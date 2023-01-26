超佛心早餐！「郡西路無名米漿杏仁茶」菜單上最貴25元，必喝古早味柴燒豆漿、米漿、杏仁茶
udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖
台南【郡西路無名米漿杏仁茶】超佛心銅板價 柴燒豆漿 米漿
今天來分享這家【無名米漿杏仁茶】，店址就在郡西路上，保安市場旁的無名早餐店，價錢也很佛心！！！應該有不少人吃過吧？！還沒吃過的朋友趕快看過來吧～
台南早餐【郡西路無名早餐店】外觀
台南【無名米漿杏仁茶】店址位在台南中西區郡西路上，保安市場對面，沒有明顯的招牌，不斷有客人會前往購買，生意還不錯的感覺。
店內還看得到早期所使用的傳統爐灶，搭配燒柴來製作豆漿，但現在聽說已經沒有使用了，不過慶幸的是還保有古早味柴燒豆漿。
台南豆漿推薦【無名米漿杏仁茶】菜單
菜單上的價格通通都是銅板價，超級佛心！！！現在已經很少看到這種價錢了。
台南米漿【郡西路無名早餐店】餐點介紹
當天點了這幾樣才57幾元！！！已現在的物價來說真的很便宜耶～
古早味柴燒豆漿 10元
豆漿喝起來順口不甜膩，還可以喝到淡淡柴燒的香氣，蠻滑順的，不少老顧客來都一定要喝上一碗豆漿，溫熱喝好讚！
肉包 12元
這顆大小適中，肉包吃起來也是偏軟，內餡調味算是中規中矩，還ok啦～
燒餅夾蛋 25元
這個算是菜單裡最貴的餐點，燒餅口感吃起來偏軟，跟一般吃到酥酥脆脆的口感不一樣，夾上一顆蛋，吃起來帶有咬勁，第一次吃到這種口感的燒餅覺得蠻特別，雖然稱不上超美味，但吃完也是有飽足感。
感覺店內的米漿也很厲害，當天9點多到就已經賣完了，如果喜歡喝米漿的朋友可以去試試囉！
郡西路無名米漿杏仁茶
營業時間：5:00 - 10:30（星期四公休）
地址：台南市中西區郡西路54號
文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言