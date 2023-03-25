6公尺高台灣黑熊！鄒族逐鹿文創園區 走訪原民文化體驗在地
【圖／文：行遍天下】
將鄒族先人傳統古獵場遺址veoveoana改建，也在名稱中將此獵場名字融入，就是為了致敬於祖先智慧與文化。更在場內設有篝火廣場，在此舉行一年一度盛大鄒族祭典「分享季」。
一走入園區內，優格哇舒劇場旁一隻高6公尺的台灣黑熊正在入口不遠處等待觀眾，每日兩場的鄒族傳統表演，再現鄒族人舞動的文化。另更有文化導覽，走入縮小版的鄒族人家屋中，從山羌、山豬骨頭到編織傳統工藝，透過導覽解說一窺這阿里山民族的生活習性。更也可跟隨教練的指導來場傳統弓箭體驗，走入飼養園區跟園中飼養的山豬「蒜泥」親近一番，還能就近餵食梅花鹿，聆聽族人富裕梅花鹿的故事。
景點資訊
鄒族逐鹿文創園區
地址：嘉義縣番路鄉1號
電話：05-259-0089
FB：阿里山逐鹿部落
時間：週三至一，09:00-17:00（週二休）
費用：門票200元（可抵園內消費）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言