200元實現烤蚵自由！到嘉義好美里拍網美照 搭漁筏跟船長出海探險

【旅奇傳媒/編輯部報導】不喜歡人擠人的旅遊嗎？嘉義縣文化觀光局推薦遊客到嘉義東石布袋搭船就對了！讓專業船長引領海上開趴，體驗在船上卡拉OK飆歌的暢快感，船上有新鮮現煮的蚵仔 Buffet 及各式海鮮，簡直就是「海上移動廚房」，還能踏上有沿海最大沙洲之稱的「外傘頂洲」，適合全家大小一起來體驗超級台味的航海。

▲外傘頂洲。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

外傘頂洲是台灣沿海最大的沙洲，面積大約1,000餘公頃，因為受到波浪、東北季風的影響，每年都會往西南方向漂移，所以也被稱為「移動的國土」，遊客可以從東石漁人碼頭搭乘觀光漁筏前往外傘頂洲，不只可以在沙洲上採野生蚵、耙文蛤、追角眼沙蟹、和尚蟹，還有一望無際的蚵棚，最特別的就是可以在船上品嚐到最新鮮的海鮮風味餐，就像是海上的移動餐廳，一邊吹著海風、一邊吃海鮮，還能體驗在海上飆唱卡拉OK，真的是非常特別的玩法。

▲烤蚵。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

不只東石可以搭船到外傘頂洲，另外布袋的海上巴士，還能夠帶遊客搶登無人島、蛋糕沙灘、海上蚵田牧場跟近距離看到生存地球超過四億年的活化石「鱟﹙ㄏㄡˋ﹚」，超柔軟的蛋糕沙灘踩起來非常療癒，還有用漂流木、蚵殼串、海洋廢棄物所搭造的海上鞦韆及沙灘酒吧等拍照景點，適合全家大小同遊。

▲布袋觀光漁市。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣文化觀光局表示，來到嘉義沿海旅遊，絕對不能錯過「布袋觀光漁市」，不只能買到現撈的海產，還能吃到尚青ㄟ海產，推薦海鮮控一定要來。愛吃「蚵仔」的饕客也絕對不能錯過東石最夯的「烤蚵一條街」，只要200元就能實現烤蚵自由，同時推薦可順遊東石漁人碼頭、鰲鼓濕地、高跟鞋教堂、好美里3D海洋世界戶外美術館、白水湖壽島及好美里沙灘（天空之鏡）等景點，想知道更多嘉義旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及「嘉義縣文化觀光局」官網查詢。

好美里沙灘「天空之鏡」。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

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