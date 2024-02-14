嘉義「四大親子萌寵景點」！寒假春節小朋友Fun電好去處

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣有多處具娛樂性及互動性的親子萌寵場所，是規劃國內親子旅遊的好選擇！嘉義縣文化觀光局特別推薦四大親子萌寵景點，不論是與「咩咩上樹萌寵樂園」裡的笑笑羊來場有趣互動，走入「逐鹿部落」看梅花鹿賣萌，或是到「獨角仙農場」餵小牛喝奶奶，到「粉牛樂園」欣賞跑跑幸運鵝，都是春節期間家長帶小孩出遊的最佳選擇，讓小孩天天都超Fun電。

▲最新試營運的「咩咩上樹萌寵樂園」吸引超多親子家庭造訪。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣縣長翁章梁表示，小朋友放寒假了，很多爸爸媽媽都在苦惱帶孩子去哪玩？嘉義縣現在有很多可愛萌寵景點，適合家長帶著小朋友來認識動物，與可愛小動物近距離互動，加上佔地空間都非常大，可以讓孩子們盡情的奔跑玩耍，絕對是春節親子旅遊的首選地。

▲「咩咩上樹萌寵樂園」設有多項戶外活動。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

除了萌寵景點，嘉義縣還有許多親子景點，有以太空科學為主題的「北回歸線二館太空教育館」，以及讓孩子透過觸摸體驗及多媒體互動裝置輕鬆探索亞洲文化的「故宮南院兒童創意中心」，或者是有超大純白沙灘的「東石漁人碼頭」，讓孩子們能安心玩沙，也常適合親子遊。

▲「咩咩上樹萌寵樂園」有瓦萊黑鼻羊。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

最新試營運的「咩咩上樹萌寵樂園」，一開園即吸引超多親子家庭造訪，是座結合樂園與萌寵的森林系樂園，園區引進多樣來自國外的萌寵動物，有被稱為「世界上最可愛的羊」瓦萊黑鼻羊，還有波爾山羊、蝙蝠羊、泰迪羊、水豚、羊駝等萌寶貝們，與超萌又療癒的小動物互動，保證融化大人小孩的心，試營運期間更享有超值門票優惠。

▲逐鹿傳說梅花鹿園。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲獨角仙農場。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局指出，位於阿里山公路旁的「逐鹿傳說梅花鹿園」，是一處可以讓孩子和小鹿斑比近距離接觸的景點，看到小鹿圓滾滾又超萌的眼睛，就是種療癒感；「獨角仙農場」可以讓孩子們餵小牛喝奶奶、餵小馬吃草，有世界各地的獨角仙、鍬形蟲及甲蟲類的標本，讓小朋友認識許多罕見的珍奇昆蟲，還有一大片的綠地草原可以奔跑放電。

▲「粉牛樂園」賽鵝活動。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「粉牛樂園」有精采有趣的賽鵝活動，還有手划船體驗，都很適合家長來溜小孩！想知道更多嘉義旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及「嘉義縣文化觀光局」官網查詢。

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