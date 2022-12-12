飄香一甲子！台南「福來鱔魚」現點現炒鱔魚意麵 鍋氣十足越吃越上癮

位於台南安南區海佃路上的【福來鱔魚】有著傳承三代的好味道，創始店在1959年創立於民族路上，而7年級生的年輕老闆從小耳濡目然，在20多歲就已能獨立掌管位於海佃路的分店，從選料、備貨、製餐都一手包辦，不馬虎製作程序、沿襲阿公所流傳下來的美味，讓老顧客來店品嘗依舊是當年的味道。

【福來鱔魚】的食材皆為每日新鮮進貨，不論是主角鱔魚，還是配角花枝、蛤蠣、豬肉或豬肝等，都是選自當季的出產產地，讓顧客不管什麼季節來品嚐都能有最鮮美的感受；而在食材的處理上也會依照不同特性有不一樣的烹調方式，來呈現最棒的口感。

鱔魚意麵羹.花枝意麵(乾)

鱔魚意麵有分乾炒和羹麵兩種，在老闆熟練的烹調下有著不同的獨道美味，而意麵也特別選用口感及香氣都特別突出的台南老牌-創立於1906年的福昇食品所製造的意麵，採用全鴨蛋半手工製成，麵體香氣濃郁，麵條久煮不爛、吃起來相當有嚼勁，讓【福來鱔魚】的意麵就算冷掉了也一樣好吃。

另外可感受到【福來鱔魚】每樣餐點入口不油膩、相當耐吃，老闆感知現代人外食通常都吃的油膩又重鹹，所以特別掌控烹煮時的用油量，讓人吃完清爽無負擔，也完全不影響餐點原有的香氣。針對口味偏重的客人也有準備多種調味料在店內，大家都可自行添加。

活魷魚

【福來鱔魚】每日新鮮進貨的魷魚，在川燙後即刻冰鎮，保留魷魚本身的鮮甜及爽脆的口感，搭配以蒜頭、薑、番茄醬等所調配的祖傳五味醬，酸酸甜甜的滋味讓人越吃越上癮。

麻油腰子

使用新鮮麻油和老薑適當的爆香，再加入川燙後的內臟部位，使得帶有老薑香氣的麻油均勻地裹在外圍，呈現Ｑ彈不軟爛的口感，吃起來不會有苦澀的焦味，反而有清爽的麻油香氣，是搭配鱔魚意麵的人氣料理之一。

▲【福來鱔魚】的麻油系列（腰子、豬心、豬肝），可以選擇單點或搭配麵線、冬粉。

【福來鱔魚】的餐點皆為現點現做，所以在用餐的高峰期皆需等待15至30分鐘，也建議可以提前打電話預訂，如果是住在較遠的區域也可以就近選擇裕農路及開元路的分店購買，如果不方便到店購買也能利用外送平台一鍵下單訂購，輕鬆品嘗這一甲子的好滋味。





福來鱔魚海佃店

店家地址：台南市安南區海佃路一段286-3號

店家電話：062977797

營業時間：平日/週六16:30-23:00、週日11:30-14:30；17:00-21:30（週二、三店休）

粉絲專頁：http://bit.ly/3USy4OI





延伸閱讀>>台南南區美食推薦|台日口味平價特色丼飯.義大利麵 小資族必收

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」