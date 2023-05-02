台南甜點懶人包！10間IG人氣日式、西式茶點歡度午後食光

台南甜點口袋名單由東區開始，一路到中西區、北區，含括寵物餐廳、日式茶屋、歐式咖啡廳等類型，不論是觀光客或是在地人，都能從美食名單裡挑選一間符合自己喜好的下午茶。





台南甜點、下午茶口袋名單：

狐獴先生

SisBro希絲柏甜食所

順風號

奇暖咖啡風味實驗室

夥茶together tea

Autumn舒芙蕾熱鬆餅

巴哈迪印象甜品工房

宇作茶屋

O.原點巧克 Soufflé Pancake

餵食三刻





台南東區│狐獴先生文

近年台南最夯的寵物餐廳非【狐獴先生】莫屬，結合了老宅、庭院、綠植等元素，打造出市區裡的清幽秘境，除了可以欣賞可愛逗趣狐獴們在園區內玩耍，餐點的部分也是廣受民眾好評，精緻豐盛的早午餐、香甜可口的甜食與茶香醇厚的飲品，每一款都能品嚐到店家對於餐點的用心與堅持。

▲圖片來源：ShareLife＿休米

與家人朋友來到店內，一邊品嚐下午茶點，一邊欣賞俏皮可愛的狐獴們，別有一番風味呢！

▲圖片來源：ShareLife＿休米

【狐獴先生】

店家地址：台南市東區東寧路120巷9號

營業時間：09:00–16:30（公休日依粉絲專頁公告）





台南東區│SisBro希絲柏甜食所

網路販售甜點起家的【SisBro希絲柏甜食所】，提供舒芙蕾、千層蛋糕、布朗尼等甜點，還有咖啡、飲品、早午餐等品項皆有供應，滿足各個年齡層的用餐需求，內用空間以英式簡約風格裝潢設計，溫馨典雅氛圍令人感到放鬆舒適。

SisBro招牌「玫瑰彩虹千層」使用日本熊本麵粉、法國鮮奶油、自釀馬達加斯加香草酒等原料製成，餅皮口感濕潤香Q，而融合玫瑰的奶餡則相當化口且充滿馥郁花香，獨特口味讓人意猶未盡。

【SisBro希絲柏甜食所】

店家地址：台南市東區府連路368號

營業時間：10:00-18:30，星期三公休

詳細介紹：https://bit.ly/3GX6QBH





台南中西區│順風號

隱身在巷弄內的超人氣甜點店【順風號】，店家保留老宅元素，搭配懷舊傢具營造出古色古香的復古風格，在靜謐老屋內品嚐下午茶點，顯得格外放鬆。

▲除了復古裝潢外，店內的三隻可愛的柴犬也是店家一大亮點。（圖片來源：IG@kerry_861007）

店家主打每日新鮮現做的「生乳捲」，口味每日都會有所變化，融合時令水果、茶葉等元素，打造出味道獨特的創意口味，讓饕客每次來都能品嚐到不一樣的新滋味。

▲圖片來源：IG@kerry_861007

▲柚花金萱QQ生乳卷、酒漬櫻桃巧克力生乳捲（圖片來源：IG@kerry_861007）

【順風號】

店家地址：台南市中西區開山路35巷39弄32號

營業時間：星期一至星期五12:00–18:00

星期六至星期日10:30–18:00(星期三、四公休)





台南中西區│奇暖咖啡風味實驗室

【奇暖咖啡風味實驗室】位於台南文青歷史街區「蝸牛巷」內，由專業咖啡評鑑師與茶飲資深店長共同創立的咖啡品牌，咖啡融合技巧與巧思，打造出令人讚不絕口的咖啡組合。

必點「椪糖海鹽波霸拿鐵8重奏」融合台南在地古早味椪糖，打造出8種咖啡風味體驗，口味由濃轉淡，中間補充點甜味中和咖啡的苦，讓人印象深刻的特色咖啡組合，值得細心品嚐。

【奇暖咖啡風味實驗室】

店家地址：台南市中西區永福路二段81巷11號

營業時間：10:00-18:00，星期四公休

詳細介紹：https://bit.ly/3ApJwZx





台南中西區│夥茶together tea

走歐式咖啡廳風格的【夥茶】也是台南頗具人氣的下午茶口袋名單，新鮮水果熬製的果醬、精緻天然的手作甜點與各式特調飲品，每樣讓人驚艷不已，好滋味替忙碌的生活裡增添一點甜美。

來店必點「英式厚司康」呈現出完美的司康該有的口味，外皮呈現酥脆口感，內層鬆軟不乾口，吃得到麵粉與食材的香氣，簡單卻又幸福的味道，搭配熱茶簡直完美！

【夥茶together tea】

店家地址：台南市中西區永福路二段115號

營業時間：11:00-18:00，星期一公休

詳細介紹：https://bit.ly/41nS27m





台南中西區│Autumn舒芙蕾熱鬆餅

專賣日式厚鬆餅的【Autumn舒芙蕾熱鬆餅】，傳承道地日式鬆餅的製作手法，綿密蓬鬆的舒芙蕾口味不斷推陳出新，甜鹹口味均有販售，來份舒芙蕾作為輕食、甜點享用剛剛好，是享受悠閒下午茶的好選擇。

饕客最愛的「伯爵牛奶舒芙蕾」，將經典台式波霸奶茶以舒芙蕾的方式呈現，Q彈的珍珠搭配入口即化的日式鬆餅簡直太幸福了！配上酸酸甜甜新鮮當季水果，清爽又解膩，讓人擺吃不厭的好味道。

【Autumn舒芙蕾熱鬆餅】

店家地址：台南市中西區永福路二段117號

營業時間：星期一到星期五 10:00–18:00

星期六到星期日 09:30–19:00

詳細介紹：https://bit.ly/3zObtuu





台南中西區│巴哈迪印象甜品工房

來到【巴哈迪印象甜品工房】用餐的顧客每每都會被店內的甜點給驚豔到，內用餐點在老闆的手藝下成為一盤盤的裝置藝術，以法餐的模式擺盤設計，讓甜食宛如藝術品般呈現給顧客，既典雅又美味，強烈視覺饗宴讓甜食品嚐起來更加動人心弦。

「提拉米蘇」有別於傳統的方式呈現，將新鮮萃取的espresso直接淋上提拉米蘇，讓入口的咖啡香氣更為濃郁，增添味蕾上所品嘗到的苦甜氣息，相當特別。

【巴哈迪印象甜品工房】

店家地址：台南市中西區民生路一段157巷2號

營業時間：12:00–18:00，星期一公休

詳細介紹：https://bit.ly/3GWISX8





台南中西區│宇作茶屋

隱藏於新美街弄內的【宇作茶屋】，憑著道地日本茶體驗服務以及精緻的手作甜點，擄獲了眾多粉絲，店內空間則是以「日本茶屋」作為設計理念，散發濃濃的京都宇治風情，搭配日本茶湯與日式甜食，讓人彷彿置身於日本京都般。

店內人氣甜點「抹茶芭芭露亞」，將法國甜品融入日式風味，搭配鮮奶油與自製紅豆泥創造出三種層次的吃法，軟綿輕柔的蛋糕體帶有茶葉的芬芳，搭配的奶油與紅豆泥甜而不膩，整體吃起來層次感十足。

【宇作茶屋】

店家地址：台南市中西區新美街72號

營業時間：星期一到星期五 11:00-18:00

星期六到星期日 10:30-18:00 (星期二公休)

詳細介紹：https://bit.ly/3orXur4





台南中西區│O.原點巧克 Soufflé Pancake

位於台南大學旁的【O.原點巧克 Soufflé Pancake】將顛覆你對舒芙蕾的口感與印象，主打三款巧克力舒芙蕾，多層次的甜味與口感令人耳目一新，搭配當季水果、手工熬煮的果醬、白蘭地鮮奶油，每一口都讓人感到超幸福！

除了招牌巧克力舒芙蕾外，這款濃郁香甜的「白巧克力草莓舒芙蕾」也廣受顧客喜愛，老闆嚴選法國34%的白巧克力，口味柔和又留有香甜尾韻，搭著新鮮草莓或是搭配白蘭地鮮奶油一同享用，既滿足又療癒！

【O.原點巧克 Soufflé Pancake】

店家地址：台南市中西區慶中街61號

營業時間：12:00–18:00，星期二、三公休

詳細介紹：https://bit.ly/41Jy8Ud





台南北區│餵食三刻

【餵食三刻】是由老宅改建的深夜甜點店，溫馨舒適的用餐環境，搭配每日新鮮現做的甜點與各式飲品，簡單卻又能治癒人心，深夜想與朋友小聚，或是下班後想休憩一下，都歡迎來這邊喝杯飲品吃點甜食，享受不同的Chill夜晚。

喜愛酸感甜點的朋友，店內的招牌「百香檸檬塔」可別錯過，以杏仁塔殼加上特製的百香檸檬凝乳，內餡則是使用百香果和檸檬製作，果香與酸度恰到好處！搭配帶有些許焦香的檸檬蛋白霜，簡直完美！

【餵食三刻】

店家地址：台南市北區北成路27號

營業時間：16:30-02:00（公休不固定，以公告為主）

詳細介紹：https://bit.ly/3L8VQDR





不知道怎麼吃遍台南在地特色甜點嗎？跟著懶人包的腳步走準沒錯！各式各樣的精緻手作甜點，配上一杯香濃咖啡或是茶飲，享受簡單卻讓人心滿意足的下午茶饗宴，放緩腳步，細心品味歲月靜好的時光。





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