雲嘉南「國際觀鳥馬拉松」24小時不間斷 鳥友號召同好快振翅報名

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台唯一由山到海不間斷的觀鳥活動，也是國內最具知名度的觀鳥大賽即將登場。由雲嘉南濱海國家風景區管理處（雲嘉南管理處）舉辦的「2023台灣國際觀鳥馬拉松」，今年邁入第11年，在雲嘉南管理處與在地鳥會多年的共同努力下，已成功在國內、外打響知名度，活動即將於10/28至10/29於台南七股遊客中心登場，在積極拓展國際交流之下，亞洲知名登山家金未坤也慕名號召韓國組隊參加，本活動於即日起在「筆記報名」網站開始報名，名額僅限43組（每組3-4人），額滿為止。

▲「2023台灣國際觀鳥馬拉松」是為邀集世界各地的鳥友，共同來體驗雲嘉南濱海賞鳥的震撼與感動。 圖：雲嘉南管理處／提供

雲嘉南管理處近年與台江國家公園持續合作，維護濱海濕地生態、建設觀鳥亭與具備在地漁民特色並兼顧遮陰及賞鳥功能的魚籠景觀設施，提供賞鳥的最佳條件，希望能透過2023台灣國際觀鳥馬拉松活動，邀集國內、國際愛鳥人士，一同來台灣雲嘉南濱海感受賞鳥的震撼與感動。台灣位處世界主要候鳥遷徙路徑，是亞澳海線候鳥度冬遷徙的中繼站，雲嘉南地理環境優勢擁有海洋、濕地、森林三大生態系統，提供許多度冬候鳥豐富的棲息資源。每年9月到隔年4月，超過近百種、數萬隻的鳥類在此停留、繁殖，形成全台最美的飛羽天堂。

「2023台灣國際觀鳥馬拉松」活動，以永續指標作為推廣首要目標，共分為老鳥組（高手競賽組16組）、送子鳥組（親子組8組）及慢飛組（新手體驗組9組），並預計邀請國際人士10組穿插於各組別，互相切磋交流經驗。各報名隊伍免報名費，完成全部賽事的隊伍於活動期間留宿雲嘉南縣市，即贈送國內知名戶外品牌歐都納獨家贊助價值千元機能排汗衫，並有機會得到消費滿額抽獎…等限量好康禮品。

▲雲嘉南管理處「2023台灣國際觀鳥馬拉松」活動報名開跑。 圖：雲嘉南管理處／提供

此外，為讓賞鳥更生活化，在「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁會不定期推出「賞鳥趣談—這些鳥事」及88節鳥界三大好爸爸「彩鷸、棕三趾鶉、水雉」溫馨、逗趣貼文。從8月底開始還有饒富台味的「鳥仔唸歌詩」品味咖啡活動。雲嘉南管理處從2022年開始，就已經準備30組賞鳥專用望遠鏡與100種常見鳥類圖鑑，分別放置在雲林口湖、台南北門及七股遊客中心提供免費借用，同時逐步建立14個賞鳥最佳時機及熱點，透過GOOGLE精準導航，鼓勵親子來場輕鬆的觀鳥小旅行。

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