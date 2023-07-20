台南必吃傳統小點心！麻油椪餅煎蛋、月內餅，鄰近台南美術2館周邊美食必收
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跟你們說～來台南旅遊一定要試試這個「榮家班椪餅專賣」台南椪餅煎！我問中北部的朋友說，你們有吃過椪餅嗎?很多人都不知道耶～今天就來分享這家「榮家班」給你們啦～我也是收藏在口袋名單好久，終於有時間來品嘗囉！
台南小吃「榮家班椪餅專賣」外觀
榮家班椪餅專賣目前假日五~日固定擺攤在友愛街上，鄰近台南美術館二館，週邊美食不少喲！
台南美食「榮家班椪餅專賣」菜單
榮家班椪餅專賣主要販售椪餅，除了傳統口味以外，老闆還研發可以加入香腸的鹹味椪餅，一共有四種口味。
老闆會先在鍋中淋上香噴噴的麻油，再將椪餅壓一個小洞，放入老薑、酒釀龍眼乾，最後再打上一顆土雞蛋！
之後還會把整顆圓滾滾的椪餅壓扁，讓所有食材融合一起。
麻油椪餅煎蛋也是早期女性坐月子，會拿椪餅加入麻油、蛋黃等食材拿來滋補身體，就是台南人所稱之的「月內餅」，也是台南獨一無二的傳統小點呦～
麻油椪餅煎蛋 55元
裡面有薑片、龍眼乾、蛋，吃起還帶有麻油的香氣，吃起來軟Q帶點椪餅的酥脆口感，配上土雞蛋簡單又美味，這台南的傳統小點心你們可以來吃看看。
榮家班椪餅專賣 | FB
地址：台南市中西區友愛街56號
電話：0906 789 977
營業時間：13：00-17：00（售完）
公休日：週一~四公休
文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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