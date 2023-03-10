台南最新寶藏餐廳！老宅改建的「荒野．こうや」，大口咬下漢堡排與龍蝦沙拉堡

到台南旅遊，似乎去多少次都不會膩，畢竟在巷弄中散步和開發店家，每次總會有新發現。在一個陽光明媚的日子裡，我們來到蝸牛巷晃晃，在不斷穿梭周圍小巷時，無意間看見了一家由老宅改建而成的餐館，沒想到小小的店，座位此時竟已坐滿！為了知曉店家的迷人之處，在現場候位一會兒之後，我們終於踏進去這家名為「荒野．こうや」的餐廳。

隱身於台南巷弄的質感早午餐

推開店門，不難察覺出台南老屋的特色，是格局狹窄而樓梯陡峭，因此一樓主要為櫃檯和料理的空間，僅有兩桌的內用區。接著看看荒野的菜單，餐點分為鹹食、甜食和飲品三大類，鹹食有龍蝦沙拉堡、漢堡排、英式馬芬培根蛋和優格香料煎烤雞胸，甜食則固定有布朗尼（可加冰淇淋）和布丁，以及依當天供應為主的其他甜點，無論是想吃早餐、午餐甚至是下午茶都可以來報到的咖啡館。

圖／IG@jordan____foodie

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用餐空間體現出歲月靜好的模樣

沿著樓梯緩緩地走到二樓空間，這裡的座位較多，且磨石子地板與木質家具、舊沙發混搭而成，配上書本和植栽作為點綴，呈現出不浮誇的恬靜之美，每個客人彷彿都置身在畫裡，一派歲月靜好的模樣。當時正值中午用餐時段，環顧四周客人的桌上，都有一盤漢堡排餐，好奇地跟著點了一份，切開圓滾滾的漢堡排，不只香味四溢，滿滿的肉汁也隨即流了出來！

圖／IG@jordan____foodie

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兼具視覺與味覺的人氣餐點

此外，店家自製的醬汁則帶有甜甜的口感，而一口漢堡肉配上一口蛋包飯，吃起來是豐富又飽足，味覺和視覺同時都被滿足！除了漢堡排餐之外，我們也觀察出店內另一個人氣餐點——龍蝦沙拉堡。荒野的龍蝦沙拉堡是由烤過的麵包夾著新鮮的龍蝦沙拉，整體來說非常爽口，而特別的是他們的擺盤很有趣，會有一整個龍蝦頭在盤子邊上，賣相很不錯，因此經常早早賣光，有興趣的讀者記得提早前來，以免向隅。

圖／IG@jordan____foodie

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值得一提的是，荒野亦是寵物友善的店家，讀者可以帶毛小孩一起到訪，但用餐時間為100分鐘，低消則為一項餐點或飲品，且目前僅提供現金交易，而訂位無法透過私訊，得在營業時間內打電話詢問店家喔。總的來說，荒野是家兼具美味、質感又舒適的餐廳，不只好吃好拍，可能一不小心就待了許久，說是台南最新的寶藏餐廳，可一點都不為過呢！

荒野．こうや

地址：台南市中西區民生路一段181巷2號

營業時間：10:00-16:00（每月營業日請參考官方IG ）

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