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一個人也能吃的燒肉店！快來台南「長北燒肉難民營」，當個瀟灑的孤獨美食家～

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

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台南燒肉【燒肉難民營】邊緣人的救贖

店名燒肉難民營聽起來怎麼有點可憐的感。今天想吃燒肉，但是不敢一個人去燒肉店，所以放棄吃燒肉，老闆想拯救這些燒肉難民，所以決定開這家燒肉難民營！！就算一個人也可以吃燒肉。

台南燒肉【燒肉難民營】一個人也可以吃的燒肉店

燒肉難民營店址位於台南市長北街159號，我發現長北街越來越多美食耶！開車前來的朋友要先找好車位再徒步進入，燒肉難民營從店外觀看就覺得很有日本的感覺。

台南燒肉【燒肉難民營】店內環境

燒肉難民營店內環境還蠻日式的感覺，一人一烤爐，不用怕冷冷的視線正再看著你，也讓我想起孤獨美食家，店內牆上還貼了五朗的海報，播放節目串場的配樂，就算只有一個人也可以享受孤獨自得的用餐之樂。

台南一人燒肉【燒肉難民營】一人一烤爐自己烤，自己的燒肉自己主張！這裡不像一些燒肉店，會有店員來幫你烤肉，燒肉難民營是自己烤，這樣才有烤肉的樂趣啊～

台南燒肉【燒肉難民營】一人燒肉只能一個人去嗎？

燒肉難民營雖然主打一人燒肉，也是可以跟朋友一起前往，但是！！！！要可以接受可能分開坐，如果剛好有其他客人，位置不一定會排在一起啊～

台南一人燒肉【長北燒肉難民營】菜單MENU

燒肉難民營提供了豬肉、牛肉燒肉套餐，300元起～套餐有小菜、沙拉、白飯及主餐，白飯可免費續一次！吃燒肉在點上一杯啤酒配燒肉，真的好過癮啊！！

※未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車。

台南一人燒肉【燒肉難民營】餐點介紹

2號套餐豚250g難民套餐 320元

豚五花肉、豚梅花肉

自己吃燒肉也可以很豐盛！

肉有醃製過的味道還不錯，其他就要看你自己烤的功夫了，我覺得不要一次下太多肉，慢慢的烤，才不會燒焦，這樣烤的品質及吃的口感會比較好。

燒肉可以配上一旁的小菜解膩，沾上特製的燒肉醬也很不錯！

燒肉難民營附的白飯也蠻大碗，可以免費續一次！

燒肉難民營套餐還有附湯品，當日喝到的是蛋花湯。

剛烤好的燒肉配上白飯就變成燒肉蓋飯也很美味耶~我烤的還不錯吧!擺盤像賣的嗎？鹹香的燒肉配上白飯很對味，又有飽足感。

偷拍隔壁點的4號牛&豚259g難民套餐 370元，這道就可以吃到牛肉跟豬肉，一次滿足好過癮！

燒肉難民營 | 粉絲頁

地址：台南市北區長北街159號

營業時間：17:30~23:00

不定時公休

如果有其他客人等待用餐，用餐時間最多為40分鐘，沒人排的話就沒限制！

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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