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正當時！嘉義沿海濕地看夕陽、吃美食、賞候鳥 一次滿足

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▲白水湖壽島是國片《消失的情人節》取景地。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲白水湖壽島是國片《消失的情人節》取景地。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

東石超人氣的美食「烤蚵」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
東石超人氣的美食「烤蚵」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣擁有山、海、平原地形，自然資源豐富，適合多樣鳥類棲息，從東石朴子溪出海口、鰲鼓濕地到布袋的新岑運動公園、好美寮濕地、新塭鹽田及布袋濕地生態園區，都可看到多種水鳥，其中鰲鼓濕地更是國際知名賞鳥點。嘉義縣文化觀光局表示，秋冬候鳥季節來臨，來嘉賞鳥，正是時候。

▲黑面琵鷺。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲黑面琵鷺。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

隨著黑面琵鷺抵台渡冬，賞鳥季也正式登場。每年鰲鼓濕地有超過200多種的嬌客拜訪，包含黑面琵鷺、高蹺鴴等候鳥在此覓食；布袋鹽田隨著曬鹽工程結束後成為濕地，每年吸引多達4萬隻候鳥在此覓食，除了是嘉義縣內新興賞鳥勝地，也非常適合親子前來走訪，帶孩子認識自然生態。

▲洲南鹽場。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲洲南鹽場。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

遊客可至東石鄉「向禾休閒漁場」體驗摸蛤、划船、烤蚵及釣魚；到「余順豐花生觀光工廠」選購各種可口花生伴手禮；「白水湖壽島」是知名國片取景地點，可以在小摩西分海打卡拍照；還可到布袋鎮「洲南鹽場」認識曬鹽文化、在「布袋彩虹屋」拍美照、前往「布袋小確幸海灘」吹風散步；「好美船屋」提供蛤蜊 XO 醬等伴手禮，也能品嘗在地風味餐；最後前往「好美里3D彩繪村」和3D彩繪互動拍照。

▲嘉義縣東石、布袋可觀賞到的鳥類一覽表。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲嘉義縣東石、布袋可觀賞到的鳥類一覽表。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

來到海區一定不能錯過海鮮美食，尤其是東石超人氣的「烤蚵吃到飽」，不用花大錢就可大啖肥美鮮蚵，嘉義縣文化觀光局表示，為吸引更多遊客前來賞鳥，匯集東石、布袋及賞鳥點，推出1日遊及2日遊行程，看夕陽、拍美照、吃美食、賞候鳥一次滿足，更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及「嘉義縣文化觀光局」官網查詢。

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濕地 賞鳥 觀光工廠

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