外食族看過來！「Nabe廚房」高品質秘製鍋物 嚴選台南在地食材 美味無負擔

Nabe在日語中其實就是「鍋」的意思，老闆體恤現代人工作忙碌多外食，用照顧家人的心製作每一道餐點，替「外食族」守護飲食健康及用餐品質，讓每一位來到Nabe廚房的顧客，都有回到「家」的感覺。除了多款祕製鍋物，也提供義大利麵、燉飯、炸物、點心及特調飲品，其中還包含了許多手作品項，吃得到美味及用心。

▲Nabe廚房位於台南花園夜市附近(文成路、育德二路交叉路口），店家備有停車場，不用擔心附近找不到車位。

▲寬敞的挑高空間十分舒適，午後陽光透過落地窗灑進，讓整個環境更加明亮通透

▲店家還備有兒童座椅、小玩具，是十分友善親子的餐廳

▲Menu選擇多樣，除了火鍋套餐，還有義大利麵、燉飯等選擇。

火鍋套餐（含菜盤、副餐主食、甜點及飲品）

南洋風味鍋使用南洋香料香茅、南薑、檸檬葉搭配椰奶下去熬湯，有著馬來西亞叻沙鍋的感覺，香料風味相當濃郁，帶有滿滿熱帶風情。

▲如果不想要菜盤也可以直接換成梅花豬，副餐選擇的手工拉麵不同於其他家的冷凍麵條，完全手工製作，不容易煮爛十分有嚼勁。

▲均勻的油花分布是美味且高等級的象徵，恰好的厚薄度涮起來一口咬下，細緻Ｑ彈的肉質讓人一片接著一片美國無骨牛小排Prime

台灣本產活菌豬五花

▲豬五花口感嫩實，油脂豐富但不膩口。

單點配菜有自製手工川丸子、東港花枝漿、台南手工魚餃、台南手工魚冊、起司魚豆腐、無藥養殖白蝦等十多種特色單品可以做選擇。

▲最特別的是店家自製手工川丸子，吃得到大紅袍的麻香花椒味，小小一顆香氣十足！

▲學甲的無藥養殖白蝦肉質緊實，蝦殼也很好剝，十分新鮮！

▲來自友善畜牧元榆牧場的整隻去骨土雞腿，光看雞皮的光澤就知道不是普通的雞腿肉，加入湯底慢煮幾分鐘再品嚐，肉質甘甜鮮嫩有彈性，有機會到訪的朋友一定要嘗試看看！

▲飲料甜點都可自由選擇，白鬍子奶蓋口感綿密滑順，鹹甜滋味完美融合。古早味豆花及手工布丁口感滑順香甜可口，滿足你的第二個胃！

▲醬料區採自助式，比較特別的是這款和風椪醋，採用日本進口食材及台灣本產的柑橘自行發酵而成，可以再搭配大根泥調配，適合喜歡酸甜清爽和風感醬料的人。

特色湯底

▲義式田園番茄鍋使用豬大骨高湯作為基底，再加入新鮮牛番茄熬煮，是富含茄紅素及維生素C的無負擔選擇。

真空冷凍湯底(另外也有義大利麵、燉飯調理包)

Nabe廚房提供多款真空冷凍湯底，由左至右為香濃起司牛奶鍋、北海道昆布湯底、義式田園番茄鍋、牛肝菌菇湯、香濃南瓜起司牛奶鍋、紅醬義大利麵（前）。

▲每一包冷凍湯底背面皆有完整的成分及營養標示，食品安全替大家把關絕不馬虎，另外，店家十分貼心的提供調理參考比例，人人都可以輕鬆在家做料理！

NABE廚房

店家地址: 台南市北區文成路192號

店家電話: 06-251-5252

營業時間: 11:30–22:00 (週一公休)

最後點餐時間：20:00

NABE官網：https://bit.ly/3FnHXO9

粉絲專頁：https://bit.ly/3FEEWsX





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