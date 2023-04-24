台南五星路邊攤！濃郁南洋椰香咖哩 湯底自熬嚴選新鮮食材

在台南民生路與新美街交叉口的騎樓下，一間擁有日式風格的攤車【香自漫.研咖哩】，每日下午五點過後就會聞到濃濃的椰奶香氣竄出，讓人肚子的咕嚕聲響起。

店內主打以南洋咖哩、泰式酸辣為湯底的鍋燒麵，其中「南洋咖哩」以正統的獨門配方特製出濃郁溫醇的湯頭，在烹煮中椰奶香氣隨即撲鼻而來，而泰式酸辣湯底還可客製再加酸或加辣，相當貼心。

▲菜單

店內製作的湯頭有著繁複的工序，為求道地的風味店內原料幾乎都是選用進口香料、調味料，下重本熬煮的湯底讓人喝一口就能感受自然香醇的濃郁滋味，讓人直呼超高CP值，有著餐廳等級的風味。

尤其店內主打的「南洋椰香咖哩」湯頭，無味精、無味素，並融入五種咖哩成份，以及斯里蘭卡進口的頂級椰粉與泰國進口的香濃椰漿，湯頭十分濃郁，滿滿的椰奶香讓人可以喝盡、直至碗底見空。

在乎來店品嘗得每一位客人，老闆不只對湯底有高水準的要求，對食材挑選也不馬虎、選用原型食材，如梅花豬肉、玉米筍、香菇、蝦子、高麗菜、蛤蜊等，都是老闆慎選處理過的。

▲嚴選新鮮食材

經典海陸南洋咖哩意麵

加入肉片、鮮蝦、蛤蜊、新鮮爽脆的蔬菜，烹煮過程中讓原食材的新鮮融入湯頭裏，風味滿滿。

爆肉款南洋咖哩意麵

爆肉款是愛吃肉的老饕必點款，滿滿的梅花豬肉泡至在濃郁的南洋椰香咖哩之中，咀嚼間沁出的獨特香料氣息更是平衡了整體的風味。

豬蛤雙拼南洋咖哩意麵

對於吃蝦會過敏的朋友，想嘗嘗海鮮融入湯頭的美味也有「豬蛤雙拼」可選擇，飽滿的蛤蜊吃得到食材的新鮮，而且雙拼的用料也不手軟地大量加入鍋中，感受老闆怕你沒吃飽的用心。

老闆在十八年前吃到南洋咖哩湯頭時非常震驚，在數個月虛心求教下獲得師傅的認同，學會這即將失傳的椰香咖哩湯頭配方。而剛好在中年失業之際，想起這湯頭的美味，也在家人的鼓勵之下以此為業，讓更多人品嚐到這般令人驚艷的滋味。

▲老闆說道，工作中雖有疲累和負擔，但只要客人一句：「你的湯真的非常好喝」，彷彿一切辛苦都是雲煙，能再繼續往前走了！

老闆相信「心裡珍視的東西，都是有重量的；只要喜歡，就會有重量。要習慣帶著這個重量，好好生活。」帶著這份對於南洋咖哩湯頭的喜愛，持續每日於午後飄香，並保有做公益的愛心，來店用餐還會不定時收到老闆分享的喜憨兒手作餅乾，希望在能力所及範圍幫助弱勢族群，讓善的循環能夠一直延續下去。

▲所有餐點現點現做，每日限量、售完為止。若擔心久候，亦可來電或網路預訂。

▲每天收攤時，老闆都會仔細清潔，即使是路邊攤座位，也可見乾淨整潔的用餐環境。

香自漫.研咖哩

店家地址：台南市中西區民生路一段170號

店家電話：tel:0975517122

營業時間：17:00 - 21:00（每週日公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3nh06rr





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