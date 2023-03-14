快訊

ICC戰爭罪控訴：俄國攻擊烏克蘭民用設施、綁架兒童

今新冠本土+9860 連續六天低於萬例

猴痘再增4例本土 北部3例、南部1例 個案彼此無關聯

三月瘋媽祖！跟著北港朝天宮的迎媽祖繞境，欣賞精彩的藝閣遊行

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@shengzhi_0705、IG@a2820100
圖／IG@shengzhi_0705、IG@a2820100

媽祖為台灣重要的民間信仰，去年台南鹽水月港護庇宮舉行湄洲天上聖母渡台400周年祈安禮斗法會時，就有「真人藝閣遊月港」的活動。錯過了去年藝閣遊行盛事也沒關係，除了觀賞去年精彩的照片和影片回顧之外，今年也有機會能夠親眼目睹熱鬧的藝閣遊行活動。

圖／IG@shengzhi_0705
圖／IG@shengzhi_0705

每到了農曆三月，為了慶祝媽祖壽誕，全台就會掀起「三月瘋媽祖」的風潮，各地供奉媽祖的廟宇都會有媽祖出巡、遶境等活動；其中，雲林北港朝天宮在北港迎媽祖遶境時，除了有炸轎吃炮等特色儀式之外，每年都會有精彩的「藝閣」遊行可供信眾們觀賞、參與。

圖／IG@shengzhi_0705
圖／IG@shengzhi_0705

相傳藝閣遊行是從泉州、廈門傳入台灣，當時由真人裝扮的藝閣是以人力車或是牛車等方式遊街，到了日治時期，藝閣遊行更一度由藝伎來扮演。隨著時代變遷，現今的藝閣多以電子花車乘載，在聲光效果上也更加絢麗吸睛。台灣的藝閣遊行主要在雲林、台南、嘉義、台中海線等地區進行，其中，最負盛名、規模最大的非北港朝天宮的藝閣遊行莫屬。

圖／IG@shengzhi_0705
圖／IG@shengzhi_0705

北港朝天宮迎媽祖的活動時間為農曆 3 月 19、20 日，而藝閣遊行時間則是從農曆 3 月 19 日到 3 月 23 日媽祖壽誕，一共五天的遊行，每年都吸引了許多來自全台各地的信眾共襄盛舉。如果家中剛好有身高在 110 公分到 150 公分的國小學童（此為去年北港朝天宮藝閣活動報名資格），就能夠報名參與真人藝閣活動，有機會能夠穿上華麗繽紛的衣服、裝扮成古代忠孝節義、神話傳說故事中的人物，站上藝閣車，發糖果等小物給沿途參與遊行的民眾們。去年北港朝天宮的藝閣遊行出動了 40 輛左右的藝閣車，而各個參與單位所精心布置的藝閣車，也會有評審進行評比，選出每年的金龍獎、金鳳獎和金獅獎。

圖／IG@a2820100
圖／IG@a2820100

圖／IG@a2820100
圖／IG@a2820100

藝閣遊行活動除了是北港迎媽祖的其中一個精彩看點之外，做工精美的藝閣車和再現神話傳說中的人物裝扮，都是讓更多人能夠認識傳統文化，更是得以讓這些寶貴的文化流傳下去。目前北港朝天宮尚未公布今年（2023年）藝閣活動的報名方式、資格限制和人數上限等相關資訊，如果想要幫家中的小朋友報名，可以關注北港朝天宮的官網或是臉書專頁，掌握最新訊息。農曆三月瘋媽祖期間，除了到各地的媽祖廟參拜、參與遶境活動之外，也不妨找個時間到北港走走，觀賞精彩的藝閣遊行活動，躬逢其盛。

圖／IG@a2820100
圖／IG@a2820100

圖／IG@guanguanfa
圖／IG@guanguanfa

【北港朝天宮】

地址：雲林縣北港鎮中山路178號

電話：05-783-2055

開放時間：04:30-05:00開廟門，開放至0:00，農曆初一～聖母聖誕（農曆3月23日）廟門全天開放

延伸閱讀>>雲林美食｜古早味特輯！雲林斗六美食必吃 TOP 9，和魷魚舌吻？伴手禮店變身冰店？

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

雲林美食 媽祖遶境 古早味

延伸閱讀

疑遭警方施壓 香港女權抗議活動臨時喊卡

香江觀察／港復常遊行 戴口罩算蒙面？

藍營公布林明溱遊行及選前之夜 藍戰將雲集獨缺侯友宜

二二八事件76周年 遊行團體：歷史真相仍待公開和追究

相關新聞

三月瘋媽祖！跟著北港朝天宮的迎媽祖繞境，欣賞精彩的藝閣遊行

媽祖為台灣重要的民間信仰，去年台南鹽水月港護庇宮舉行湄洲天上聖母渡台400周年祈安禮斗法會時，就有「真人藝閣遊月港」的活動。錯過了去年藝閣遊行盛事也沒關係，除了觀賞去年精彩的照片和影片回顧之外，今年也有機會能夠親眼目睹熱鬧的藝閣遊行活動。

絕美景點追起來！台南「親子旅遊3天2夜」 博物館、夕陽、老街好吃好玩又好拍

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-01-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 18 個景點，其中包含 阿裕牛肉涮涮鍋一崑崙店、奇美博物館、赤崁樓。 這次過年家族旅遊我們選擇到美食之都-台南玩！除掉家人們去過的行程，這次除了台南必去的一些景點：奇美博物館、安平樹屋、安平老街、大魚的祝福之外，還發掘了漁光島的絕美夕陽、富有濃濃年節味的普濟殿五彩繽紛千盞燈籠、台江國家公園生態之旅&七股遊客中心網美打卡點～還吃了超多美食！ 非常適合一家大小來玩呦！

台南最新寶藏餐廳！老宅改建的「荒野．こうや」，大口咬下漢堡排與龍蝦沙拉堡

到台南旅遊，似乎去多少次都不會膩，畢竟在巷弄中散步和開發店家，每次總會有新發現。在一個陽光明媚的日子裡，我們來到蝸牛巷晃晃，在不斷穿梭周圍小巷時，無意間看見了一家由老宅改建而成的餐館，沒想到小小的店，座位此時竟已坐滿！為了知曉店家的迷人之處，在現場候位一會兒之後，我們終於踏進去這家名為「荒野．こうや」的餐廳。

舌尖上的旅行！東南亞美食節在台南 酸甜香辣一次滿足

【旅奇傳媒/編輯部整理】出國旅遊吃當地美食絕對是旅遊中最重要的一環。台南大員皇冠假日酒店「元素餐廳」看準出門用餐的人潮，即日起至4月30日推出全新菜色「東南亞美食節」，讓消費者透過舌尖去旅遊，暢遊泰國

老闆娘說不要點太多！雲林平價大份量美食：隱藏版蚵包蛋、蛤仔湯包，還有神級滷肉飯

udn走跳美食／Irene 雲林之旅來去了千巧谷牛樂園牧場，搜尋附近美食，決定來去台西覓食，好像還沒來過台西這個鄉鎮，老哥找了家蛤仔輝特產中心，評價不錯，有些餐點很有意思，像是蚵包蛋、蛤仔湯

全台最大尺度竹建築在台南！竹構專家甘銘源「竹薄殼」獨步全球

竹子在中國的歷史，不論在生活或是建築上，都曾占有相當重要的地位。而近年來在東南亞以竹材為建築元素的大量體竹構造建築也興起了一股風潮。如峇里島的IBUKU、越南武仲義事務所及清邁CLA事務所等，皆以竹材

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦