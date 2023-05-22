味蕾最知道！在產地品嘗雲林土地的美好滋味：愛玉凍、古法麥芽膏、鮮果冰棒

你或許想問：雲林有什麼好玩？雲林是個低調卻對台灣非常重要的農業產地，不妨就從產地直送的美味，深入認識雲林最純粹的美好風光吧！從古法麥芽膏、愛玉凍到鮮果冰棒，以美味傳遞風土故事。途中吃一個雲林在地人以農村家常菜招待的豐盛辦桌！雲林的好玩，你的味蕾最知道！

弘久生態愛玉園，手搓清涼消暑的愛玉凍

圖：只要注意水和愛玉籽的比例，人人都可以簡單在家自己做愛玉。（攝影：Wei）

夏天到了，你喜歡吃愛玉，卻不認識愛玉嗎？那就要到「弘久愛玉園」去好好聽一下愛玉的故事。弘久愛玉園的第一代主理人劉哲政，可是在林業試驗所研究愛玉培植的第一人！園中滿植了他採集自台東海端鄉紅石部落、果膠含量最豐富的愛玉品種「紅9」。

為了讓更多人認識愛玉，第二代主理人劉孟諭帶領大家手搓、品嚐愛玉凍，讓大家以好玩好吃的方式深入了解這個台灣特有的藤本植物。

「愛玉凍DIY」體驗時間並不長，步驟也非常簡單，只要把愛玉籽裝入小棉布口袋中，在水中用力揉搓，將種籽中的果膠搓出即可。「重點在於擠捏的動作，搓一搓，再用力擠捏，果膠才會完全釋出。」劉孟諭說。揉搓滿7分鐘後，再靜置約20分鐘，等待愛玉凍凝結即可。

圖：弘久愛玉園種植「紅9」愛玉，園中皆是三十年以上的老欉。（攝影：Wei）

圖：兩顆愛玉果，右為已完成授粉的雌果、左為孕育愛玉榕果小蜂的雄果。（攝影：Wei）

等待期間，劉孟諭會帶領愛玉園導覽，解說愛玉相關知識，例如愛玉榕果小蜂如何為愛玉果授粉、愛玉果如何採收等。在產季期間，甚至還有機會體驗到採收加工。

體驗的最後，當然是吃一碗清涼消暑的愛玉凍啦！劉孟諭太太以自家栽種的檸檬製作冰涼糖水，搭配紅9愛玉凍的Q彈口感，讓人大呼過癮！

勝嘉商店，手栽水耕蔬菜、嚐味古法麥芽膏

圖：以老屋活化再生的勝嘉商店，作為育成水耕農場及社區的活動據點。（攝影：Wei）

製麥芽膏的古法稱為「黑餳法」，原材料只有圓糯米與小麥草，將小麥草連根攪碎後，拌入蒸好的糯米，利用小麥草酵素以自然水解的方式分解糯米澱粉。這種黑餳麥芽膏純天然、無添加，有豐富的麥芽寡醣與益生菌，可作為調節腸胃道功能的溫補食療，也是雲林米食文化的一種全新呈現！

圖：育成水耕農場積極轉型第六級農業，開發古法麥芽膏及真空冷凍乾燥水果。（攝影：Wei）

圖：將打碎的小麥草拌入蒸熟的糯米。（攝影：Wei）

不只品嚐古法麥芽膏，還可以順道參訪水耕農場，體驗栽植水耕蔬菜的食農教育。1.5小時的課程，從入籽、移植、採收到包裝，完整體驗30天的水耕蔬菜生命歷程，知道蔬菜不只是餐盤中的食材，會讓人更珍惜食物。

體驗水耕蔬菜的同時，也認識古法麥芽膏、真空冷凍乾燥水果的製程並且品嚐！有什麼比在產地吃美味更享受的事呢？

唯果粒鮮果冰棒，吃一枝雲林土地故事

圖：以雲林地產的新鮮水果為主要食材，唯果粒以水果說雲林故事。（攝影：Wei）

雲林最具代表性的水果冰棒品牌「唯果粒」，出身在地的老闆阿亮笑說起自己的創業契機：「因為很多人不太認識雲林，所以我希望以雲林各地的特色水果，製作夏天一定要吃的枝仔冰（冰棒），吃一枝透心涼的冰，認識雲林土地的美味！」

老闆阿亮在各產地採購熟度最佳的美味水果，像是二崙香瓜、古坑鳳梨、崙背西瓜、土庫檸檬、北港火龍果等，先製作果泥再製成冰棒，不添加乳化劑或增稠劑，除了完整保留水果的美味，他也自信地說：吃完冰絕不會產生讓人口渴的不舒服黏膩。

圖：動手將各色果泥調配出屬於自己的冰棒，「調味」也是一門需要熟知水果風味的學問。（攝影：Wei）

唯果粒水果冰棒的特色，也在於不同水果及食材的色彩及風味搭配，像是清爽的西瓜和濃郁的芒果、紅白二色火龍果、百香果及龍眼蜜。原本是化工背景的阿亮，將「調配」的樂趣跨至食品業。

除了美味的水果冰棒，希望傳遞更多雲林故事的阿亮，也為來客熱心解說雲林各鄉鎮的特色物產、進行水果相關知識的有獎徵答，甚至可以進到廚房手作兩枝屬於自己的水果冰棒。

阿亮說，水果冰棒是一項非常好的農業加工品，除了可以傳達雲林土地的風味，最重要的是可以幫在地農民增加水果銷售量。以冰棒翻轉「雲林印象」，是阿亮的初衷也是未來願景。

來去三結大啖酸菜鴨！農村家常菜的豐盛辦桌

圖：大碗美味的農村風味餐，招待來客吃飽吃好。（攝影：Wei）

圖：招牌菜「酸菜鴨」。（攝影：Wei）

想吃雲林農村最道地的家常美味，就在「大埤鄉三結社區」預約一桌豐盛的家常菜！大圓桌上滿滿鋪開十道大碗又美味的手作料理，展現農村最樸實熱情的待客之道。

餐桌上最重要的一道招牌待客名菜，是以知名大埤酸菜製作的「酸菜鴨」，鹹香鮮甜的湯頭讓人忍不住一碗接一碗。其他還有酸菜薑絲炒大腸、招牌滷肉、白菜鹵、破布子蒸鱸魚、芋頭丸等豐盛料理，飯後也備有當天手工現製的糖水米苔目。製作料理的人，可是手藝一絕、當地人稱「寶貝姨」的可愛阿嬤哦！

飯飽之後，也推薦逛一逛三結村，看村中保留的古厝及舊農具，領略雲林最美的田鄉風光。

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▌弘久愛玉園

地址︱雲林縣斗六市板橋路5-10號

電話︱0910-320-166

營業時間︱週三至週日13:00-17:00

Facebook︱弘久生態愛玉園

▌勝嘉商店

地址︱雲林縣大埤鄉嘉興村嘉興路68-2號

電話︱0912-312-910

營業時間︱週一至週五9:00-17:00，週六11:00-17:00，週日休息。

Facebook︱育成水耕教育農場＆勝嘉商店-古法麥芽膏

▌唯果粒商行

地址︱雲林縣西螺鎮埤頭里12-3號

電話︱05-588-0305

營業時間︱週一至週五8:30-18:00，週末定休。

Facebook︱唯果粒

▌雲林縣大埤鄉三結社區發展協會

地址︱雲林縣大埤鄉三結村頂埤14號

電話︱05-591-3208

官網︱大埤鄉三結社區

Facebook︱大埤三結社區

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撰文＆攝影︱Wei

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211793