快訊

北返車潮湧現！國道多路段時速不到40公里 國5已紫爆

疑精神不濟！ 小貨車突撞路邊油罐車車頭幾乎全毀

嘉義「四大親子萌寵景點」！寒假春節小朋友Fun電好去處

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：嘉義縣文化觀光局／提供
圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣有多處具娛樂性及互動性的親子萌寵場所，是規劃國內親子旅遊的好選擇！嘉義縣文化觀光局特別推薦四大親子萌寵景點，不論是與「咩咩上樹萌寵樂園」裡的笑笑羊來場有趣互動，走入「逐鹿部落」看梅花鹿賣萌，或是到「獨角仙農場」餵小牛喝奶奶，到「粉牛樂園」欣賞跑跑幸運鵝，都是春節期間家長帶小孩出遊的最佳選擇，讓小孩天天都超Fun電。

▲最新試營運的「咩咩上樹萌寵樂園」吸引超多親子家庭造訪。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲最新試營運的「咩咩上樹萌寵樂園」吸引超多親子家庭造訪。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣縣長翁章梁表示，小朋友放寒假了，很多爸爸媽媽都在苦惱帶孩子去哪玩？嘉義縣現在有很多可愛萌寵景點，適合家長帶著小朋友來認識動物，與可愛小動物近距離互動，加上佔地空間都非常大，可以讓孩子們盡情的奔跑玩耍，絕對是春節親子旅遊的首選地。

▲「咩咩上樹萌寵樂園」設有多項戶外活動。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲「咩咩上樹萌寵樂園」設有多項戶外活動。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

除了萌寵景點，嘉義縣還有許多親子景點，有以太空科學為主題的「北回歸線二館太空教育館」，以及讓孩子透過觸摸體驗及多媒體互動裝置輕鬆探索亞洲文化的「故宮南院兒童創意中心」，或者是有超大純白沙灘的「東石漁人碼頭」，讓孩子們能安心玩沙，也常適合親子遊。

▲「咩咩上樹萌寵樂園」有瓦萊黑鼻羊。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲「咩咩上樹萌寵樂園」有瓦萊黑鼻羊。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

最新試營運的「咩咩上樹萌寵樂園」，一開園即吸引超多親子家庭造訪，是座結合樂園與萌寵的森林系樂園，園區引進多樣來自國外的萌寵動物，有被稱為「世界上最可愛的羊」瓦萊黑鼻羊，還有波爾山羊、蝙蝠羊、泰迪羊、水豚、羊駝等萌寶貝們，與超萌又療癒的小動物互動，保證融化大人小孩的心，試營運期間更享有超值門票優惠。

▲逐鹿傳說梅花鹿園。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲逐鹿傳說梅花鹿園。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲獨角仙農場。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲獨角仙農場。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局指出，位於阿里山公路旁的「逐鹿傳說梅花鹿園」，是一處可以讓孩子和小鹿斑比近距離接觸的景點，看到小鹿圓滾滾又超萌的眼睛，就是種療癒感；「獨角仙農場」可以讓孩子們餵小牛喝奶奶、餵小馬吃草，有世界各地的獨角仙、鍬形蟲及甲蟲類的標本，讓小朋友認識許多罕見的珍奇昆蟲，還有一大片的綠地草原可以奔跑放電。

▲「粉牛樂園」賽鵝活動。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲「粉牛樂園」賽鵝活動。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「粉牛樂園」有精采有趣的賽鵝活動，還有手划船體驗，都很適合家長來溜小孩！想知道更多嘉義旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及「嘉義縣文化觀光局」官網查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

春節 親子旅遊 觀光

延伸閱讀

不斷更新／2024致富密碼「龍底加」！大樂透春節加碼19天 獎號看過來

大年初三 嘉義東石壽島驚傳遊客遇漲潮3人受困沙洲

春節身體微恙服藥 食藥署：需注意4大藥物過敏症狀

春節放煙火闖禍又一樁 爆竹引燃家具釀民宅火災

相關新聞

嘉義「四大親子萌寵景點」！寒假春節小朋友Fun電好去處

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣有多處具娛樂性及互動性的親子萌寵場所，是規劃國內親子旅遊的好選擇！嘉義縣文化觀光局特別推薦四大親子萌寵景點，不論是與「咩咩上樹萌寵樂園」裡的笑笑羊來場有趣互動，走入「逐鹿

免門票、CP值超高「台南室內景點」！可以DIY也可以扮裝拍照

台南景點都玩膩了？這次甲咪不帶大家玩市區，今天到台南的官田，要帶大家去一個超酷的市內景點。這裡不用門票，還有換裝體驗、手作體驗跟新奇的知識。如此實惠又有趣的地方到底是哪裡呢，快跟著甲咪出發一探究竟吧！ReadyGo～

快找時間來台南吃一輪吧！分享11間東山美食小吃，一日遊安排起來

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 Ann和榜哥在N年前南北跑業務的空檔時，就曾為了一探台南東山的東山鴨頭到底跟我們一般常吃的東山鴨頭有什麼差異，刻意繞路前來東山走訪；但時隔多年，說真

情人節脫單必朝聖！「台南正統鹿耳門聖母廟」最新浪漫月老殿，雷雕姻緣燈超炫麗

udn走跳旅遊／YUKI 再訪台南正統鹿耳門聖母廟，為的就是現在超紅的打卡景點~~月老星君姻緣殿！不管你是否單身，只要你想求錢緣、想求貴人緣、想求事業緣、求好人緣等等，通通都能來月老殿拜拜哦

全台唯一打小人法場！嘉義過年走春景點「歡喜財神廟」求發財金.巨大鈔票.元寶許願池

udn走跳旅遊／YUKI 想要招財的話，北部可以跑大溪的迎富送窮廟，那南部的話可以去哪裡拜？答案就是嘉義中埔的歡喜財神廟！之前綜藝玩很大也有來拍攝節目哦～ 嘉義的歡喜財神廟非常有特色，有巨

從火雞肉飯吃到牛雜湯！15間上榜《500碗》的「嘉義美食」

四處充滿美味小吃的「嘉義」，一直是許多饕客的口袋名單，在500輯針對全台小吃所選出的「500碗」名單當中，也有共計15間名店上榜，種類包括火雞肉飯、沙鍋魚頭、牛雜湯、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。