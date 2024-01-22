台南異國風味餐盒推薦！多款營養美味、獨家餐盒每天吃不膩

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台南市勝利路的烤盤上，異國風味餐盒台南成大勝利店，緊鄰成大校區，主打異國風味的各式餐盒，透過多樣化健康營養的組合，致力為當地居民和學生族群提供營養滿分的料理，多款的風味餐盒更是讓饕客每天都能有不同的新選擇。

店家一樓的則是用餐區，南洋低奢風格、簡潔明亮的裝潢，搭配上舒適的用餐桌椅，打造出時尚典雅的環境，內用空間雖然不大，細節處都能顯露出店家對待顧客的用心。

菜單

主打的各類異國風味餐盒，每日採用當季時蔬作為配菜，根據於消費者點選的料理，去變更主食的菜色，每份餐盒都講求美味、健康、營養均衡，讓你不僅能品嘗到不同料理的美味也能吃得飽。

泰式打拋豬

帶點些許辣度的「泰式打拋豬」，豬肉味道濃郁，帶有辛香料與塔香的氣息，香濃微辣的肉汁沁入米飯之中，既開胃又下飯，對於無辣不歡的老饕，肯定是不能抗拒的美味！

馬告鹹豬肉

馬告乃是一般人熟悉的山胡椒，是台灣泰雅族的用語。使用馬告、香料醃製入味的五花肉，辛辣中散發檸檬的清香，肉質帶有濃郁的香氣，味道充滿層次感不死鹹，瞬間食慾大開。

火焰骰子牛

鮮嫩順口的骰子牛撒上些許香料提味，襯托出牛肉本身的鮮美肉汁，讓鮮嫩的肉質增添不同辛香的風味，濃厚肉香與飽滿肉汁令人越吃越沉迷。

硫磺金沙豆腐

不想吃肉那就來份不一樣的主食吧！蛋香濃郁、甜鹹誘人的「硫磺金沙豆腐」，配上洋蔥、彩椒等時蔬點綴出天然蔬菜的鮮度，金沙醬汁完整包裹住滑嫩的豆腐，濃郁香氣直竄腦門，讓人食指大動，道色香味俱全的餐盒滿足饕客挑剔的味蕾。

北港黑麻油雞腿排

充滿台灣古早味的黑麻油雞腿排餐盒，也是店裡招牌口味之一，整隻雞腿醃製入味，淋上黑麻油炙烤，肉質濃而不膩、鮮嫩無比，帶有麻油獨特的芝麻香，越吃越著迷，無論是在外觀色澤、餐點口感都是令人為之驚豔的料理。

烤盤上，異國風味餐盒台南成大勝利店，主打異國風味的獨家餐盒，讓外食族不再只有單一傳統的便當選項，每一份餐盒都是獨一無二的口味，更是成功吸引了許多喜歡嚐鮮的饕客，讓你每天都能品嘗到不一樣的新滋味。


烤盤上，異國風味餐盒台南成大勝利店

店家地址：台南市北區勝利路196號

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:30 六日公休

店家電話：062088787

粉絲專頁：https://bit.ly/41GPLFg


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