走訪大自然的生態教室！盤點台南濕地景點，相約散步、划船和看夕陽

台南不只美食多，更有豐富的古蹟和自然景點，多到玩不完！而與森林和海洋一起並稱為全球三大生態系統的濕地，具有防洪與淨水的功能，鳥類、魚類和甲殼類等動物的棲息地，不僅與生物多樣性有著緊密的關聯，近年來更發展為環境保育以及觀光旅遊的重點，像在台南就有多處濕地景點，猶如大自然的生態教室，等待大朋友、小朋友造訪。

四草濕地

許多人到台南，都會安排搭觀光漁筏遊四草綠色隧道的行程，而位在台江國家公園內的「四草濕地」，過去是由於暴風雨氾濫成災，從上游處沖下大量的泥沙，逐漸淤積而成的。四草濕地擁有豐富的紅樹林植群，仔細看可以看到水筆仔、紅海欖、欖李、海茄苳，同時為是全台最大的高蹺鴴繁殖區，因此還有佇立工業區內的水鳥天堂之稱呢！

圖／IG@little.brother.q

地址：臺南市安南區四草大道118號

電話：06 284 2600

二仁溪流域濕地

「二仁溪流域濕地（港尾溝溪滯洪池）」處於港尾溝溪和二仁溪河川的交會處，前不久歷經重新規劃，現在已經有自行車道，可以散步或騎車欣賞美麗的湖畔風景。作為調蓄洪水並減緩水患的港尾溝溪滯洪池，台南市府也積極推廣其生態保育，與濕地保護聯盟合作，建立戶外環境教育場所，打造「二仁溪故事館」，更提供獨木舟和SUP體驗，可說是非常有特色。

圖／IG@doreen_share

圖／IG@hsiaoting72

地址：台南市仁德區中正路一段95號對面

電話：06 266 6547

七股鹽田濕地

北起將軍漁港南側，南以七股潟湖南堤為界，面積總計達2997公頃的「七股鹽田濕地」，是目前台灣面積最大的鹽場。七股鹽田濕地內主要為鹽田和蚵棚，除此之外還有機會可以見到黑面琵鷺、東方白鸛、遊隼、魚鷹、紅隼、小燕鷗、黑嘴鷗等野生動物，是最適合放鬆心情的好地方。

圖／IG@xiu.0109

地址：臺南市七股區新山子寮

電話：06-2842600

曾文溪口濕地

「曾文溪口濕地」與四草濕地，為全台目前唯二被評選為國際級濕地的濕地，原本屬於台江內海的一部分，因其水質優秀，早期便以棚架養蚵和沿岸漁撈為主。曾文溪發源於阿里山脈，而曾文溪口濕地的上游所挾帶的豐富營養鹽堆積於出海口處，漸漸地地孕育多種魚蝦貝類，也吸引黑面琵鷺等候鳥群飛來過冬，更在當地形成一股賞鳥的熱潮。

圖／IG@edwina.do

地址：臺南市七股區鹽埕里

電話：06 284 2600

鹽水溪口濕地

同樣位在台江國家公園的「鹽水溪口濕地」，北側包含四草內海與鹽水溪排水，南至安平堤防，是國家級濕地，退潮時會有招潮蟹現身，而春夏期間則會有白鷺鷥、黃頭鷺和夜鷺前來築巢，相信熱愛大自然的讀者一定會很喜歡，也有很多遊客會特地前來鹽水溪口濕地，等待夕陽西下的美景。

圖／IG@crazydoglin

地址：台南市安南區府安路七段

電話：06 284 2600

八掌溪口重要濕地

八掌溪是嘉義縣與台南市的界溪，「八掌溪口重要濕地」位在八掌溪流域出海口，是由泥灘地、紅樹林、河口潮間帶沙洲以及牡蠣棚架和魚塭所組成，每到候鳥遷移的季節，可以觀賞到鷸鴴科鳥類，而河口處生成的沙洲，也成為魚蝦蟹貝的棲息地，是天氣好時，很適合外出走走的地方喔！

圖／IG@taylorlee_twn

自行開車：從麻豆交流道下，循171縣道經學甲抵北門，右轉台17線經南鯤鯓代天府過急水溪橋左轉，遇叉路右轉直走至南北向大排水溝，右轉可至八掌溪南岸。

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