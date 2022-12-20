外食族看過來！「Nabe廚房」高品質秘製鍋物 嚴選台南在地食材 美味無負擔
Nabe在日語中其實就是「鍋」的意思，老闆體恤現代人工作忙碌多外食，用照顧家人的心製作每一道餐點，替「外食族」守護飲食健康及用餐品質，讓每一位來到Nabe廚房的顧客，都有回到「家」的感覺。除了多款祕製鍋物，也提供義大利麵、燉飯、炸物、點心及特調飲品，其中還包含了許多手作品項，吃得到美味及用心。
火鍋套餐（含菜盤、副餐主食、甜點及飲品）
南洋風味鍋使用南洋香料香茅、南薑、檸檬葉搭配椰奶下去熬湯，有著馬來西亞叻沙鍋的感覺，香料風味相當濃郁，帶有滿滿熱帶風情。
台灣本產活菌豬五花
單點配菜有自製手工川丸子、東港花枝漿、台南手工魚餃、台南手工魚冊、起司魚豆腐、無藥養殖白蝦等十多種特色單品可以做選擇。
特色湯底
真空冷凍湯底(另外也有義大利麵、燉飯調理包)
Nabe廚房提供多款真空冷凍湯底，由左至右為香濃起司牛奶鍋、北海道昆布湯底、義式田園番茄鍋、牛肝菌菇湯、香濃南瓜起司牛奶鍋、紅醬義大利麵（前）。
NABE廚房
店家地址: 台南市北區文成路192號
店家電話: 06-251-5252
營業時間: 11:30–22:00 (週一公休)
最後點餐時間：20:00
NABE官網：https://bit.ly/3FnHXO9
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