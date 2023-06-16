自家養殖新鮮料理！嘉義人氣琥珀烤鴨 一條龍控管美味又安心

位於嘉義民雄的【鴨沐農烤鴨專賣】主打各式烤鴨料理，不論是一鴨三吃，還是鴨架料理、鴨肉飯、鴨肉丸都應有盡有，從養殖到上桌一條龍的料理服務，讓店家的鴨肉料理十足新鮮，加上職人料理手法更擄獲一眾饕客的胃。

▲店外採用了淺色木質調的設計，營造高級清新的氛圍。

▲半開放式的廚房，讓顧客能吃得更安心。

老闆原先是鴨鵝水禽類的養殖業主，店內的原料也都是來自自家養殖的鴨子，讓料理從產地到餐桌都能獲得嚴格控管，希望讓顧客都能吃上安心又新鮮的鴨肉料理。

週末及假日民雄都會有返鄉潮，老闆便看準歸鄉的遊子都有買東西回家分享的習慣，便將店面定調為純外帶店，且店內烤鴨的份量剛好適合3～4人享用，正好讓大家可以與親朋好友一起分享。

▲除了經典片鴨，其餘的鴨肉與鴨架都能另外料理。

▲加入會員集點還能不定期獲得好康資訊。

│一鴨三吃

烤鴨最經典的吃法便是一鴨三吃了，店內的鴨子都是嚴選飼養75天的土番鴨，使用傳統掛爐方式烘烤，將鴨子烤至誘人的琥珀色，出爐後立刻片鴨，讓顧客能有最新鮮的饗宴。

▲出爐時鴨屁股還會滴著金黃色的鴨油，讓人食指大動。

片鴨

三吃中的第一吃，師傅以精湛的刀法將鴨肉連皮削下，一入口便能感受到皮油與肉汁在嘴中融合，可以嚐到烤鴨最原始的美味。店內的片鴨採用薄切的風格，不僅能長時間保留軟嫩的口感，也讓老人或牙口不好的顧客可以盡情享用。

蔥爆鴨架

三吃中的第二吃，在爆香過的蒜頭、辣椒、洋蔥中，加入鴨架與特調醬汁，起鍋前再加入青蔥爆炒，吃起來鮮香味美、軟嫩十足，不小心就會啃完一整份。

椒鹽鴨架

三吃中的最後一吃，在鴨架上灑上大量椒鹽，搭配四季豆、洋蔥、九層塔，吃起來爽口涮嘴，鹽酥雞般的口感，不論是配飯還是當下酒菜都很合適。

酸菜鴨架湯

以大量鴨架加上酸菜熬成湯底，最後加點薑絲提味，喝起來酸味柔和、甘醇鮮香，十分開胃。

▲三吃套餐還會附上Q彈的餅皮。

▲提味的蔥段、柚香蘿蔔、甜麵醬、辣椒粉、胡椒粉也會附上。

▲柚香蘿蔔也有販售整罐的包裝。

【鴨沐農烤鴨專賣】提供了新鮮多樣的鴨肉料理選擇，堅持現點現烤，推薦大家可以先撥打電話訂購，或加入會員先預約以免久候，另外店內也有提供與外送平台合作的個人餐，有興趣的朋友也可點來嚐鮮。





鴨沐農烤鴨專賣

店家地址：嘉義縣民雄鄉民樂街15號附3

店家電話：052261625

營業時間：11:00–19:00，星期三公休

粉絲專頁：https://bit.ly/3BRIYfK





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