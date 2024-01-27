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超感動！搭乘「檜來嘉驛」夢幻蒸汽火車 鐵道迷必追

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對21號蒸機依依不捨的祖孫三人。　圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供
對21號蒸機依依不捨的祖孫三人。　圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】誕生於1912年的 Shay-21號蒸汽火車，是首輛從美國購置來台的三缸式28噸蒸汽機車，具有絕佳爬坡力，曾在阿里山林業鐵路服務超過一甲子，於1976年退後移至嘉義公園靜態展示。2019年在市府與林鐵及文資處攜手合作下，21號蒸機回到「娘家」，由林鐵處委託團業團隊，斥資2,200萬元，從沒有工程設計圖到前往美國總公司考察取經，歷經18個月修復工程、9個月試車後，成功恢復行駛，即日起正式回到林鐵成為「檜來嘉驛」營運列車，因而成為鐵道迷、甚至是全國矚目焦點。

▲車庫園區售票處。　圖：嘉義市觀光旅遊網／提供
▲車庫園區售票處。　圖：嘉義市觀光旅遊網／提供

自2024年1月起，每個月第一個星期六，潔淨燃煤蒸汽火車21號都會聯掛檜木車廂行駛嘉義到北門「檜來嘉驛」列車，每日來回有10班次，來回票價400元；團體票價10人以上享有9折，20人以上享有8折購票優惠，票價包含導覽費、紀念票卡等費用。

▲紀念車票。　圖：嘉義市觀光旅遊網／提供
▲紀念車票。　圖：嘉義市觀光旅遊網／提供

旅客可於嘉義站、嘉義車庫園區、北門車站購票及乘車，串連嘉義文創園區、檜意森活村等熱門景點，遊客可安排「來嘉」搭火車，享受一日輕旅行；活動資訊可至林鐵及文資處官網查詢：https://afrch.forest.gov.tw/0000249

▲Shay21檜來嘉驛。　圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／提供
▲Shay21檜來嘉驛。　圖：阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／提供

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