快訊

如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

超逼真傳神！ 全台第一座雙面畫彩繪牆 「萡子寮喔熊藝術村」中國神話4D彩繪牆趣味又好拍

Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳旅遊／Miss V

萡子寮喔熊藝術村～全台第一座雙面彩繪畫

雲林縣四湖鄉台灣好神4D彩繪村以神明、喔熊及當地特場為主題的4D彩繪村，以詼諧幽默的角度詮釋傳統中國神話故事，並將當地知名廟宇的神明融入在創作之中，更有別於其他卡通主題彩繪村，更加特別與驚艷。

萡子寮喔熊藝術村以普天宮為中心，彩繪牆分布在社區內，彩繪牆是在畫師曾進成的努力下所完成的，真的很厲害～讓人敬佩。

金鼠賜財&金牛納福

萡子寮喔熊藝術村備用免收費停車場

停好車後沿著指標逛，這樣不怕錯過任何一幅彩繪，而我們當天是很隨意地亂走，所以接下來的介紹～也是跳動式的。

萡子寮喔熊藝術村全區簡介

4勿

非禮勿視、非禮勿言、非禮勿聽、非禮勿動。是不是超逼真的，看了都肅然起敬了呢。

蓮花化身

鐵扇公主

每一幅彩繪牆前，都會有最佳的拍照位置喔，輕鬆就能拍出屬於自己最立體的照片。

全台第一座雙面彩繪。

從左邊看是達摩、從右邊看是彌勒佛。在現場看，真的很立體逼真，不得不說，畫師真的很厲害。

盤古開天

挪吒大鬧東海龍宮

醉不上道

華陀採藥

嫦娥奔月

牛郎織女

西遊記

老孫到此一遊

還有立體的佛像呢。

漫步在四湖鄉的社區內，有一種寧靜的愜意感。

各種不同的彩繪牆，每一幅都徐徐如生的。

慢慢走慢慢逛，拍完整個彩繪藝術村也待上了快2小時。有來到雲林縣，很推薦大家可以到訪四湖鄉萡子寮喔熊藝術村唷！

萡子寮喔熊藝術村

雲林縣四湖鄉萡東村萡子寮118號之1（可以直接導航雲林西天寺）

營業時間：24小時

文章來源：Miss V FB：Miss V

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

彩繪村 廟宇 雲林旅遊

相關新聞

超逼真傳神！ 全台第一座雙面畫彩繪牆 「萡子寮喔熊藝術村」中國神話4D彩繪牆趣味又好拍

udn走跳旅遊／Miss V 萡子寮喔熊藝術村～全台第一座雙面彩繪畫 雲林縣四湖鄉台灣好神4D彩繪村以神明、喔熊及當地特場為主題的4D彩繪村，以詼諧幽默的角度詮釋傳統中國神話故事，並將當地知名

自家養殖新鮮料理！嘉義人氣琥珀烤鴨 一條龍控管美味又安心

一鴨三吃可謂烤鴨的頂級享受，店家堅持使用自家養殖的鴨子，每日新鮮現宰，烤製出誘人的琥珀色表皮，還有鴨架湯與多種小菜可以搭配。

超獵奇！日月潭空拍竟見「巨魚」吞九蛙 管理處再揭魚眼秘密

受惠於梅雨挹注，日月潭解除乾旱水情，蓄水率迅速回升，甚至逼近滿水位，先前因大旱裸露的九蛙開心吃水，近期有民眾空拍九蛙，不...

炸蝦吃不膩！永康必吃「吉山炸蝦壽司」銅板價人氣夯　沒預訂會撲空吃不到

炸蝦控看過來！部落客口袋名單大公開，這間位於台南永康的「吉山炸蝦壽司」是不少在地內行人的愛店之一，店家主打招牌「炸蝦壽司」，不僅吃得到香Q米飯及營養配料，每份大方放入的兩隻炸蝦更是靈魂所在，讓人一口一

快訊／「宮原眼科」要到台南了！最新分店地址曝光

台南的民眾有口福了！台中名店「宮原眼科」近期傳出即將進駐台南，以「赤崁東街宿舍」為基地，打造全新品牌「明治町冰淇淋」。未...

嫉妒台南人！京都咖啡名店「here Kyoto」海外首店插旗台南

繼中目黑咖啡名店「ONIBUS COFFEE」插旗台北後，現在台灣的咖啡迷又盼到了來自京都的咖啡名店「here Kyot...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦