於仙境中。

▲瑞里麝香木。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲瑞里麝香木。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲阿里山的櫻花盛放。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲阿里山的櫻花盛放。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

另外，阿里山的櫻花從1月開始，不同的品種就陸續開花，目前推薦賞花點有來吉部落、太和村樟樹湖良亭花岩椿寒櫻以及太和村太和橋椿寒櫻，提醒遊客櫻花滿開後只能維持7至10天，需把握賞花期賞花，拍照時務必注意自身安全；淡紫色的麝香木也在瑞里村沿路綻放，麝香木會散發出淡雅的花香且花叢易親近，非常適合愛拍照的民眾。

文觀局表示，賞花是深受國人歡迎的旅遊行程，緊接著3月也將迎來瑞里紫藤花季，遊客可提早規劃賞花行程，花況易受氣候影響而隨時變動，賞花同時也請愛護花木及自然環境。更多賞花資訊可至「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁，以及「嘉義縣文化觀光局」官網查詢。

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觀光工廠 賞花 阿里山

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