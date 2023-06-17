饕客激推！ 嘉義人氣點心「LV級厚奶酥」 招牌系列驚人、大方厚抹不手軟

NEKO 反轉厚奶酥是台灣知名的奶酥厚片品牌，店內主打超厚的奶酥抹醬與各式厚片，一口咬下滿嘴都是幸福，超有誠意的份量深受饕客喜愛，更號稱奶酥厚片界的LV。

反轉厚奶酥－嘉義店位在文化路夜市附近，店內採用簡約的溫馨裝潢風格，以大量的木質調家具營造放鬆的氛圍，可愛又愜意的環境也讓它成為了饕客心中的內用名店。

▲店內也同樣使用的大量貓咪裝飾。

▲噘著嘴泡咖啡的超萌貓貓。

店內主打各種風味的厚片吐司，其中「招牌奶酥系列」更是店內的超人氣品項，同時提供多種口味、鹹食組合供選擇。

▲店內的品項十分多元，甜的鹹的都有，也可以與飲料搭配成套餐。

▲超浮誇的厚層抹醬

▲除了美食之外，店內也有許多萌萌小物可以挑選。

│半半LV級厚奶酥可可厚片

除了各種人氣單點口味外，也可以做成雙拼的組合。「半半LV級厚奶酥可可厚片」便是將店內兩種超人氣口味結合，奶香濃郁的奶酥與微甜綿密的可可風味堪稱絕配！一口咬下滿嘴都是紮實的奶酥香氣，綿密的口感搭配濕潤的厚片韻味十足。

│焗烤秘制德國香腸厚片

在厚片上鋪滿德國香腸後，再毫不手軟地灑上一堆起司，濃郁的起司包覆著鹹香的德國香腸，彷彿品嘗個人份披薩般超過癮。

▲放了滿滿香腸後再撒上起司。

│焗烤鮪魚厚片

店內新推的人氣鹹品之一，鮪魚搭配起司香氣十足，綿軟順滑的口感深受大小朋友的歡迎，搭配奶酥厚片一起享用更是滿足。

│焗烤起司玉米厚片

焗烤與玉米的組合可是萬年不敗！在軟糯的起司與厚片之間，包覆著清脆鮮美的玉米，鹹鹹甜甜的口感讓人欲罷不能。

│蜜糖吐司厚片

甜食控最愛！蜜糖均勻地撒在厚片上，一入口便能感受到滿滿的香甜滋味，脆軟相間的口感更是讓人不禁一口接著一口。

│鮮奶茶

吃厚片怎能不來一杯飲料呢？店內鮮奶茶是微糖的風味，喝起來溫潤清爽不甜膩，淡淡的茶香平衡厚片的鹹甜，一口厚片一口鮮奶茶超幸福！

NEKO 反轉厚奶酥－嘉義店以可愛文青的裝潢與超有誠意的奶酥厚片打響知名度，豐富用料CP值滿滿，每種口味都十分誘人，有機會的話一定要親自來店感受「奶酥厚片界LV」的美味。





【NEKO 反轉厚奶酥-嘉義店】

店家地址：嘉義市東區民族路394號

店家電話：052278362

營業時間：周一至周日14:00~22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3q1eo0G





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