超逼真傳神！ 全台第一座雙面畫彩繪牆 「萡子寮喔熊藝術村」中國神話4D彩繪牆趣味又好拍
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萡子寮喔熊藝術村～全台第一座雙面彩繪畫
雲林縣四湖鄉台灣好神4D彩繪村以神明、喔熊及當地特場為主題的4D彩繪村，以詼諧幽默的角度詮釋傳統中國神話故事，並將當地知名廟宇的神明融入在創作之中，更有別於其他卡通主題彩繪村，更加特別與驚艷。
萡子寮喔熊藝術村以普天宮為中心，彩繪牆分布在社區內，彩繪牆是在畫師曾進成的努力下所完成的，真的很厲害～讓人敬佩。
金鼠賜財&金牛納福
萡子寮喔熊藝術村備用免收費停車場
停好車後沿著指標逛，這樣不怕錯過任何一幅彩繪，而我們當天是很隨意地亂走，所以接下來的介紹～也是跳動式的。
萡子寮喔熊藝術村全區簡介
4勿
非禮勿視、非禮勿言、非禮勿聽、非禮勿動。是不是超逼真的，看了都肅然起敬了呢。
蓮花化身
鐵扇公主
每一幅彩繪牆前，都會有最佳的拍照位置喔，輕鬆就能拍出屬於自己最立體的照片。
全台第一座雙面彩繪。
從左邊看是達摩、從右邊看是彌勒佛。在現場看，真的很立體逼真，不得不說，畫師真的很厲害。
盤古開天
挪吒大鬧東海龍宮
醉不上道
華陀採藥
嫦娥奔月
牛郎織女
西遊記
老孫到此一遊
還有立體的佛像呢。
漫步在四湖鄉的社區內，有一種寧靜的愜意感。
各種不同的彩繪牆，每一幅都徐徐如生的。
慢慢走慢慢逛，拍完整個彩繪藝術村也待上了快2小時。有來到雲林縣，很推薦大家可以到訪四湖鄉萡子寮喔熊藝術村唷！
萡子寮喔熊藝術村
雲林縣四湖鄉萡東村萡子寮118號之1（可以直接導航雲林西天寺）
營業時間：24小時
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