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6公尺高台灣黑熊！鄒族逐鹿文創園區　走訪原民文化體驗在地

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

將鄒族先人傳統古獵場遺址veoveoana改建，也在名稱中將此獵場名字融入，就是為了致敬於祖先智慧與文化。更在場內設有篝火廣場，在此舉行一年一度盛大鄒族祭典「分享季」。

▲跟隨鄒族族人導覽，深入家屋中看文化。
▲跟隨鄒族族人導覽，深入家屋中看文化。

▲每天兩場的鄒族文化歌舞表演，讓族人的生活與傳唱文化，能在此延續下去。
▲每天兩場的鄒族文化歌舞表演，讓族人的生活與傳唱文化，能在此延續下去。

一走入園區內，優格哇舒劇場旁一隻高6公尺的台灣黑熊正在入口不遠處等待觀眾，每日兩場的鄒族傳統表演，再現鄒族人舞動的文化。另更有文化導覽，走入縮小版的鄒族人家屋中，從山羌、山豬骨頭到編織傳統工藝，透過導覽解說一窺這阿里山民族的生活習性。更也可跟隨教練的指導來場傳統弓箭體驗，走入飼養園區跟園中飼養的山豬「蒜泥」親近一番，還能就近餵食梅花鹿，聆聽族人富裕梅花鹿的故事。

▲六公尺高的台灣黑熊遠遠就可看見！
▲六公尺高的台灣黑熊遠遠就可看見！

▲縮小版的家屋中，能瞧見鄒族人過往生活樣貌。
▲縮小版的家屋中，能瞧見鄒族人過往生活樣貌。

▲體驗射箭區能體會鄒族獵人手感。
▲體驗射箭區能體會鄒族獵人手感。

▲這裡也是復育梅花鹿重要地點。
▲這裡也是復育梅花鹿重要地點。

　

景點資訊

鄒族逐鹿文創園區

地址：嘉義縣番路鄉1號

電話：05-259-0089

FB：阿里山逐鹿部落

時間：週三至一，09:00-17:00（週二休）

費用：門票200元（可抵園內消費）

　

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