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台南蝸牛巷超人氣咖啡廳，獨家「椪糖咖啡、咖啡布丁」午茶首選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【奇暖咖啡風味實驗室】位於台南文青歷史街區「蝸牛巷」內，由專業咖啡評鑑師與茶飲資深店長共同創立的咖啡品牌，咖啡融合技巧與巧思，打造出令人讚不絕口的咖啡新滋味，像是店家招牌椪糖海鹽波霸拿鐵8重奏、甘蔗賀薑汁咖啡、莊園豆咖啡布丁，獨家口味只有在這裡才吃得到！怪不得店裡店外人潮總是絡繹不絕。

店內環境呈現工業風格，搭配木質傢俱與乾燥花元素增添溫馨感，用餐區則是以吧台的方式呈現，可以近距離欣賞到老闆的手藝，一邊品嚐咖啡一邊聽老闆敘述著咖啡的特色與風味，別有一番風味。

想在家品嚐到咖啡廳的優質咖啡嗎？那就購買店家精選莊園咖啡豆吧！咖啡豆品項會隨季節變更，僅挑選當季口味豐富品質最佳的咖啡豆做烘培，喝到每一口咖啡充滿老闆堅持與用心。

來店必點「椪糖海鹽波霸拿鐵8重奏」融合台南在地古早味椪糖，打造出8種咖啡風味體驗，淺嚐一口上層的雙倍濃縮咖啡，讓咖啡喚醒你的味蕾，接著品嚐椪糖義式咖啡與輕拿鐵，品味充滿層次感的甜味與咖啡香，還能將椪糖與珍珠作為甜點享用，這時在咖啡內加點海鹽提味，產生另一種滋味，最後品嚐清新冰鎮美式咖啡做收尾，口味由濃轉淡，中間補充點甜味中和咖啡的苦，讓人印象深刻的特色咖啡組合，值得細心品嚐。

這款「甘蔗賀薑汁咖啡」擺盤相當特色，兩瓶試管分別裝著台南優質契作甘蔗汁與手工熬煮黑糖薑汁，與咖啡與番茄的新奇組合，黑糖薑汁與番茄切盤以另一種方式呈現台南特色吃法，與咖啡的搭配口味相當新穎，如何搭配隨客人高興，彷彿在做實驗般新鮮有趣。

香濃咖啡配上酒香濃厚的提拉米蘇可是店內超人氣下午茶組合，提拉米蘇蛋糕體經過頂級莊園咖啡與咖啡酒浸泡，甜度適中散發些許苦味，綿密絲滑的口感令人陶醉，搭配精選衣索比亞咖啡簡直完美！每杯咖啡都有附介紹小卡，讓不懂咖啡的人也能了解自己正在品味著什麼樣的咖啡風味！

與蝸牛巷另一間人氣甜點「日和理想布丁提案」聯名推出的「莊園豆咖啡布丁」可是許多饕客的最愛！選用【奇暖咖啡】嚴選精品莊園豆製作，讓布丁充滿了咖啡豆本身的花香、果香，綿滑口感散發濃郁蛋香，尾韻還有些許酒香，充滿大人味的甜點每一口讓人驚豔，布丁每日限量供應，太晚來可就吃不到囉！

【奇暖咖啡風味實驗室】與常見的咖啡廳不同，結合台南古早味與咖啡，以做實驗的方式將其融合，藉由多樣化的咖啡組合與風味，帶領你的味蕾去世界旅行。


【奇暖咖啡風味實驗室】

店家地址：台南市中西區永福路二段81巷11號

店家電話：0965522003

營業時間：10:00-18:00，星期四公休

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3J0DdRq


延伸閱讀//台南阿嬤灶咖不午休！懷舊肉燥香、醬香爌肉太晚來吃不到

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咖啡廳 布丁 拿鐵

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