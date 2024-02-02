「2024台灣燈會在臺南」安平燈區2月3日開幕 暨首屆「新營波光節」亮點搶先看

今年台灣燈會有什麼亮點？「2024台灣燈會在臺南」，安平燈區2月3日率先啟燈，此次邀請台灣及國際上享有聲譽的藝術家，帶來結合科技的燈區作品，除了台灣燈會、指標性月津港燈節外，今年再加上全新原創藝文展覽「新營波光節」，三大燈節今年齊聚台南，精彩燈會作品搶先看，著手策畫台南小旅行！

「2024台灣燈會在臺南」安平燈區2月3日開幕。安平燈區作品-動物信號《往事河光》。圖片來源｜臺南市政府觀光旅遊局

安平燈區啟燈 明華園演出《媽祖》

結合新世代科技30件閃耀作品

「2024台灣燈會在臺南」安平燈區2月3日開幕，晚間6點30分將由結合無人機、煙火及燈光秀的空中展演揭開序幕，長達12分鐘的展演將閃耀安平漁港夜空，建議最佳觀賞點為原1661臺灣船園區停車場及林默娘公園周邊；緊接著晚點6點45分起於安億停車場啟燈儀式及特別邀請到明華園總團演出《媽祖》。

安平燈區作品-藝術家劉國滄X李維睦創作《乘風遠揚》。圖片來源｜臺南市政府觀光旅遊局

安平燈區就在林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，共有30件以上作品，「臺南400」展區特邀請了原住民族、客家、漢族、新住民、日本、荷蘭、印尼以及臺灣本土在國際享有聲譽的藝術家，於林默娘公園創作族群共融與文化永續的歷史想像；「河光往事」展區，由新世代科技藝術家帶來全新面貌，再創臺南運河嶄新的風情與當年繁華的風貌。安平燈區展期間有12處街頭藝人表演區，將帶來500場以上精彩表演；此外，整個展期共安排14場結合無人機、煙火及燈光秀，點亮安平夜晚的空中展演。

安平燈區作品-黑川互動媒體藝術創作《河光流影》。圖片來源｜臺南市政府觀光旅遊局

參觀民眾可提前了解燈區內交管措施，多加利用燈會免費接駁車與大眾運具，前來台南安平賞燈。

2024台灣燈會

安平燈區

開展時間：2/3-3/10

高鐵燈區

開展時間：2/24-3/10

元宵節開燈儀式：2/24

活動地點：台南高鐵站、大台南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域、原1661台灣船園區、安平運河沿岸、安平遊憩碼頭、林默娘公園。

官網：https://2024taiwanlanternfestival.org/

今年第一屆「新營波光節」海報主視覺。圖片來源｜新營波光節

2024全新「新營波光節」

燈區亮點搶先看

2024年臺灣燈會將從台南新營開啟古都藝文之旅，除了大家熟悉的月津港燈節，今年迎來第一屆「新營波光節」，以光影藝術為核心展現台南人文歷史、地方文化，成為溪北地區全新的藝術策展品牌。波光節於新營文化中心及新營天鵝湖，分別打造「團圓‧微光」幾米戶外藝術裝置展以及「波光圈」燈節活動。

首度於新營舉辦的波光節結合天鵝湖的水域及環境，以「波光圈」為策展概念，運用天鵝湖的湖面波動特色，將視覺聚焦於光線與水波融合的光影，以彼此相遇、重疊、重構的樣態，體驗在地文化豐富樣貌。由臺南成長的的媒體人方敘潔擔任策展人，並邀請知名團隊「大象設計」操刀主視覺。

新營波光節作品《光之語》。圖片來源｜新營波光節

新營位處嘉南平原核心區，擁有埤塘、濕地、池澤、水圳等盎然綠意的多樣性生態環境及自然景觀；昔時曾作鄭成功屯兵考察駐留的大本營地帶，也是舊日文學、美術、音樂引領摩登新感覺的文藝原鄉，未來更將迎來國家級圖書館，成為放眼未來的重要交通樞紐及文教重鎮。

波光節四大展區將展出具有文化創意元素的藝術燈飾及光環境，連續35天的藝文燈區展覽活動，將分為四大燈區呈現9件主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉，台南市文化局也特別規劃天鵝湖生態導覽遊程，讓觀展民眾能在藝術文化薈萃的盛典中，體驗天鵝湖藴育濕地生機勃發的光節。

新營波光節作品《繞巡》。圖片來源｜新營波光節

波光節作品：繞巡

作品《繞巡》是由來自法國音樂家狄文斯(Divyns)以台南廟宇文化為發想，採集在地廟宇的熱鬧聲音結合裊裊繚繞的煙、繞境間的巡迴幻化為廟宇輪廓，創作出充滿台南味的電音作品《繞巡》讓參觀民眾有視覺與聽覺的雙重享受。

新營波光節作品《凹》。圖片來源｜新營波光節

波光節作品：凹

新營在地的新銳藝術團隊「作日製作」，以動態機構創作出作品凹，作品模擬波浪的推移變化、於夜間配合LED控制，展現多元的燈光、機械動態文本，由緩和的波動狀態，推演至激揚的動作變化。

新營波光節作品《虛實光漾》。圖片來源｜新營波光節

波光節作品：虛實光漾

最後環湖綠林光環境燈區，除了能體驗光影投射在樹林間的波動，打造出湛藍世界感受漫步天鵝湖畔的魔法奇幻感外，在創作《虛實光漾》中能捕捉到湖面上的光波粼粼、湖水中的虛實倒影，圈圈的光映在湖上，蕩漾在天地間的波波漣漪，如天鵝湖的生態圈般，是大地間共存而相依的氣息。

新營波光節作品《光之眼》。圖片來源｜新營波光節

波光節作品：光之眼(開幕點燈)

「天鵝湖」原名為「埤寮埤」，是南瀛新營地區唯一的天然湖泊，依據傳統風水來看正位於「天鵝穴」的「天鵝眼」位置，此次透過湖中寬達15公尺的「光之眼」作品，於夜色寧靜中，一只大眼在水波間緩緩地眨動，神采變換流轉、捉摸不定，融合天鵝光雕投影，璀璨揭開今年波光節序幕。

「團圓‧微光」幾米戶外藝術裝置展開展。圖片來源｜新營波光節

幾米戶外藝術裝置展「團圓‧微光」

3顆3米高的超級月亮溫暖人心

新營波光節除了燈光創作之外，吸睛亮點還有大小朋友都愛的幾米戶外藝術裝置展，在新營文化中心戶外廣場，展出以幾米繪本《月亮忘記了》為主題的「2024 幾米 Singing 臺南——團圓‧微光The Moon Forgets」藝術裝置展，作品限定展出65天，即日至3月24日，讓互相依偎的3顆月亮與小男孩陪伴大家，歡迎民眾來感受白天與夜晚不同的療癒溫暖景致。

活動獨家設計限量400顆的「幾米月亮造型充氣燈籠」，有別於過往的摺紙小提燈，圓圓的造型像一顆小月亮捧在手心。圖片來源｜新營波光節

迎接臺南400，特別將臺灣繪本大師幾米的創作《月亮忘記了》繪本裡的經典角色搬進新營文化中心。在幾米作品中，月亮是經常出現的元素，象徵著溫暖、呵護與守望，在最孤獨的時候給予最溫暖的陪伴，此次於新春之際，攜手幾米及其團隊以「團圓‧微光」為主題，打造高6米、高3米的3顆超級月亮於新營展出，希望透過作品傳達溫暖，點亮觀賞者的心靈，也為蛻變中的文化城市帶來一處想像，歡迎民眾來跟月亮與小男孩合影。

此外，還有「走走新營-打卡抽獎」、「走走新營-集章活動」暖身活動，凡至合作店家與幾米月亮手拿板合照打卡，除可享消費優惠外，還有機會抽中幾米文創商品，另外只要完成4處隱藏店家集章任務，即可兌換這次專屬設計的限量幾米夜光貼紙。展出期間也將設立經典場景的拍照打卡牆、幾米繪本主題書展區，初一至初五春節期間更安排定時街頭藝人表演，以及2月14日舉辦元宵造型湯圓DIY等一系列精采活動。

2024 幾米 Singing 臺南——團圓‧微光The Moon Forgets

展期：1/20(六)~3/24(日)

地點：新營文化中心廣場(臺南市新營區中正路23號)

波光圈—天鵝湖燈區

展期：1/27(六)~3/3(日) 每天17:30~23:00

地點：新營天鵝湖公園(臺南市新營區中正路556-1號)

網站：https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/6300

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300597