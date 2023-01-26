超佛心早餐！「郡西路無名米漿杏仁茶」菜單上最貴25元，必喝古早味柴燒豆漿、米漿、杏仁茶

台南【郡西路無名米漿杏仁茶】超佛心銅板價 柴燒豆漿 米漿

今天來分享這家【無名米漿杏仁茶】，店址就在郡西路上，保安市場旁的無名早餐店，價錢也很佛心！！！應該有不少人吃過吧？！還沒吃過的朋友趕快看過來吧～

台南早餐【郡西路無名早餐店】外觀

台南【無名米漿杏仁茶】店址位在台南中西區郡西路上，保安市場對面，沒有明顯的招牌，不斷有客人會前往購買，生意還不錯的感覺。

店內還看得到早期所使用的傳統爐灶，搭配燒柴來製作豆漿，但現在聽說已經沒有使用了，不過慶幸的是還保有古早味柴燒豆漿。

台南豆漿推薦【無名米漿杏仁茶】菜單

菜單上的價格通通都是銅板價，超級佛心！！！現在已經很少看到這種價錢了。

台南米漿【郡西路無名早餐店】餐點介紹

當天點了這幾樣才57幾元！！！已現在的物價來說真的很便宜耶～

古早味柴燒豆漿 10元

豆漿喝起來順口不甜膩，還可以喝到淡淡柴燒的香氣，蠻滑順的，不少老顧客來都一定要喝上一碗豆漿，溫熱喝好讚！

肉包 12元

這顆大小適中，肉包吃起來也是偏軟，內餡調味算是中規中矩，還ok啦～

燒餅夾蛋 25元

這個算是菜單裡最貴的餐點，燒餅口感吃起來偏軟，跟一般吃到酥酥脆脆的口感不一樣，夾上一顆蛋，吃起來帶有咬勁，第一次吃到這種口感的燒餅覺得蠻特別，雖然稱不上超美味，但吃完也是有飽足感。

感覺店內的米漿也很厲害，當天9點多到就已經賣完了，如果喜歡喝米漿的朋友可以去試試囉！

郡西路無名米漿杏仁茶

營業時間：5:00 - 10:30（星期四公休）

地址：台南市中西區郡西路54號

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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