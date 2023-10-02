潮吃川菜！新式料理創意食尚川菜 「沙公乾鍋」一鍋兩吃鹹香超夠味

「La時尚川菜安平店」新式料理創意食尚川菜

喜歡吃川菜的朋友吃過這家「LA時尚川菜」嗎？這天跟朋友聚餐選到安平店用餐，餐點選擇還不少，有別與一般川菜料理，La時尚川菜還融入新式料理創意手法，口味我們都蠻喜歡，而且還有包廂，很適合聚餐呢～周邊停車也算便利！重點是不收服務費，有興趣的朋友可以來吃看看。

大家有沒有好奇為何店名開頭是【LA】原來是取自「辣」的漢語拼音，La時尚川菜安平店座落於安平區永華路上，鄰近新永華夜市，吃完還可以到安平走走，距離安平老街、林默娘公園、漁光島都不會太遠。

一樓是半開放式用餐空間。

台南聚餐推薦「LA時尚川菜安平店」店內環境

餐廳內座位數還不少，一、二樓都有提供客席區，而且這裡的座位大部分都有小隔間，可以用家人、朋友舒適的用餐。

LA時尚川菜安平店的辣度算是大家可以接受的，如果覺得不夠辣櫃檯旁還有醬料區可以自行調整。

La時尚川菜安平店二樓的包廂最大間可以容納18人呦～家族聚餐、商業用餐來這裡就對了！

我個人蠻喜歡這合式包廂空間，門一關上感覺比較有隱私。

另外這區則是開放式空間，也挺適合公司行號來聚餐或是舉辦2024尾牙啦～接近年底了，若有需求也可以提早訂位呦！

台南聚餐「LA時尚川菜安平店」餐點介紹

當天和好友點了不少餐點，看到有烤鴨馬上欽點，還有幼沙公乾鍋套餐也好讚～看起來都好誘人，餐點選擇還不少，馬上來分享給大家啦～

幼沙公乾鍋套餐 / 2隻 $1080（綜合菜盤-小、幼沙公-2隻）

這道送上桌我們都驚呼連連，當天吃到的沙公也太肥美！而且這道餐點是一鍋兩吃，也太划算！沙公經過各式辛香料，吃起來鹹香夠味，很吮指耶～

綜合菜盤有蔬菜、肉片及海鮮。

先吃乾鍋後，可以倒入高湯，加上綜合菜盤就變成香噴噴的麻辣鍋，香氣十足，吃完真的好滿足～

而且裡面還有豆腐及鴨血，香麻滋味好友們都吃的很開心。

筍絲空心菜 $150

這道也很不錯！脆口的空心菜搭配上筍絲，調味恰到好，不會過重，鹹香的滋味很下飯，吃起來也不油膩。

胡椒烤鴨餅 $80

胡椒烤鴨餅吃起來也挺特別，外皮有Q彈口感，裡面有鴨肉餡，帶點些微胡椒香。

芋泥烤鴨方 $50

跟你們說這個芋泥烤鴨好好吃！小小一塊看起來不怎樣，結果我們一吃就愛上！裡面吃得到芋泥與鴨肉完美結合，外皮有點脆口，鹹甜鹹甜的滋味，好搭呀～

魚卵塔野蔬3顆 $180

這盤看起來也太精緻了，聽說這道蠻多人喜歡，我們也點來試試，龍鬚菜上有晶瑩剔透的魚卵，多了層次風味，搭配上胡麻醬及美乃滋，吃起來十分的清爽。

圓形燒餅 / 塊 $50

店家貼心的對半切，吃起來也好酥脆！口感帶點微微的奶香感，我個人還挺喜歡。

現場還可以看到師傅片鴨過程，俐落的手法看得我目不轉睛。

經典皮片鴨 $980

一份是半隻烤鴨，光看這色澤就好誘人～口水都要滴下來了！鴨肉吃起來外皮脆口，肥瘦油香與肉質好讚呀～也可以搭配上甜麵醬添增風味。

一旁還有荷葉餅皮還貼心的用爐子保溫，餅皮Q彈保有溫熱感。

荷葉夾 / 塊 $40

可以搭配上烤鴨一起品嚐，配料及醬料都可以自由搭配。

缽缽雞 $420

雞肉一串一串，可以淋上辛香的特製麻辣醬汁，更夠味！裡面還有Q彈麵條，麻辣鹹香好過癮～

四方燒餅/ 塊 $40

這個燒餅還蠻特別，吃起來十分脆口又有紮實感，感覺是一層一層下去製作，越嚼越香。

電話:06-2032380

地址：台南市安平區永華路二段520號

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:30

La時尚川菜 永康店

地址：台南市永康區永大路二段815號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30 (最後營業時間20:30) 無公休

連絡電話：06-203 2380

La時尚川菜 善化店

地址：台南市善化區光復路48號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30（最後營業時間20:30）無公休

連絡電話：06-581 2459

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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