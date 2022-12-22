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道地越、泰口味！台南高CP值巷弄美食 人氣越料「東郭小卷河粉」

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【東郭小卷河粉越南美食館】的料理品項十分多元，從酸甜清爽的涼拌菜、越式春捲，到濃郁椰香的泰式酸辣河粉，香茅排骨飯，你想的到的越泰經典樣樣都有，餐點還可以依照個人偏好做調整，越式就是較鹹的口味，泰式則是較酸甜，滿足所有人的口味愛好！

▲東郭小卷河粉越南美食館位於台南東平路巷弄內（國賓影城後方），吃飯時間總是滿滿的人潮，是在地的人氣店家。
▲東郭小卷河粉越南美食館位於台南東平路巷弄內（國賓影城後方），吃飯時間總是滿滿的人潮，是在地的人氣店家。

▲店門口真的很有來到東南亞小吃攤的感覺。
▲店門口真的很有來到東南亞小吃攤的感覺。

▲店內座位不少，上方掛有可愛燈飾挺有氣氛。
▲店內座位不少，上方掛有可愛燈飾挺有氣氛。

▲【東郭小卷河粉】有十多款套餐可以做選擇，價格落在110元到185元之間，份量不小還有附副餐飲料，CP值相當高。
▲【東郭小卷河粉】有十多款套餐可以做選擇，價格落在110元到185元之間，份量不小還有附副餐飲料，CP值相當高。

（隱藏菜單）正宗泰式酸辣海鮮雞肉乾拌麵

一碗價格130元，可加20元升級成套餐，每日只有限量30份，售完為止。

▲內含三隻鮮蝦及數片小卷，搭配低脂的雞肉、蔬菜及特調酸辣醬汁下去做乾拌，麵量雖然不少，但由於整體口味十分清爽，一不小心就會直接清盤，是非常適合夏天的清爽選擇。
▲內含三隻鮮蝦及數片小卷，搭配低脂的雞肉、蔬菜及特調酸辣醬汁下去做乾拌，麵量雖然不少，但由於整體口味十分清爽，一不小心就會直接清盤，是非常適合夏天的清爽選擇。

▲為了方便客人食用，店家事先將蝦子都撥殼了，超貼心的小舉動，懶得撥蝦的朋友們有福啦！
▲為了方便客人食用，店家事先將蝦子都撥殼了，超貼心的小舉動，懶得撥蝦的朋友們有福啦！

（隱藏菜單）痛風呼吸之海爆干貝海鮮 河粉/雞蛋麵/炒飯

單點220元可加30元升級成套餐，每日限量30份，售完為止。

經典酸辣河粉的升級版─痛風呼吸之海爆干貝海鮮河粉，內含三隻鮮蝦、三大隻完整的小卷及至少十顆小干貝，超大份量，兩個女生來一起吃一碗絕對沒問題。

▲主食可以選擇搭配河粉、雞蛋麵或是炒飯
▲主食可以選擇搭配河粉、雞蛋麵或是炒飯

▲邊吃邊挖掘碗內的爆量干貝，海鮮控都要失心瘋了！
▲邊吃邊挖掘碗內的爆量干貝，海鮮控都要失心瘋了！

蔬菜蝦春卷

春捲皮晶瑩薄透可直接看見餡料（蔬菜、米線、鮮蝦及豬五花），食材本身的原味甘甜，再搭配蘿蔔絲酸醋沾醬，每一口都是無負擔好滋味。

越南咖啡

越南咖啡就是加煉乳甜甜的咖啡，本來怕會太甜，結果比例剛剛好不會過於甜膩，另外附餐飲料還有西瓜汁、檸檬薄荷水等選擇。

接下來店家也會推出越泰風味的小火鍋，湯底有豚骨、椰奶、泰式可以做選擇，除了基本的豬肉、牛肉外，居然還有小卷、虱目魚皮等豐富海鮮品項可選擇！東郭小卷河粉有配合Ubereats、foodpanda兩大外送平台，即便無法親自到店享用餐點，也能直接透過手機下單，更棒的是外送也有供應小火鍋，大家還不趕緊點起來！


東郭小卷河粉越南美食館

店家地址：台南市東區東平路12巷1號

營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00 (周一公休)

店家電話：0930-303-078

粉絲專頁：https://bit.ly/3gKgXjC


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越南美食 海鮮 咖啡

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