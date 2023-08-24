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《海賊王》登陸台南安平！「ONE PIECE海潮慶典」與魯夫合影、打卡夜間燈光秀

欣傳媒／ 欣傳媒

不用到日本找《One Piece海賊王》了！明年度即將迎來400週年的臺南市與東映動畫取得正版授權，魯夫將率領海賊軍團乘著千陽號啟程登陸安平港！今年9月1日起至10月22日止，遊客可至安平遊憩碼頭參與「One Piece海潮慶典」，盡情與《海賊王》中的角色人物打卡合影，同時台南市觀光旅遊局精心規劃夜間燈光音樂秀，預料將成安平今秋與中秋假期最大亮點！

「One Piece海潮慶典」於今年9月1日起至10月22日止，在安平遊憩碼頭舉行；圖片／時藝多媒體提供

《 One Piece海賊王》是由日本國寶級漫畫家尾田榮一郎創作，獨一無二的傳奇航海冒險作品，獨特的角色塑造與精彩刺激的冒險故事，使「海賊王」成為連載25年的人氣作品；且在2022創下單行本發行5億本的驚人紀錄，穩坐金氏世界紀錄之冠；今年串流平台Netflix更推出「真人版」影集，將於8月31日上架，推動《 One Piece海賊王》站在世界的巔峰。

臺南市明年度即將迎來建城400週年，台南市長黃偉哲表示，歡迎旅客來訪臺南古都，與陪伴大小朋友冒險人生的海賊王們歡度中秋海潮慶典！

「One Piece 海潮慶典」精彩活動還包括夜間燈光音樂秀，伴隨耳熟能詳的海賊王主題曲，點亮安平秋日夜空；圖片／台南市觀光旅遊局

在安平遊憩碼頭舉行的「One Piece 海潮慶典」，遊客可觀賞千陽號大型陸上氣球、喬巴超人帽子氣球；與專為此次活動量身打造的海賊王快閃店，海賊迷可以一次購足喜愛的商品。除此之外，活動也在安平遊憩碼頭周邊規劃特別的主題拍照區，遊客們可一邊在安平遊憩碼頭閒逛、一邊找尋海賊軍團的蹤跡。精彩活動還包括夜間燈光音樂秀，伴隨耳熟能詳的海賊王主題曲，點亮安平秋日夜空。

安平遊憩碼頭是可以欣賞夕陽與搭乘運河遊船的好去處，讓民眾從白天玩到黑夜；圖片／台南市觀光旅遊局

台南市觀光旅遊局林國華局長表示，安平遊憩碼頭是可以欣賞夕陽與搭乘運河遊船的好去處，讓民眾從白天玩到黑夜，也可以順遊安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、大魚的祝福、安平定情碼頭德陽艦園區等人氣景點。

配合「One Piece 海潮慶典」此次活動，台南市觀光旅遊局今年秋天推出『平日住宿臺南滿6,000買1晚送1晚』秋遊方案，讓大家深度體會臺南的美。觀旅局更強調，旅客可以同時搭配「臺南好康券」(至9/30)，活動期間入住臺南市配合活動之合法旅宿，掃描專屬Qrcode輸入住宿資料，即可獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及配合商家之電子優惠券等逾300個獎項，此外，亦能使用TPASS「大臺南公車+臺鐵無限搭399」，以更加便捷優惠的交通暢遊台南。

台南旅遊官網：https://www.twtainan.net/

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撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213661

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