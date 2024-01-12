超美落羽松仙境！ 遊台南六甲、官田　騎乘綠能電動車嚐美食、賞美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】適逢春暖花開的季節，正是走出戶外欣賞美景的時機，順道來場美食輕旅行！現在到訪西拉雅可以搭乘火車至隆田火車站，出站2分鐘即可抵達隆田 ChaCha 文化資產教育園區旁的租賃站，租用綠能電動機車暢遊仙境西拉雅，響應低碳輕旅行，一舉體驗官田、六甲地區的美景及美食，在這個颯爽的季節暢遊仙境西拉雅，享受視覺及味覺的盛宴，讓綠能電動機車成為載體，一同留下美好的回憶。

▲隆田 ChaCha 文化資產教育園區旁的租賃站。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

近日一波波冷氣團到訪，為台南六甲菁埔埤落羽松林「披上紅色衣裳」，搭配一旁色彩繽紛的波斯菊花海，景色優美、引人入勝，不分假日、平日都有遊客來拍照。六甲落羽松季預計1/20開幕，系列活動直至2月底。今年在落羽松林旁更營造了繽紛花海，紫紅、粉、白的花瓣隨風飄逸，有如為田間鋪上一層彩色花毯，搭配落羽松林，讓遊客輕鬆就可拍出繽紛美照。活動開幕後，更會結合市集、體驗及提供生態導覽解說，讓遊客不只賞美景，也能品嚐在地特產、體驗在地生活文化。位在台1線六甲區往官田區北上省道旁的落羽松林，透過網路與遊客間的口耳相傳，已從「祕境」變成聞名全臺的觀光勝地。每到這個時節，總會有絡繹不絕的遊客到訪，今年遊客更可藉由停車更加便利的綠能電動機車沿路欣賞落羽松美景！

▲公共藝術「Tabe! Tabe！仙境西拉雅」。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處為了讓遊客能有更多元的體驗，邀請曾獲國際設計獎的藝術家陳昱良，於官田遊客中心大草原設計創作同名公共藝術「Tabe! Tabe！仙境西拉雅」。透過「鹿、牛、野豬、蝸牛、犬」轉化的幾何造型，將西拉雅國家風景區內各類型景點與特色農產品，搭配黑白圖紋的古字和符號重新詮釋，傳達仙境西拉雅「風、土、山、水、人情味」的景點特色，並以西拉雅語Tabe（語意：你好，嗨）融入作品名稱，作品呈現多元民俗元素又帶有時尚設計感。創作材料上，特別以台南官田農業廢棄物「菱角殼」再製的「菱殼炭粉」，實驗嘗試作為色料使用，除了代表官田為全台最大菱角產地外，也響應當地「農廢循環再利用」的推動成果。為了讓遊客可與藝術有更多的互動，作品特別結合了躲貓貓遊戲功能，設置了一支可喊數字專用的放送頭（台語：擴音器），遊客除了拍照打卡外，也附加親子玩樂的趣味。

▲官田－隆田米糕。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

▲六甲－黑輪將。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

官田、六甲地區除了有豐富的人文美景，更富含各式美食，每一項都值得民眾前來品嚐。在颯爽的春季，除了欣賞落羽松美景及到西拉雅大草原與「Tabe! Tabe！仙境西拉雅」拍照打卡之外，還可順道體驗在地人推薦的美食，建議遊客可以騎著電動機車到六甲，品嚐「六甲媽祖廟剉冰」、「派蒂漢堡」、「黑輪將」及「金滿堂中藥本草養生青草茶」等等，還可到官田吃「隆田米糕」、「麵公坊」等在地美食，一同響應騎乘低碳綠能電動機車，來一場低碳仙境「西」遊記！更多活動資訊可關注「西拉雅國家風景區管理處」網站及臉書粉絲專頁。

▲官田－麵公坊。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

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