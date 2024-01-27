超感動！搭乘「檜來嘉驛」夢幻蒸汽火車 鐵道迷必追

在台南這座古老而充滿歷史韵味的城市中，夜生活也許沒有臺北這些大城市豐富，但深夜的台南美食卻比任何城市都還豐富。每當夜晚的寧靜降臨時，有不少隱藏在街頭巷尾的台南深夜甜點店默默的在夜裡營業，吸引不少深夜想吃甜食的螞蟻人們。今天讓我們一同探訪七家獨特的點心天堂，品味濃厚的甜蜜滋味，感受台南夜晚繁星閃爍中的甜蜜幸福。無論是甜點愛好者或夜行食客，都將愛上今天這份台南甜點懶人包。

2024-01-20 11:00