秒飛日本美拍鳥居！「虎珍堂」現場製作好療癒 可愛甜點帶著走

來到雲林虎尾鐵橋，這裡很適合悠閒散步，不遠處就是虎尾必吃美食『虎月燒』。日式老屋虎珍堂菓寮店，不但甜點包裝好可愛，一旁還可以美拍鳥居和夢幻燈籠，真的秒飛日本的感覺。

虎珍堂菓寮店停車

虎珍堂菓寮店旁就有收費停車場「城市車旅停車場」，停車很方便。

虎珍堂菓寮店介紹

雲林虎珍堂的老屋旁邊，就是超級好拍的紅色鳥居，一整條路還有燈籠加持，拍起來很有日本的感覺。

小驚喜是可愛逗趣的壁畫彩繪，讓人會心一笑。

往後走還有恐龍和竹燈，都可以讓旅人拍打卡照，買了虎月燒之後也可以拿到這裡坐著吃。

只能說虎珍堂真的很會，店面門口就很有日式氛圍，很多人買了虎月燒都要跟這個招牌拍一下才甘願離開。

購買虎月燒直接進入店裡購買跟結帳，可以看到虎月燒製作現場。一個虎月燒價格是55元-65元，依口味不同，價格也不同。

虎月燒現場製作非常新鮮，讓人覺得更好吃。

店裡雖然有2樓，不過有低消限制，點套餐才能上樓。

虎月燒的包裝也太用心，防油紙包裝還用綿繩綁起來，直接拎著走好方便。

這個座位超熱門，我們是比較晚來所以遊客不多，趕快抓了空檔拍張打卡照。

買了原味和抹茶各一，餅皮吃起來軟軟澎澎，裡面紅豆餡綿蜜又保留紅豆口感，吃起來不會太甜，搭配起來就是銅鑼燒的感覺。然後還會放一塊很像冰淇淋的口感的內餡，吃起來口味跟口感立刻升級，跟一搬銅鑼燒比更是有記憶點。

虎珍堂附近就是虎尾鐵橋，很適合親子同遊。大家有來雲林虎尾鐵橋的話，也別忘記來吃吃看這個可愛的散步甜點～

虎珍堂菓寮店附近景點

一日遊：源順食用油廠➜土庫驛可可莊園➜虎尾鐵橋➜虎尾糖廠➜虎尾驛➜虎珍堂菓寮店➜雲林故事館➜雲林布袋戲館➜虎尾夜市

虎珍堂菓寮店

地址：雲林縣虎尾鎮中山路13號

電話：05 632 3639

營業時間：10:00-18:30

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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