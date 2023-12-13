在地人激推高CP值美食！斗南神秘鐵道餐廳 餐點種類多到顛覆想像

坐落在雲林斗南火車站舊倉庫旁的【迷樂卡啡-斗南店】，從開幕至今已有一年多的時間，透過充滿質感的裝潢風格與多元化的菜單設計，並以相對平易近人的價位選擇，成功打響知名度，自開店以來，都是附近居民經常光顧的餐廳，鄰近火車站的良好地理位置，更是吸引許多旅客前來用餐。

店內環境整體保留了台鐵倉庫的原有風貌，以清水模的設計呈現出獨有的鄉村工業風格，室內還有如天使之翼與紅色電話亭的裝置藝術，打造寬敞、舒適的餐廳環境，帶給來訪的客人能夠自在的享用美食。

▲另有提供包廂空間，若有大型家庭聚會可與店家諮詢預訂。

▲品牌也結合在地文化，與當地農會、小商家合作，在入口旁的專櫃上展售著多款咖啡、苦茶油及相關周邊商品，並擺放著許多部門長官們和知名人物來此用餐留下的簽名紀念。

店家所提供的餐點種類將顛覆你的想像，全品項將近200種的選擇，多樣化的系列料理從也能充分迎合大眾的口味需求，不需要考慮有誰不吃什麼，或是對哪種食材過敏等問題，盡情大啖美食準沒錯，餐點種類從義式料理、韓式料理、日式丼飯、風味鍋物、素食餐點等等通通吃的到，另外還有上百種特調飲品、咖啡皆可任君挑選！

奶油海鮮義大利麵

義大利麵系列的品項從白醬、紅醬、青醬到蒜香口味應有盡有，奶油海鮮義大利麵則採用經典白醬風味，搭配多款海鮮與蔬菜食材炒製，充分吸收醬汁與食材風味的麵條，每一口都帶給客人相當滿足的濃郁滋味和口感體驗，澎派配料為餐點增添豐富色彩。

厚切豬排咖哩飯

厚切豬排咖哩飯有誰能不愛？在豬排上方淋上特製的南洋咖哩醬汁，大口咬下，感受著香濃中帶點微辣的氣息在口中迸發的美妙滋味和外酥內嫩的絕佳口感，讓人忍不住一口接上一口！不愧為是店內人氣品項。

濃純牛奶火鍋

除了簡餐系列料理大受好評之外，店家推出的暖心鍋物也在饕客之間擁有好口碑。濃純牛奶火鍋的湯底相比於一般牛奶鍋而言，口感更加滑順、香氣更醇，搭配滿滿一鍋的肉品與蔬菜，定能讓人飽餐一頓！

蜜桃燻雞沙拉

想要均衡飲食那就不能錯過特色沙拉系列，選用燻雞、蜜桃、玉米、小番茄、美生菜等多項健康食材組合而成，多種風味打造出健康輕飲食，不論是當做正餐、前菜或是取代澱粉的餐點，配料滿滿的生菜沙拉肯定能滿足你的需求。

▲搭配凱薩醬品嘗，風味更佳。

▲由酥炸雞翅、雞柳條、小雞球、薯條、洋蔥圈組合的炸物拼盤可謂是聚餐必點，搭配附上泰式、黃芥末、番茄醬三種沾醬，怎麼搭都美味。

隨著如今外食族的風氣逐漸盛行，但原料物價卻不斷上漲，導致許多外食族苦不堪言，而身在其中的老闆便希望能提供一個較為平價且適合闔家聚餐的餐廳，能讓家人、朋友能有更無顧慮的享受相聚一起，充滿溫度的的溫馨氣氛。





【迷樂卡啡－斗南店】

營業地址：雲林縣斗南鎮中山路2之1號（八號倉庫）

營業時間：11:00-21:00

店家電話：055976346

特約停車場：正捷機車托運處

粉絲專頁：bit.ly/3RiuCh8





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