三月瘋媽祖！跟著北港朝天宮的迎媽祖繞境，欣賞精彩的藝閣遊行

媽祖為台灣重要的民間信仰，去年台南鹽水月港護庇宮舉行湄洲天上聖母渡台400周年祈安禮斗法會時，就有「真人藝閣遊月港」的活動。錯過了去年藝閣遊行盛事也沒關係，除了觀賞去年精彩的照片和影片回顧之外，今年也有機會能夠親眼目睹熱鬧的藝閣遊行活動。

圖／IG@shengzhi_0705

每到了農曆三月，為了慶祝媽祖壽誕，全台就會掀起「三月瘋媽祖」的風潮，各地供奉媽祖的廟宇都會有媽祖出巡、遶境等活動；其中，雲林北港朝天宮在北港迎媽祖遶境時，除了有炸轎吃炮等特色儀式之外，每年都會有精彩的「藝閣」遊行可供信眾們觀賞、參與。

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相傳藝閣遊行是從泉州、廈門傳入台灣，當時由真人裝扮的藝閣是以人力車或是牛車等方式遊街，到了日治時期，藝閣遊行更一度由藝伎來扮演。隨著時代變遷，現今的藝閣多以電子花車乘載，在聲光效果上也更加絢麗吸睛。台灣的藝閣遊行主要在雲林、台南、嘉義、台中海線等地區進行，其中，最負盛名、規模最大的非北港朝天宮的藝閣遊行莫屬。

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北港朝天宮迎媽祖的活動時間為農曆 3 月 19、20 日，而藝閣遊行時間則是從農曆 3 月 19 日到 3 月 23 日媽祖壽誕，一共五天的遊行，每年都吸引了許多來自全台各地的信眾共襄盛舉。如果家中剛好有身高在 110 公分到 150 公分的國小學童（此為去年北港朝天宮藝閣活動報名資格），就能夠報名參與真人藝閣活動，有機會能夠穿上華麗繽紛的衣服、裝扮成古代忠孝節義、神話傳說故事中的人物，站上藝閣車，發糖果等小物給沿途參與遊行的民眾們。去年北港朝天宮的藝閣遊行出動了 40 輛左右的藝閣車，而各個參與單位所精心布置的藝閣車，也會有評審進行評比，選出每年的金龍獎、金鳳獎和金獅獎。

圖／IG@a2820100

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藝閣遊行活動除了是北港迎媽祖的其中一個精彩看點之外，做工精美的藝閣車和再現神話傳說中的人物裝扮，都是讓更多人能夠認識傳統文化，更是得以讓這些寶貴的文化流傳下去。目前北港朝天宮尚未公布今年（2023年）藝閣活動的報名方式、資格限制和人數上限等相關資訊，如果想要幫家中的小朋友報名，可以關注北港朝天宮的官網或是臉書專頁，掌握最新訊息。農曆三月瘋媽祖期間，除了到各地的媽祖廟參拜、參與遶境活動之外，也不妨找個時間到北港走走，觀賞精彩的藝閣遊行活動，躬逢其盛。

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【北港朝天宮】

地址：雲林縣北港鎮中山路178號

電話：05-783-2055

開放時間：04:30-05:00開廟門，開放至0:00，農曆初一～聖母聖誕（農曆3月23日）廟門全天開放

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