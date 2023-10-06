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曾文水庫10大旅遊體驗！快來看愛聽歌劇的山豬、品嚐打虎英雄餐

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圖：嘉義縣文化觀光局／提供
圖：嘉義縣文化觀光局／提供

全台最大水庫曾文水庫達滿水位，風光宜人。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
全台最大水庫曾文水庫達滿水位，風光宜人。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣大埔鄉曾文水庫，終於在上游持續降雨後，水庫大進帳，再度恢復以往的「湖光山色」美景，嘉義縣文化觀光局特別列出到曾文水庫必做的10大旅遊體驗，有搭船徜徉全台最大水庫、愛聽歌劇的可愛山豬、近距離欣賞老鷹叼食秀、超霸氣臉盆砂鍋魚頭及必買暗黑系伴手禮等10大旅遊體驗，遊客可於大埔曾文水庫一次解鎖。

曾文水庫水情終於穩定，前陣子的降雨讓水庫回到滿水位，遊客又能搭船暢遊在全台最大的水庫，享受最棒的生態旅遊！曾文水庫是親子同遊的最佳生態景點，不只可以看到滿天飛翔的老鷹跟可愛的山豬群，每年3至4月更是紫斑蝶北返的飛行蝶道之一，還有大白鷺、小白鷺、黑鳶、大冠鷲等鳥種，透過導覽人員的專業介紹，除了欣賞水庫風景，更是一趟深富知識的生態旅行。

▲聽到歌劇《公主徹夜未眠》的歌聲，就衝到岸邊迎接遊客的山豬們。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲聽到歌劇《公主徹夜未眠》的歌聲，就衝到岸邊迎接遊客的山豬們。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

而曾文水庫的10大旅遊體驗，絕對是遊客來到大埔必做、必玩、必吃、必買、必拍的行程清單，其中，愛聽歌劇的可愛山豬，只要聽到歌劇《公主徹夜未眠》的歌聲，山豬們就會衝到岸邊迎接遊客；曾文水庫的黑鳶密集度是全台第一，還能近距離欣賞老鷹叼食秀，老鷹的帥氣俯衝秀總是讓遊客驚呼連連。全台唯一合法水庫釣魚平台就在大埔，大小朋友都可輕鬆體驗釣魚的樂趣；登上6樓高的觀景樓就能欣賞到360度夢幻水景，再到情人公園尋找巨人的禮物，有巨型的香水瓶、玫瑰花束，讓人彷彿來到巨人國，還可安排入住會呼吸的原木屋套房，享受鄉村風的歐式建築體驗。

▲曾文水庫可近距離觀賞老鷹叼食。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲曾文水庫可近距離觀賞老鷹叼食。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

來到大埔，一定要品嘗在地美食，有超霸氣臉盆砂鍋魚頭及人人都能救生態的打虎英雄餐，砂鍋魚頭選用水庫大頭鰱，再加上大白菜、芋頭、洋蔥、魷魚、蛋酥、魚丸等各種新鮮食材，湯頭清甜不油膩。打虎英雄餐的食材是魚虎，生性兇猛，影響水庫的原生魚種生態，有業者特別推出打虎英雄餐，有虎落平陽、臥虎藏龍、生龍活虎等多道創意菜色；回程記得買大埔獨有的巧包豆及竹炭花生，這兩款是暗黑系伴手禮，竹炭花生外層是可食用土窯燒製孟宗竹炭粉，巧包豆則是由黑巧克力包裹著咖啡豆，是曾文水庫在地風味小點心。更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」FB粉專查詢。

▲打虎英雄餐的食材是魚虎。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲打虎英雄餐的食材是魚虎。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

│曾文水庫10大旅遊體驗清單│

01. 搭船徜徉全台最大水庫

02. 愛聽歌劇的可愛山豬

03. 近距離欣賞老鷹叼食秀

04. 全台唯一合法水庫釣魚平台

05. 360度夢幻水景

06. 情人公園尋找巨人的禮物

07. 入住會呼吸的原木屋套房

08. 超霸氣臉盆砂鍋魚頭

09. 人人都能救生態的「打虎英雄餐」

10. 必買暗黑系伴手禮

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