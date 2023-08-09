快訊

雷擊導致纜車停運 300多遊客被困班夫公園、打地鋪過夜怨當局應急無能

登山遇「巨角神獸」擋路不給過！正妹爬上岩壁讓牠先走 細看竟是罕見國寶

北捷越來越進化…他見一標示「堪稱台灣最頂」 網群共鳴：坐起來就爽

雲嘉南「國際觀鳥馬拉松」24小時不間斷 鳥友號召同好快振翅報名

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2023台灣國際觀鳥馬拉松」將於10/28-29在台南七股遊客中心登場。　圖：雲嘉南管理處／提供
「2023台灣國際觀鳥馬拉松」將於10/28-29在台南七股遊客中心登場。　圖：雲嘉南管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台唯一由山到海不間斷的觀鳥活動，也是國內最具知名度的觀鳥大賽即將登場。由雲嘉南濱海國家風景區管理處（雲嘉南管理處）舉辦的「2023台灣國際觀鳥馬拉松」，今年邁入第11年，在雲嘉南管理處與在地鳥會多年的共同努力下，已成功在國內、外打響知名度，活動即將於10/28至10/29於台南七股遊客中心登場，在積極拓展國際交流之下，亞洲知名登山家金未坤也慕名號召韓國組隊參加，本活動於即日起在「筆記報名」網站開始報名，名額僅限43組（每組3-4人），額滿為止。

▲「2023台灣國際觀鳥馬拉松」是為邀集世界各地的鳥友，共同來體驗雲嘉南濱海賞鳥的震撼與感動。　圖：雲嘉南管理處／提供
▲「2023台灣國際觀鳥馬拉松」是為邀集世界各地的鳥友，共同來體驗雲嘉南濱海賞鳥的震撼與感動。　圖：雲嘉南管理處／提供

雲嘉南管理處近年與台江國家公園持續合作，維護濱海濕地生態、建設觀鳥亭與具備在地漁民特色並兼顧遮陰及賞鳥功能的魚籠景觀設施，提供賞鳥的最佳條件，希望能透過2023台灣國際觀鳥馬拉松活動，邀集國內、國際愛鳥人士，一同來台灣雲嘉南濱海感受賞鳥的震撼與感動。台灣位處世界主要候鳥遷徙路徑，是亞澳海線候鳥度冬遷徙的中繼站，雲嘉南地理環境優勢擁有海洋、濕地、森林三大生態系統，提供許多度冬候鳥豐富的棲息資源。每年9月到隔年4月，超過近百種、數萬隻的鳥類在此停留、繁殖，形成全台最美的飛羽天堂。

「2023台灣國際觀鳥馬拉松」活動，以永續指標作為推廣首要目標，共分為老鳥組（高手競賽組16組）、送子鳥組（親子組8組）及慢飛組（新手體驗組9組），並預計邀請國際人士10組穿插於各組別，互相切磋交流經驗。各報名隊伍免報名費，完成全部賽事的隊伍於活動期間留宿雲嘉南縣市，即贈送國內知名戶外品牌歐都納獨家贊助價值千元機能排汗衫，並有機會得到消費滿額抽獎…等限量好康禮品。

▲雲嘉南管理處「2023台灣國際觀鳥馬拉松」活動報名開跑。　圖：雲嘉南管理處／提供
▲雲嘉南管理處「2023台灣國際觀鳥馬拉松」活動報名開跑。　圖：雲嘉南管理處／提供

此外，為讓賞鳥更生活化，在「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁會不定期推出「賞鳥趣談—這些鳥事」及88節鳥界三大好爸爸「彩鷸、棕三趾鶉、水雉」溫馨、逗趣貼文。從8月底開始還有饒富台味的「鳥仔唸歌詩」品味咖啡活動。雲嘉南管理處從2022年開始，就已經準備30組賞鳥專用望遠鏡與100種常見鳥類圖鑑，分別放置在雲林口湖、台南北門及七股遊客中心提供免費借用，同時逐步建立14個賞鳥最佳時機及熱點，透過GOOGLE精準導航，鼓勵親子來場輕鬆的觀鳥小旅行。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

賞鳥 馬拉松 濕地

延伸閱讀

民眾辦護照大排長龍 音樂家快閃雙重奏舒緩情緒

柯文哲要越濁水溪 綠營：氣口不同 藍營：整合下架民進黨

台南北門井仔腳鹽田看表演 仲夏夜一連四周享樂去

搶救青年失業率！勞動署雲嘉南YS新址遷台南火車站前

相關新聞

厭倦人擠人那就到雲林私房景點！ 斗六一日文青散策，悠閒感受在地文藝氣息

斗六作為雲林工商、醫療、觀光的中心，古樸和現代在這座城市相融，充滿許多懷舊景點和文創聚落。如果厭倦了人擠人的熱門觀光景點，不妨安排雲林斗六一日遊，品嚐庶民美食、在老宅咖啡廳享用午茶、體驗不受打擾的閱讀空間，悠閒地感受滿滿的文藝氣息。今天就讓小編為您帶來私房的雲林景點推薦吧！

各式排餐無限量供應！嘉義人氣牛排館 主副餐通通任你吃到飽

位在嘉義市西區南京路上的【龍師牛排】，是台灣少見的「排餐吃到飽」餐廳，可以一次享受雞腿排、沙朗牛排、墨魚圈、丁骨豬排、梅花豬等五種肉品，店內揚物、沙拉、甜點也全都不限次數讓你盡情加點，CP值超級高！

嘉義老院子懷舊泡沫風！麵粉粿仔、蛋蜜汁重回歲月靜好年代

以木質系日式建築、歷史建地著稱的旅遊勝地嘉義，於市區一街道上佇立一棟小而巧的老院子，建於西元1951年，老闆將其維修、整建，以老物件的擺設、老味道的佳餚，在此打造專屬嘉義老院子的回憶。

2小時就賣光！台南人氣便當「王記好吃雞肉」暫停營業

台南鄉親別撲空！位於台南市北區的「王記好吃雞肉」以白斬雞、煙燻雞、雞肉便當為招牌，尤其便當經常開賣2小時就全部賣光，是許...

美食美酒就藏在老城街區中！台南夜生活好吃好玩 還能浪漫遊運河、賞夜景

台南不僅曾經作為首府，更是台灣有史以來第一個都市，建設與發展自然不在話下，市區中有許多古色古香的建築物都被完整保存下來，並隨著近年來的老宅新生風潮改頭換面，呈現出獨樹一幟的文藝質感。而來到台南旅遊，除了白天可以觀光之外，不妨也順便體驗有趣的台南夜生活吧！

在地人愛店曝光！台南秒殺級「香腸大腸黑輪」飄香40餘年　必加「1醬料」更對味

台南人的愛店！這家位於永康區的三輪車攤飄香超過40年，店家專賣香腸、米腸、黑輪等在地小吃，也是不少人銅板下午茶的良伴。據IGerRose分享，香腸及米腸都很容易被秒殺，晚來會吃不到喔！ 台南這家

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦