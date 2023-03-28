走進嘉義的阿凡達！ 豐阿縱走之「大瀧溪線鐵道」 讚嘆有如步入納美人國度

日治時期日人為了伐木，在阿里山區修築了多條鐵道用來運送材木，其中早已停駛的眠月線成為近年爆紅的健行路線，而由眠月線的塔山車站叉出、更早停駛的大瀧溪線，則幾乎完全消失在廣大蓊鬱的森林裡。

阿里山地區的豐阿縱走，除了原本的千人洞路線，近年由山友開發出經由石夢谷接上消失的大瀧溪線，上抵塔山車站。石夢谷之後的路段，走在休養數十年而接近原始的森林裡，讓布魯以為步入納美人的國度，在浩瀚的綠海中，讚嘆之餘，也覺得自己實在太渺小了。

布魯分享在健行筆記的GPX路線，歡迎前往查閱下載。

布魯之登山攝影記事

布魯一行三人9:20到達石夢谷，休息45分後續行往阿里山。雨季建議先走石墩過溪，乾季則可順行石夢谷至谷底再轉入縱走步道。

我們順行石夢谷到谷底，由此標示旁進入。這有點像簽了生死狀，過了這裡，發生事件責任自付。

豐阿縱走步道過了石夢谷後，生態變得十分原始，路線也不是很明確，務必下載離線地圖輔助登山APP導航。

希望這棵大檜木能在這片廣大的森林，好好的生長下去。

但是有些檜木就命運坎坷，被大卸無數塊，看得令人心痛。

豐阿路徑上森林超級茂密，務必控制好來回的時間，摸黑可能會迷路。

這棵巨木的樹頭，很有朱銘雕刻的味道。

這是一棵樹上樹，底部是一棵巨木的樹頭，上方長出另一棵年輕的大樹，十分壯觀。

森林裡有許多倒木枯木，已經從身上長出厚厚的青苔。

晴天的11點左右，森林裡的光線就有些昏暗了。

另一組樹上樹，有一棵杉木一棵檜木並立在老樹頭上。

11:20到達樹中樹。樹頭是巨大的紅檜，由樹頭中央長出另一棵杉木，成為樹中樹奇景。

可惜山老鼠連樹頭都不放過，樹中樹的另一頭已被切出一個大門洞。

又是一組樹上樹，這回是檜木三兄弟一齊騎上老樹頭。

豐阿縱走路徑上分佈許多歷盡滄桑的老樹頭。

因為行走豐阿縱走路線的人不多，有些路徑不是很明確，要找路條並搭配地圖APP。

伐木的年代過去了，還給這大片豐阿山坡原始的生態環境。

12:08到達一片長滿青苔的平地，布魯估且稱為青苔營地，躺在這兒的地上超舒服，要不是時間拖太久會摸黑下山，真想在這裡睡個午睡。由此開始路徑變寬而平緩，布魯覺得由此就轉為早期的大瀧溪線鐵道了。

十二月的大瀧溪線旁，台灣掌葉楓紅得很迷人。

第二片較寬闊的平地，旁邊有大石錯落，布魯估且稱為大石營地。

大瀧溪線經過的山凹，可以想像當年開設這條鐵路也是一項大工程。

大瀧溪線中段有多處崩塌以致要高繞或下切，其中一處下切路段要大跨距攀爬拉繩，有一定危險性，建議不要獨行。另有小部分路段芒草長到比人高，可惜忘了帶刀來砍路。

大瀧溪線南段進入連續三座隧道，第三隧道較短，可以直接看穿。

早期修建鐵路要開鑿隧道實在不容易。同行張大哥及小郭英姿襯著隧道口，實在太俊美了。

第二隧道最短，洞口前稍有坍塌。

第一隧道最長，且洞中有彎道，洞內完全漆黑，最好配戴頭燈。因隧道已廢棄，南側洞口被一座磚屋封閉，要爬上簡易木梯再從旁繞出。

綠意小便斗，這是最有巧思的裝置藝術作品。

下午1點終於抵達眠月線鐵道的塔山車站，在此享用午餐並休息半小時，然後趕緊原路返回。

這回的三人行：張大哥與小郭，是互相很合得來的好山友。

冬季天黑得早，一路趕行程下山，終於在天黑前的5點回到登山口。登山口前的行豐吊橋，是通往水漾森林、或千人洞、石猴兩條縱走路線的起點。留待有機會再探了。

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路線資訊：

路線：行豐吊橋停車場觀景亭--仙夢園--石夢谷--塔山車站（原路返回）。

參考數據：全長來回約15.4公里，總爬升及下降約1450公尺，約步程約需8~9小時。若至石夢谷返回，落差約760公尺，來回約需4~5小時。

大瀧溪線鐵道：由阿里山眠月線鐵道的塔山車站叉出，全長2公里餘，目前鐵軌完全撤除，路基類似林道，但有多處坍塌而必須高繞或下切。單純走大瀧溪鐵道，可由眠月線塔山車站開走，至鐵道末端來回約2小時。

交通資訊：必需自行開車

南下：國道3號下古坑交流道轉東行駛149甲縣道，後匯入158甲縣道，至桶頭右轉149縣道續接149乙縣道，再接回149甲縣道(簡言之，一路往草嶺方向行駛)，至豐山的全仔社橋左轉入豐山社區，再續行至行豐吊橋停車場。豐山社區之後無指標，google地圖也沒有完整產道路徑，請參考下方簡圖行進。

北上：國道3號下古坑交流道轉東行駛149甲縣道，續行接149縣道，後同上。

補給等資訊：全程無補給站及洗手間。飲食物資必須事先採購。豐山社區前土石流紀念公園（磐石公園)洗手間。

注意事項：石夢谷至塔山車站路線，路徑不明確，必須搭配離線地圖及APP才不會迷失。森林內很快天黑，儘可能及早出發，避免摸黑下山。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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