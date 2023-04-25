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台南東區新開店！ 木質老房咖啡廳「ゴゴ台所」 感受有質感的手作甜點

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

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台南老宅咖啡廳推薦！「ゴゴ台所」是最近ig上很紅、目前正在試營運的咖啡廳，原本是甜點工作室，現在開成實體店面咖啡廳，分成兩階段試營運，來到台南的第一天就直衝ゴゴ(gogo) 台所來吃甜點，開到下午六點，不過三點多到，候位大概一小時，四點多甜點就賣得差不多，鹹食也沒了，試營運限定的草莓蒙布朗也賣光，查了一下，原來之前還有在「沼澤」客座甜點過！

ゴゴ台所 位置

ゴゴ台所位於小巷弄中，附近都是住宅區，所以菜單第一頁注意事項就是請大家要放低音量安靜點，周圍的大地標就是南紡購物中心，這次開車來就停在後面後甲二路附近，路邊不少沒劃線的地方可以停車，ゴゴ台所目前只能現場候位，需要進去櫃檯登記名字跟電話，這次就是登記後在門口等了大概快一小時吧，看有多熱門！

ゴゴ台所 環境

ゴゴ台所 座位不多，整體設計是溫暖的木質調裝潢，老屋的磨石子地板，廁所也是老浴缸，不過整體整理的非常好，大片落地窗，自然光線下的環境很美。

ゴゴ台所 菜單

菜單第一頁有注意事項，飲料種類有咖啡有茶飲，這次點到的都好喝，甜點則在甜點櫃裡，還有常溫蛋糕跟餅乾，鹹食則有塔可飯跟泰北麵，不過賣光了沒吃到。

ゴゴ台所 餐點

泰式奶茶 NT.140 / 焙茶牛奶 NT.140

泰式奶茶味道很道地，怕太甜的可以等裡頭的大冰塊溶掉一點後再喝；焙茶牛奶也很濃郁，奶泡很細緻，杯具也很精緻，底部會有沉澱的焙茶粉，喝起來是微苦的香濃大人味。

玄米茶無花果奶油蛋糕 NT.200

中間是新鮮無花果夾層，奶油部分輕輕柔柔的，帶有奶香但又不甜膩，上層有玄米茶點綴，多了一點脆脆的口感，無花果本身味道就是淡淡果香，味道不突出的水果種類，所以整體蛋糕味道是很溫和，吃起來沒什麼負擔，然後一下就吃光光的好吃奶油蛋糕。

鹽之花焦糖塔

鹽之花焦糖塔的味道非常出色，塔皮部分口感酥脆的掉渣，上層白色鹽之花奶油也很出色，中間則是焦糖餡，看到焦糖以為會很甜，沒想到出乎意料的清爽，口味也不會覺得太甜，價格多少忘記了，不過好吃最重要。

ゴゴ布丁 NT.120

ゴゴ台所不論是蛋糕上的或是布丁上的奶油都很好吃，布丁口感偏扎實，個人覺得蛋糕的表現比較驚艷。

ゴゴ台所下次試營運是從4/1開始，建議大家還是早點來，因為下午很多甜點或鹹食就賣光光，免得撲空還是提早來報到的好，ゴゴ台所的甜點個人是覺得蠻厲害的啦，鹹食看起來也很美味，不過賣光只好下次再來。

ゴゴ台所

地址：台南市東區建東街43巷14弄4號

營業時間：11:00-18:00 詳細營業時間見IG

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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