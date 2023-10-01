跟著名人玩嘉義！走訪林懷民舊居培桂堂、沈玉琳故鄉小吃超級多

新港林懷民舊居「培桂堂」的蔣勳障子紙書畫展。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義名人輩出！不論是藝文界、歌唱界都有許多名人，金曲歌王伍佰的家鄉就在六腳、雲門舞集創辦人林懷民是新港人、紙風車劇團創辦人李永豐是布袋人，綜藝天王沈玉琳是水上人，嘉義縣文化觀光局邀請遊客跟著名人腳步，一起玩嘉義，走訪名人小時候的故居，體驗當地的特色、美食及文化。

▲綜藝天王沈玉琳是嘉義水上人。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

漫步雲門舞集創辦人林懷民祖宅「培桂堂」，一窺老宅建築、賞蔣勳大師優美的書畫展，喝古蹟星巴克、到奉天宮祈安、吃古早味小吃，再買清光緒年間流傳至今的新港飴；尋訪伍佰的故鄉，在蒜頭糖廠吃冰、搭五分車，品嚐與音樂大師為鄰、有人情味的蒜頭餅。

▲獲「國際慢城協會認證」大林鄉的萬國戲院。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

此外，林青霞、張艾嘉和徐乃麟，都是在嘉義縣大林鄉的社團新村成長，公視劇集《再見，忠貞二村》就是在此取景拍攝。早年大林因糖業興盛，輝煌時期不只萬商雲集，娛樂場所更是繁華，隨著糖廠停歇後，沉寂一段時間，直到萬國戲院重新亮燈、2016年獲得國際慢城協會認證，大林彷彿重獲新生，推薦遊客到懷舊老戲院萬國戲院看一場電影，或到泰成中藥文物館一窺珍貴中藥文物。

▲水上鄉的六哥古早味烤玉米。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲東石鄉的烤蚵吃到飽。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

沈玉琳老家水上的小吃美食相當多，有最原味的魚湯「水上老牌草魚粥」、遊客必吃的「竹下涼麵」、獨門神秘六醬烤出來的「六哥烤玉米」、「水上鄉山東蔥油餅」及168縣道上的「阿生古早味大腸包小腸」等，諸多銅板美食讓人食指大動。

還有多位金曲歌王都是嘉義人，包括伍佰是六腳人、翁立友是布袋人、葉啟田是太保人，今年剛獲得金曲獎最佳台語男歌手獎的阿吉仔是東石人，而中秋節前的蚵仔最肥美鮮甜，來到充滿海洋風情的布袋或東石，要品嘗超夯的烤蚵、蚵捲及其他各式海鮮料理，或是東石最熱門的烤蚵吃到飽。更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」FB粉查詢。

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