台南西部濱海私房景點！ 美麗蛻變的七彩迷宮、震撼人心的生命之樹 感受夕陽的無限浪漫

小編搜羅了9個台南景點，古老鹽田的獨特美景、異國風情的水上城市、充滿生命力的裝置藝術、讓人吹著海風在夕陽的照映下，漫步在浪漫氣息中。台南是著名的美食之都，近年致力於發展觀光文創產業和生態環境保育，其中濱海地區的自然美景和潟湖濕地生態更深受遊客們喜愛，古早的鹽業如今也成了台南特有的人文景觀。喜歡海邊的朋友們，趕快將這些海線景點收藏起來，和我們一起去探索秘境吧！

台南濱海景點推薦

水晶教堂

極簡純白風格的「水晶教堂」白色鋼骨鑲上閃亮水晶玻璃，在藍天白雲映照下，折射陽光與水中倒映的光影，就像是絕美的白色宮殿，營造出關島教堂婚禮的聖潔感。一旁還有盪鞦韆、南瓜馬車和愛情許願鐘等浪漫滿點的造景，是新人熱門婚紗拍攝地。每逢假日晚間會點上燈光，瞬間夢幻感加倍，和心愛的人同遊牽手漫步吧！

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地 址：台南市北門區200號

電 話：06-786-1515

營業時間：09：00-17：00(週一～週五)/09：30-18：30(假日)

井仔腳瓦盤鹽田

有著悠久歷史的「井仔腳瓦盤鹽田」是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，經過鹽場轉型復育後，現已成為台南濱海最具特色的景點。遊客可以體驗手工製鹽，休息區還有販售鹽滷檸檬汁、鹽滷豆花或茶葉蛋等特色美食。每到落日時，鹽田水面上倒映夕陽餘暉，搭配天空絢爛雲彩，鹽田火燒雲的獨特景色可是攝影玩家們的最愛。

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地 址：台南市北門區64號

電 話：06-786-1629

開放時間：09:30-20:00

雙春海濱遊憩區

「雙春濱海遊憩區」是個遺落人間的秘境，走在紅樹林間的木棧道，映入眼簾是一處忘憂美景，搭上木筏穿梭綠色叢林河道上，可以近距離觀察紅樹林的豐富生態，海邊沙灘上有夢幻的鞦韆，日落時分格外美麗，隨著潮水還能感受海上盪鞦韆的滋味，晚上可以留宿在遊憩區內的愛莊園露營區，星光帳篷提供有獨立衛浴，就讓滿天星斗的世外桃源陪伴著妳入眠。

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地 址：台南市北門區雙春村35-5號

電 話：06-786-5355

營業時間：09：00-19：00

七股觀海樓

位於鹽埕安檢所旁「七股觀海樓」是一座三層樓高的瞭望台，周圍空曠視野遼闊，七股潟湖、網仔寮沙洲都能盡收眼底。白天能看見廣闊的藍海，伴隨著陣陣海風吹拂，傍晚落日餘暉，夕陽緩緩落下，紅霞照映水面，療癒美景也會隨著季節變化有所不同，你可以爬上堤岸，那一望無際的潟湖與蚵棚交織的景色，讓人美不勝收。

圖片來源/IG@ milkyway516

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地 址：台南市七股區鹽埕里68號

電 話：06-787-2611

開放時間：全天開放(112年5月21日起至10月17日止設施整修)

七股鹽山

彷彿白雪靄靄的「七股鹽山」是台南知名地標，除了可以攀登壯觀的雪景鹽山，還規劃有吉祥物地景藝術、鹽雕藝術展、雪國城堡、鹽田體驗區和手作DIY教室，園內彩繪牆描繪著七股鹽場的歷史發展，順道品嘗有名的鹹冰棒、鹽滷咖啡，鹹甜滋味保證會讓你驚艷！還可以到鄰近的台灣鹽博物館參觀，能夠更了解台灣鹽業的興衰起落。

圖片來源/IG@janna_tiao

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地 址：台南市七股區鹽埕里66號

電 話：06-780-0511#49

營業時間：09：00-18：00

七股遊客中心

「七股遊客中心」充滿設計感的純白建築，縱橫交錯的大階梯，獨特的空間感，讓這裡成為台南超夯打卡點，除了室內生態展覽，還提供了多媒體互動遊戲，讓旅客更加了解台南自然生態。最熱門的六號小島，穿越水面的步道會隨漲潮淹沒，刻意營造可遇不可求的登島機緣，孤島上的藍色小屋，隨著日照時段而有不同的光影變化，傳達出一種寂靜美的空間意境。

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地 址：台南市七股區塩埕里塩埕102-8號

電 話：06-7801751

開放時間：09：00-17：30

青鯤鯓扇形鹽田-生命之樹

「青鯤鯓扇形鹽田」保留周邊既有生態鹽灘濕地，並設置生態棧道、休憩亭與水岸平台等設施。近期與藝術家共同合作打造「生命之樹」，潔白的巨型裝置藝術位在扇鹽中軸線中段，遠望宛如通往海中央，感覺充滿強烈的生命力，夕陽西下更是唯美浪漫，成為濱海最新打卡亮點。一睹獨一無二裝置藝術的同時，提醒別把車開進海上道路以免破壞濕地生態。

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地 址：台南市七股區七股溪橋

電 話：06-786-1000

開放時間：全天開放

台江國家公園遊客中心

「台江國家公園遊客中心」採用兼具生態與文化的鑽石級綠建築，館內有自然生態體驗區、人物歷史與環境解說區，讓遊客體會濕地之美。戶外設計感十足的白色建築物以高腳屋型式立於水面之上，配上幾何圖案的窗戶，滿滿童話般異國風情，就像是座美麗的水上城市，更有著台灣最美遊客中心封號，怎麼能不來朝聖一番。

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地 址：台南市安南區四草大道118號

電 話：06-284-2600

開放時間：09：00-17：00(週一休館)

府城天險-美麗的蛻變

台江建庄二百年戶外大展《開江紀》藝術裝置展於07/01正式開展，本次共展出9個作品，其中以「美麗的蛻變」最受人矚目。藝術家用以彩色竹籤來創造鹽分地帶長出多彩菅芒的美麗意象，象徵著台江先民不畏艱苦的犯難精神，在層層包覆的菅芒迷宫中穿梭遊走，最終將抵達佇立於中心的竹編巢居，療愈人心的七彩同心圓迷宮，置身其中彷彿自己也正在美麗的蛻變。

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地 址：台南市安南區媽祖宮一街345巷420號(府城天險)

電 話：06-255-8136

開放時間：08：30-18：30

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