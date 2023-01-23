每周只賣2天！觀光客不知道的「阿珍炸雞」開賣即排隊，老饕首推「多汁雞塊、米血」
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每個人都有喜歡的台南炸雞，自己都有自己的台南炸雞口袋名單，絕對都是「我家巷口屌打」的台南炸雞類型，然而這間台南炸雞絕對是我大學生活中巷口那個最跩的、最不缺錢的台南炸雞老闆。網友都說這間台南炸雞它們懶得賺錢，每周就只賣了兩天的台南炸雞深受在地人喜愛。就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南炸雞好不好吃吧！
這間台南炸雞就隱藏於巷弄之中，觀光客真的不太會知道的地點。
這間的雞翅汁水不算多，但是吃起來新鮮程度絕對不在話下，外皮炸得非常酥脆，卡滋卡滋的超級滿足。
這手工的甜不辣真的非常好吃，滿滿濃郁的魚味，相當滿足，大小不一的特色就是周邊薄的地方吃起來是酥脆的，厚的地方是Q彈的。
花枝丸與芋丸都滿多人買的，不過我個人沒有買。
我原本不是很想買米血，不過我們夥伴她很喜歡吃米血，叫我一定要買，結果真的超級好吃。她跟我們一般吃到的炸米血不同，不是乾巴巴的很難咀嚼。
雖然是路邊攤，不過整體環境上不會讓你感覺髒髒亂亂的。
印象最不深刻的應該就是這個德國香腸了，基本上就是小朋友喜歡的類型。
整體來說：這間的雞翅我個人覺得不錯，但雞腿是真的不行，再來就是雞塊真的是必點，滿滿的肉汁嚇死人，米血也是相當好吃。
體驗時間：111/11
阿珍炸雞
地址：台南市安南區國安街115號
時間：0700-1700（只賣假日）
店家停車：無
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