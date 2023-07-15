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超狂暗黑系酒吧！ 台南最酷陰間地獄風「醉地府」太有創意 當月壽星送12杯shot

痴吃的玩／ 文、圖／小白

udn走跳美食／痴吃的玩

台南美食｜中西區美食『醉地府』台南最酷最狂的暗黑系陰間地獄風的餐酒館底加啦！這間剛開時就討論度滿滿，這也是小白去過最有特色的，老闆太有創意哈哈，來餐酒館除了喝酒之外，當然要點些鹹食配酒，主打台式風味料理每一道都色香味俱全，帶點重口味的餐點跟酒最搭了，想來的朋友建議先訂位唷！

『醉地府』近期討論度很高的特色餐酒館非醉地府莫屬，地點就位於中西區民生路一段上，醒目的裝潢外觀也吸引不少民眾的目光。

五大活動報你知！壽星送12杯shot很可以欸。

『醉地府』座位區分為兩個區域，一區是有落地窗的明亮空間，另一區是燈光較為昏暗但氛圍最佳的區域，很適合多人聚餐飲酒的好地方。

『醉地府』氛圍很棒的區域就是要進入這扇門～上面掛著醉地府的匾額就像走入另一個世界，由帥氣美麗的道士店員開門更有氛圍。

『醉地府』這裡的佈置超好拍照，貼滿符咒道具、鐵鍊等，加上紅色燈光效果帶有陰森恐怖氣息，再搭配店裏提供的服裝道具，是許多人拍照打卡的好背景。

這間餐酒館真的有在認真經營，炒飯/熱炒都超好吃且有鍋香氣，搭配具有特色的調酒，非常推薦大家來吃。

很多人推薦這道地府辣炒鍋，所有的配料都是自己夾，只要在時間內夾完，並且想怎麼堆就怎麼堆，多達二十種蔬菜、火鍋料及肉片等，是個很有趣的體驗，科學麵也可以按照店內打卡活動進行兌換吃起來更有飽足感。

小白很推快炒類的，鍋香氣十足很適合當下酒菜，炸物則是店員推薦的酥炸二師兄，外酥內軟的口感越吃越唰嘴，還有自己夾的辣炒鍋香辣過癮，加上泡麵讓整體香氣更讚。

用瓷甕盛裝剝皮辣椒雞湯很有味道，喜歡剝皮辣椒獨特的香氣，讓湯頭帶點香辣口感搭配鮮嫩的雞腿肉好唰嘴。

我很喜歡左下角的「十殿閻羅的呼喊」左右兩邊黑白無常的造型老闆也太會找，分別為咖哩蘭姆酒/蘋果/椰奶，有酸有甜層次感挺酷的，右下角是叫「孟婆湯」喝完真的會小醉 隔天起來都忘記了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不只裝潢很有地府氛圍，連調酒的容器、裝飾等都走一個地府風超有感～ 大家快來體驗一下。

最後附上餐點明細表給大家～

醉地府

地址：台南市中西區民生路一段185號

電話：06-2235288

營業時間：平日17:00~03:00｜假日16:00~03:00

FB粉絲團 / IG / 線上訂位

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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