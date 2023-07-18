達人帶路！台南安平區散步 品嚐古早味小吃

番王伯蜜餞館 。 圖：安平區公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】安平區是台南市最具歷史文化底蘊的行政區之一，曾獲選「台灣十大觀光小城」、「經典小鎮3.0」及「台灣城鎮品牌獎－銀獎」，以豐富的在地美食及深厚的人文特色而聞名，台南市政府觀光旅遊局也邀請安平區蕭泰華區長，推薦遊客參加台南散步導覽路線「安平獅饗曲」、「老街五四三」及「安平運河南岸路線」，並享用隱藏在街坊巷弄中的古早味小吃。

美食達人蕭泰華首先介紹是「周氏蝦捲」，源於1965年創辦人周進根先生，原本是辦外燴的總舖師，閒暇時於安平經營小吃生意，蝦捲是其中一道菜。大約在1980年將蝦捲改良以新鮮火燒蝦蝦仁為主，大受歡迎，而將店號定名為「周氏蝦捲」。

偏向餐廳型態經營的「鄭家孔雀蛤」則提供小吃、海鮮炭烤熱炒、經濟合菜等多樣選擇，食材多是老闆自家漁船出海捕撈的海鮮，而孔雀蛤為其特色。

另外，發跡於台南市中西區之西市場中的「助仔牛肉湯」，第一代謝仙助師從盧牧童（人稱老鼠伯）學手藝後開業，當時是戰後初期約民國34年左右，台南市僅四家牛肉湯舖，且僅賣清燙牛肉配白飯，至今台南市已有300多家牛肉湯且吃法更多樣化，「助仔牛肉湯」於1999年由第二代謝維富因西市場店舖不敷使用而遷店至安平，至今已交棒給第三代經營。

▲得意蝦餅 。 圖：安平區公所／提供

以甕裝蜜餞、典雅古樸吸引來客的「番王伯水果蜜餞館」，現今第三代經營者鄭錦德夫婦以第一代創始者鄭清喜之稱號「番王伯」為註冊商標，製成可保存的食品，包括梅乾、番茄乾、菜圃乾、陳皮、芒果乾等，並供應給各地庄頭很多商家，第三代於1992年回安平定居，2005年起在安平開業，更訂製安平壺盛裝蜜餞，與歷史文化更加地結合。

「安平蝦餅」的起源是安平漁村為盛產期火燒蝦開發的食物保存多樣吃法，維持傳統油炸與新法氣炸等作法兼有，「得意蝦餅」口味眾多任君選擇，還有客製化包裝服務，送禮自用兩相宜。

▲吉利號烏魚子 。 圖：安平區公所／提供

「同記安平豆花」創始人黃慶同原籍台南東山，向原鄉豆花師傅習得手藝後創業，於1970年來到安平，夫婦倆大街小巷以推車沿街叫賣豆花，逐漸打出口碑，至1993年在安北路成立第一家店面，安北路總店掛著一幅朱玖瑩《豆餚傳世久、花育四方人》墨寶，紀念創始人昔日叫賣豆花，經過朱玖瑩家必奉上一碗豆花的情誼。

主打焦皮布丁的「方蘭川布丁」不加一滴水，只添加雞蛋和鮮奶製成，而延後出爐時間刻意烤焦的焦皮為最大特色。

曾為科技新貴的年輕老闆為回歸能享受陽光的健康人生，結合自家親戚在屏東種植多樣水果的優勢，選擇安平運河邊以「南泉冰果室」創業，以擺盤滿滿的水果冰與懷舊風格裝潢迅速竄起人氣，店家配合季節推出主打冰品。

「熱富安平伴手禮」創始老闆陳福元的祖父與父親原是在安平舊菜市場賣傳統祭拜糕餅，例如紅龜粿、豆沙餅等，他十三歲前往台南麵包店當學徒，學成後在安平路拓寬之際，回安平創業開設第一家西式麵包蛋糕店，並懷抱以糕餅推廣安平在地特色的心意，將昔日安平漁夫出海捕魚隨身攜帶的肉餅改良為「古堡餅」、研發杏仁餡的「劍獅酥餅」等，傳達對安平感恩的心。

最後推薦是「吉利號烏魚子」，目前仍維持單一選用野生烏魚子的製作廠，以八十年的經驗，堅守製作烏魚子需十七道古法手工工序，經336小時日曬陰乾，多於兩倍的時間慢工製作，讓日光和海風的芳香交融於魚子內，包覆於魚卵的油脂猶如起司熟成般轉化出甘醇味。

▲熱富安平伴手禮 。 圖：安平區公所／提供

到台南安平旅遊，可於台南車站轉乘台灣好行「99安平台江線」、市區公車或租借 YouBike 微笑單車，暢玩安平區熱門景點，像是開台天后宮、安平鄉土文化館、安平老街、安平劍獅、大魚的祝福、漁光島等，黃昏時至運河搭船遊安平港、看夕陽，體驗海上風光。另外也可提前預約台南散步導覽路線「安平獅饗曲」、「老街五四三」及「安平運河南岸路線」，由專業的導覽員帶領走訪安平歷史古蹟、老街巷弄，還可跟著區長推薦美食名單享用美食。

此外，「2023台南好康券」活動同步進行中，即日起至10/31止，凡入住台南市參加宿集章活動的飯店或民宿，掃描專屬QR Code，並至「台南好康券活動官網」（ https://tainandaypass.twtainan.net/）註冊會員後，填寫入住資料，即可獲得「電子版台南好康券及「大台南公車電子乘車券」。除了可免費搭乘公車遊台南，還可享有多重店家優惠，活動期間完成線上「食、宿、遊、購、行集章任務」即可參加抽獎，有機會開走智能電動車！

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