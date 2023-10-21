一生必訪！嘉義「阿里山賞日出」攻略 如何買票搭小火車到祝山觀日平台

台灣嘉義推薦必去景點！此生必看的大自然景觀~阿里山日出，我們全家終於一起攻略了，看到阿里山日出當下真的滿滿感動和讚嘆呀！這篇要跟大家分享，如何從阿里山車站買票搭乘小火車到祝山觀日平台看日出，包含阿里山日出交通方式和票價，同時也與大家一起分享我們拍攝到的日出美景喔～

到阿里山看日出的方式？

想來看阿里山日出，交通方式其實很簡單，看阿里山日出的交通方式，可以選擇搭小火車或是阿里山電動遊園車，而看日出的地點，可以選擇到祝山觀日平台或是小笠原觀景台。

以下是我們從阿里山火車站搭乘小火車，前往祝山觀日平台的紀錄，該怎麼搭？接下來一一詳細的說明。

如何搭乘小火車去看日出？

祝山線觀日列車當日開車時間

前一天到達阿里山時，我就先到車站裡面看一下祝山線觀日列車的發車和售票時間，每日祝山線清晨售票時間，會於當日發車前30分鐘售票哦！而這個發車時間會是依日出時間調整的，可先上網看或是前一天下午到阿里山車站看公告。

＊祝山線當日開車時間：乘車前1日下午4時30分於林鐵網訂系統、阿里山車站、遊樂區大門口及旅客服務中心公告。

祝山線觀日列車票價

大概清晨4:30我們就從下榻的櫻山大飯店步行來到阿里山車站，祝山線觀日列車的成人票價是120元，半票60元，我們是在現場購票，如果怕現場沒位置，也可以先在網路購買！

＊阿里山看日出「祝山線」買票詳細細節請參考➤官方資訊

祝山線觀日列車買票地點

阿里山日出祝山線觀日列車買票地點，位於阿里山車站1F，當天大約清晨5點陸陸續續遊客都來排隊了。

因為祝山觀日列車班次跟座位有限，所以會限制票數，記得熱門季節一定要提早來排隊買票，或是先上網訂票。

搭乘祝山觀日列車在哪裡下車？

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一定一定要筆記下來！因為祝山車站正在進行改建工程，自109年10月14日起改停靠對高岳車站！所以搭阿里山小火車到祝山觀日平台，需於對高岳車站下車，再步行約20分鐘才能到達對祝山車站，而且是上坡路段！（因此有了第二天我改搭電動遊園車到祝日觀日平台去看第二次日出的攻略）

雖然真的很不想爬20分鐘的上坡路，但為了實現全家人賞阿里山日出的願望，怎能臨時退縮呢！還是乖乖認命上車，抱著愉悅的心情期待日出吧！

抵達對高岳車站了，這時候的天色已經逐漸轉藍。

車站都會提醒大家日出的時間，還有末班車時間⚠️。

一定要記末班車時間！因為看完日出回程也需要回到對高岳車站搭車下山，所以大家看完日出之後記得要保留至少20分鐘的時間，下山走原路回來搭車才不會太趕！！！！！！！

好的～～接下來要開始20分鐘的爬坡路程了，從對高岳車站走到祝山車站，跟著人群走就沒錯了！如果身體不適，建議留在對高岳車站觀看日出就好，絕對不要勉強自己，我真的走到懷疑人生！

到達祝山觀日平台

終於拼命爬到了祝山車站！以前搭火車都是直接這邊下車的呀～～

還好太陽還沒升起，我們趕上了，路口會有告示牌指引，祝山觀日平台就在車站前面，如果是要去小笠原山觀景台，則需從這裡右邊的小路再步行約十分鐘哦！（小笠原山觀景台賞日出看這篇）

祝山觀日平台貢丸湯

想到小時候，跟家人上阿里山看日出，印象最深刻的就是熱熱的貢丸了！祝山觀日平台這裡有小規模的商店街，專門服務來看日出的遊客。

起了個超級大早，什麼都還沒吃，又走了20分鐘的爬坡路，肚子早已餓扁了，看到一大鍋熱呼呼的貢丸湯，根本是救贖呀！一定要買來暖暖身子墊墊胃，蛋餅也來一份！

趁太陽還沒探出頭，我們一家三口先飽食一頓～～這時候不管吃什麼都覺得格外美味呢！

現場有導覽員做解說，這位導覽員年紀已經很高了，但是還是很熱心的為大家解說，而且解說非常精彩有趣哦！

阿里山日出美景

早晨的山上空氣超棒，雖然很冷，但大口呼吸清新的感覺真好，等了一會兒，終於迎來清晨的這道光，接下來就帶大家一起欣賞阿里山的日出美景。

這次上山人潮沒有太多，所以我們的景觀位置很不錯。

閃閃發光的日出，太耀眼啦！即使是逆光也超有意境的呢！

慢慢地浮出山頭了～～～

高高掛在天空的太陽，配上煙霧繚繞，以及綿延不絕的山巒，此刻的美景真的是會令人感動的那種，頓時整個人都充滿了希望和朝氣。

看完日出後，商店街又再度熱鬧起來了。

從沼平車站回程

看完日出也才清晨7點，但真的不能慢慢吞吞，不然回程的火車就要跑了！我們加快腳步的回到沼平車站，還好有趕上！趕快搭小火車下山，再回去櫻山大飯店補個眠～下午再起床悠閒的來去阿里山神木區散步～不然真的要累慘。

回到阿里山火車站囉，這裡的景色其實已經很美了，這邊有一個很寬大的平台，佇立著幾座精美的木雕，有時間的話不妨仔細觀賞一番。

文初提到阿里山看日出可搭小火車或是阿里山電動遊園車，那比較推哪一種交通方式呢？我們第一天是小火車，第二天毫不猶豫選擇搭遊園車，答案應該很明顯了吧！強烈推薦大家直接坐遊園車上山，因為坐遊園車可以直達，尤其帶小孩可以免走很多路~超省時省力啊！下一篇會介紹搭遊園車到小笠原觀景台看日出的方式，大家可自行比較看看囉！

阿里山車站搭小火車到祝山觀日平台／常見問題

怎麼從阿里山車站搭小火車到祝山觀日平台？

因為祝山車站改建工程，自109年10月14日起改停靠對高岳車站，所以從阿里山車站搭小火車到祝山觀日平台，需於對高岳車站下車，再步行約20分鐘才能到達對祝山車站，而祝山觀日平台就在祝山車站前面。

搭乘的票價多少錢？

祝山線小火車的成人票價是120元，半票60元

有小火車搭乘的時刻表嗎？

詳細資訊可參考官網喔～https://afrch.forest.gov.tw/0000300

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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