品菱角、玩童趣！ 台南官田打造藝術小村、嚐在地美味 整座村落都是遊樂場

【圖／文：行遍天下】

遠離塵囂來趟鄉間小旅行，打開在地鄉鎮的最美風景，到台南的官田與綠意相遇，並聽聽可愛年輕人的勇敢創業故事。





用藝術造一座小村落

近年地方創生、青年入鄉的意識高漲，在台南官田烏山頭水庫旁邊的大崎里，原本是座即將凋零的小村落，卻在兩位就讀一旁台南藝術大學學生林建睿、羅婉慈的努力地方創生下有了轉變。以整座村落再造成農藝遊樂園的概念，打造「村是遊戲小島」概念成立「大崎村落創藝基地」，改造百年碾米廠成為藝農號柑仔店當據點，再帶著報到的遊客穿梭在村巷弄間，一起體驗大型投石器、跳格子、投圈圈等懷舊玩法。更將即將毀壞的屋瓦細心拆下保留，改造成能讓遊客體驗的紅瓦綠蕨植栽，也能跟著他們的教學做出自己的竹陀螺、一面吃著芒果枝仔冰，一面近距離感受跟土地「重修舊好」的美好。

▲在大崎村落秘境裡，玩藝術的小遊戲。

▲創藝基地也販售台南各地好物，來支芒果枝仔冰回憶童趣。

▲利用即將凋零毀壞的紅瓦做成的小商品。





官田在地好料產地最美味

「情義相挺磚窯雞」是在地人的口袋名單，從門口兩大落龍眼木就可知道店家烤製磚窯雞是真功夫。平均一隻雞需要耗費一個半小時才能烘烤完成，也因此須事先預約，才能享受到香噴噴真滋味。以龍眼木燻烤的磚窯雞外皮酥脆讓人驚艷、完整將肉汁鎖在雞肉裡。更別錯過在地特色酥炸菱角，也是極具官田味的特色菜。

▲情義相挺磚窯雞皮脆肉嫩，非常推薦。

若是對菱角想瞭解更多，可以在每年9至12月菱角盛產期的「官田菱角節」活動期間來趟採菱角之旅，親手觸摸二角菱、四角菱不同的品種，也能與當地農夫交流，感受這台灣種植菱角歷史最悠久的地方特色。

▲每年冬天的官田菱角節，還能讓遊客下田去採菱角。





景點資訊

大崎村落創藝基地

地址：台南市官田區大崎里10號

電話：0984-353-161

FB：大崎村落創藝基地

時間：週六、日10:00-17:00（週一至四採預約制）





地址：台南市官田區烏山頭98-6號

電話：0966-367-488

FB：烏山頭情義相挺磚窯雞

時間：週六、日11:30-19:00（週一至四採預約制）





地址：台南市官田區葫蘆埤公園周邊

FB：官田區農會

時間：即日起至12月底，敬請預約或現場報名





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