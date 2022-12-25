快訊

無黨聯盟聲明切割曾俊傑 自推人選角逐高市正副議長

新鮮人找工作好難！網友熱議求職困擾有「這些」

國小時鬥蟋蟀啟蒙成行家 他如願錄取台大昆蟲學系

品菱角、玩童趣！ 台南官田打造藝術小村、嚐在地美味 整座村落都是遊樂場

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

遠離塵囂來趟鄉間小旅行，打開在地鄉鎮的最美風景，到台南的官田與綠意相遇，並聽聽可愛年輕人的勇敢創業故事。

　

用藝術造一座小村落

近年地方創生、青年入鄉的意識高漲，在台南官田烏山頭水庫旁邊的大崎里，原本是座即將凋零的小村落，卻在兩位就讀一旁台南藝術大學學生林建睿、羅婉慈的努力地方創生下有了轉變。以整座村落再造成農藝遊樂園的概念，打造「村是遊戲小島」概念成立「大崎村落創藝基地」，改造百年碾米廠成為藝農號柑仔店當據點，再帶著報到的遊客穿梭在村巷弄間，一起體驗大型投石器、跳格子、投圈圈等懷舊玩法。更將即將毀壞的屋瓦細心拆下保留，改造成能讓遊客體驗的紅瓦綠蕨植栽，也能跟著他們的教學做出自己的竹陀螺、一面吃著芒果枝仔冰，一面近距離感受跟土地「重修舊好」的美好。

▲在大崎村落秘境裡，玩藝術的小遊戲。
▲在大崎村落秘境裡，玩藝術的小遊戲。

▲創藝基地也販售台南各地好物，來支芒果枝仔冰回憶童趣。
▲創藝基地也販售台南各地好物，來支芒果枝仔冰回憶童趣。

▲利用即將凋零毀壞的紅瓦做成的小商品。
▲利用即將凋零毀壞的紅瓦做成的小商品。

　

官田在地好料產地最美味

「情義相挺磚窯雞」是在地人的口袋名單，從門口兩大落龍眼木就可知道店家烤製磚窯雞是真功夫。平均一隻雞需要耗費一個半小時才能烘烤完成，也因此須事先預約，才能享受到香噴噴真滋味。以龍眼木燻烤的磚窯雞外皮酥脆讓人驚艷、完整將肉汁鎖在雞肉裡。更別錯過在地特色酥炸菱角，也是極具官田味的特色菜。

▲情義相挺磚窯雞皮脆肉嫩，非常推薦。
▲情義相挺磚窯雞皮脆肉嫩，非常推薦。

若是對菱角想瞭解更多，可以在每年9至12月菱角盛產期的「官田菱角節」活動期間來趟採菱角之旅，親手觸摸二角菱、四角菱不同的品種，也能與當地農夫交流，感受這台灣種植菱角歷史最悠久的地方特色。

▲每年冬天的官田菱角節，還能讓遊客下田去採菱角。
▲每年冬天的官田菱角節，還能讓遊客下田去採菱角。

　

景點資訊

大崎村落創藝基地

地址：台南市官田區大崎里10號

電話：0984-353-161

FB：大崎村落創藝基地

時間：週六、日10:00-17:00（週一至四採預約制）

　

烏山頭情義相挺磚窯雞

地址：台南市官田區烏山頭98-6號

電話：0966-367-488

FB：烏山頭情義相挺磚窯雞

時間：週六、日11:30-19:00（週一至四採預約制）

　

官田菱角節-官田區農會

地址：台南市官田區葫蘆埤公園周邊

FB：官田區農會

時間：即日起至12月底，敬請預約或現場報名

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美景 公園 芒果

延伸閱讀

搭上世足熱！大圳之路一圓足球夢

台南官田樂活銀齡藝起來 創菱染手作、演出性平音樂劇

麻豆「綠色傳奇」 南市立委補選及市長選舉神救援

影／台南官田汙水下水道開工 強調重視看不到的建設

相關新聞

品菱角、玩童趣！ 台南官田打造藝術小村、嚐在地美味 整座村落都是遊樂場

遠離塵囂來趟鄉間小旅行，打開在地鄉鎮的最美風景，到台南的官田與綠意相遇，並聽聽可愛年輕人的勇敢創業故事。

道地越、泰口味！台南高CP值巷弄美食 人氣越料「東郭小卷河粉」

【東郭小卷河粉越南美食館】提供多款越南、泰國道地美食，價格平價份量多！夏天還提供季節限定泰國芒果糯米飯，就等你來嚐鮮！

外食族看過來！「Nabe廚房」高品質秘製鍋物 嚴選台南在地食材 美味無負擔

總是外食的你是否該好好照顧自己了呢？Nabe廚房堅持食材的新鮮原味，每日熬煮多款無負擔特色湯底，選用無毒養殖海鮮、友善畜牧好肉及小農新鮮蔬果，替您把關每一口的健康與美味。

永成戲院「兔兔群」超萌！月之美術館年度特展「賓果遊戲」體驗鹽水在地風情

月之美術館年度特展「2022漫月美行動」 ，日前即將正式進駐永成戲院囉！有超萌的「兔兔群」展示作品外，還特別企劃「連線 · 我們」的賓果連線遊戲與趣味遊戲，讓觀眾能體驗鹽水小鎮的魅力！

史上新高！奇美博物館「聖誕週末」 爆滿節目有如嘉年華

還記得去年的奇美博物館「聖誕週末」近百攤位及爆滿人潮如聖誕嘉年華般的盛況嗎！今年的奇美博物館「聖誕週末」又將於12/17（六）起連續兩個週末登場，今年的表演節目創下有史以來最多的紀錄，四天總計逾百場演

全台最大直徑15cm台式馬卡龍！隱藏在市場內的比臉大「浮誇巨型馬卡龍」，打卡7種口味繽紛櫥櫃

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 大家吃過台式馬卡龍嗎？這間南投埔里台式馬卡龍其實是我們臨時發現到才買的，我們來這裡之前完全沒有找到這間南投埔里台式馬卡龍，不過回來之後才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。