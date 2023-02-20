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中藥行裡喝咖啡！財神加持的百年「中藥老屋沙龍咖啡」，還吃得到養生套餐、魯肉飯

豬飛小姐的彩色生活／ 文、圖／豬飛小姐

udn走跳美食／豬飛小姐

在百年老建築的中藥行裡面喝咖啡？很突兀的組合卻充滿樂趣，不只是老屋還是財神加持過的「北港保生堂漢方咖啡館」，保有老屋的歷史遺跡，在斑駁的仿巴洛克式日治建築裡喝一杯人蔘咖啡，感受古往今來的文化特色。

北港保生堂漢方咖啡館 位置與空間

「保生堂」就位在北港朝天宮前熱鬧的中山路上，這天跟家人來這裡拜拜後就延著中山路散步，走著走著發現一整排的日治時代老屋裡面有著吸引我的外觀。高掛的燈籠上寫著”手沖茶” “義式咖啡”，正面已斑駁的匾額寫著「保生堂」。就決定進去裡面喝杯咖啡吧！

保生堂是已經有一甲子歷史的「保生堂中藥鋪」，現在沒有營業改為咖啡館，整個店面很深，前面一區是櫃檯跟原有的中藥房設計，當年抓藥的木製藥櫃和檯面，現在則是沖煮咖啡、備餐的吧台。往後走到後面又是另一區，古老的地板與牆面，還有寫著「財」「興」的字樣，記錄的是保生堂是北港武德宮信仰發源地的故事。

這面擺上斑駁鐵桶的牆面成為好拍照的景點。

角落的玻璃櫃擺放的是歷史悠久的老物件。

諾大的空間裡有著關於財神的信仰的相關、有著現代化可愛又文創風的物品、有著在這裡喝咖啡的愜意，保有老屋的特色，注入新的靈魂，讓更多人有機會感受到過往的風光。

設置有獨立包廂，人多的時候也沒問題。

北港保生堂漢方咖啡館 菜單

這裡每人低消100元，有手沖茶、一般常見的咖啡、漢方咖啡、甜點、養生套餐、魯肉飯、麵線。可以下午茶也可以吃正餐。

熔岩巧克力 NT$89

是一道經典的法式甜點，外表看起來普通的巧克力蛋糕，一挖下去濃郁絲滑的巧克力漿緩緩流下。巧克力的甜，配上黑咖啡最剛好。

人蔘咖啡 NT$200

把中藥跟咖啡結合聽起來很突兀，但卻意外的合拍。咖啡裡有著人蔘的香氣，甘苦的味道跟咖啡很合，先不論有什麼特別效果，光是它的順口回甘就很不錯。

「北港保生堂漢方咖啡館」把傳統文化信仰保留下來，融入現代悠閒喝咖啡的生活裡，在這裡用一杯咖啡的時間認識日治時代老屋的過往，感受不同的時空，是一番獨有的享受。

雲林北港 保生堂漢方咖啡館

地址：651雲林縣北港鎮中山路61號

電話：05-7833827

營業時間：週一到週四11:00–19:00/周五六10:00–20:00/週日10:00–19:00/週三公休

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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