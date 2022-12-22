道地越、泰口味！台南高CP值巷弄美食 人氣越料「東郭小卷河粉」
【東郭小卷河粉越南美食館】的料理品項十分多元，從酸甜清爽的涼拌菜、越式春捲，到濃郁椰香的泰式酸辣河粉，香茅排骨飯，你想的到的越泰經典樣樣都有，餐點還可以依照個人偏好做調整，越式就是較鹹的口味，泰式則是較酸甜，滿足所有人的口味愛好！
（隱藏菜單）正宗泰式酸辣海鮮雞肉乾拌麵
一碗價格130元，可加20元升級成套餐，每日只有限量30份，售完為止。
（隱藏菜單）痛風呼吸之海爆干貝海鮮 河粉/雞蛋麵/炒飯
單點220元可加30元升級成套餐，每日限量30份，售完為止。
經典酸辣河粉的升級版─痛風呼吸之海爆干貝海鮮河粉，內含三隻鮮蝦、三大隻完整的小卷及至少十顆小干貝，超大份量，兩個女生來一起吃一碗絕對沒問題。
蔬菜蝦春卷
春捲皮晶瑩薄透可直接看見餡料（蔬菜、米線、鮮蝦及豬五花），食材本身的原味甘甜，再搭配蘿蔔絲酸醋沾醬，每一口都是無負擔好滋味。
越南咖啡
越南咖啡就是加煉乳甜甜的咖啡，本來怕會太甜，結果比例剛剛好不會過於甜膩，另外附餐飲料還有西瓜汁、檸檬薄荷水等選擇。
接下來店家也會推出越泰風味的小火鍋，湯底有豚骨、椰奶、泰式可以做選擇，除了基本的豬肉、牛肉外，居然還有小卷、虱目魚皮等豐富海鮮品項可選擇！東郭小卷河粉有配合Ubereats、foodpanda兩大外送平台，即便無法親自到店享用餐點，也能直接透過手機下單，更棒的是外送也有供應小火鍋，大家還不趕緊點起來！
東郭小卷河粉越南美食館
店家地址：台南市東區東平路12巷1號
營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00 (周一公休)
店家電話：0930-303-078
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