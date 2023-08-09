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厭倦人擠人那就到雲林私房景點！ 斗六一日文青散策，悠閒感受在地文藝氣息

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

斗六作為雲林工商、醫療、觀光的中心，古樸和現代在這座城市相融，充滿許多懷舊景點和文創聚落。如果厭倦了人擠人的熱門觀光景點，不妨安排雲林斗六一日遊，品嚐庶民美食、在老宅咖啡廳享用午茶、體驗不受打擾的閱讀空間，悠閒地感受滿滿的文藝氣息。今天就讓小編為您帶來私房的雲林景點推薦吧！

雲林景點推薦：斗六

吳記肉圓

在斗六有不少肉圓老店，而位於斗六西市場的「吳記肉圓」，則是飄香超過一甲子的經典美味！吳記肉圓販售的品項很簡單，有肉圓、油豆腐湯、丸仔湯和綜合湯，而外皮特別選用西螺在來米和地瓜粉調配製成，先蒸後炸的口感非常Q彈又有嚼勁，至於內餡則是溫體豬的後腿肉、竹筍、中藥材與天然香料拌製而成，吃起來帶有胡椒的香氣，再搭配店家特製醬料，風味獨特又美味。

圖／IG@yorkwytfilm
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圖／IG@food_koungyou
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地址｜雲林縣斗六市愛國街21巷10號

電話｜05 534 3581

營業時間｜09:30-19:30

小落別院

「小落別院」靠近斗六行啟記念館，紅磚老宅配上童趣的招牌，外觀十分吸引人，而一當走進店內，你便會看見琳琅滿目的糖果和玩具，讓人不自覺陷入童年回憶當中。除了販賣雜貨之外，小落別院主打喫茶店風的早午餐，像是每日限量的含淚漢堡肉排、健康豆腐漢堡排、日式炒麵、炒麵長堡、炸湯圓和各式飲品等餐點，整體來說是好拍又好吃，難怪正餐時間總是客滿呀！

圖／IG@nien_12345
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圖／IG@nien_12345
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地址｜雲林縣斗六市府前街115號

營業時間｜10:00-18:00（建議查看IG公布的當月休假日）

Mr. Lobby Coffee Roaster

位在小落別院旁邊的「Mr. Lobby Coffee Roaster」，從小攤車起家，到現在進駐於日式老宅，成為斗六有口皆碑的咖啡品牌。店家主要提供咖啡飲品，除了常見的濃縮咖啡、美式黑咖啡、咖啡摩卡之外，還有義式子彈通寧、綿密黑咖啡、澳式小白、咖啡青森、紅牛加濃縮咖啡、黑巧克力牛奶等多種選擇。一邊享用飲品，一邊置身在寬敞的木質調空間，相信你一定能心滿意足地度過慵懶的午後時光。

圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
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圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
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地址｜雲林縣斗六市府前街117號

電話｜0916 168 989

營業時間｜13:00-18:00（週一公休）

米地書店

接下來，徒步至林中街，前往事先已預約好，隱身在老公寓三樓的「米地書店」。按電鈴，登門拜訪米地書店，首先映入眼簾的是大面的書櫃，店主以旅行、生活和療癒作為選書標準，營造出一個舒適的閱讀空間。這裡的消費標準有兩種，一是購買書，二為點飲料。又或者你會像我們一樣，在買了心儀的書後並坐下來靜心閱讀時，店主會悄悄地送上薄荷水、餅乾與問候，用她的真心款待來訪的每一位旅人。

圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu

圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
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地址｜雲林縣斗六市林中街7之2號3樓

電話｜05 536 1725

營業時間｜週四～五 13:00-19:00；週六～日 10:00-19:00（採全面預約制）

小戶冊咖啡

要詮釋把生活過成喜歡的樣子，「小戶冊咖啡」可能再貼切不過了吧！這家開幕不久的的咖啡廳，同樣也是由老屋改建而成，兩位店主攜手打造出一個能把喜歡的人、事、物集結在一起的空間，同時希望憑自己的力量，讓家鄉變得更有歸屬感。在小戶冊咖啡，你可以品嚐手沖咖啡和好吃的甜點，也可以翻閱店內的書本、逛逛選品雜貨，讓身心靈充飽電，往更好的明天出發。

圖／IG@tastingtaste
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圖／IG@m181211
圖／IG@m181211

圖／IG@m181211
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地址｜雲林縣斗六市大同路216號

營業時間｜12:30-20:00

延伸閱讀>>雲林美食｜古早味特輯！雲林斗六美食必吃 TOP 9，和魷魚舌吻？伴手禮店變身冰店？

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咖啡廳 肉圓 書店

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