聽說在地人都推薦這間！不用大排長龍又好吃的豬心冬粉
udn走跳美食／涼子是也
說到台南的豬心冬粉通常第一個會想到「阿明豬心冬粉」，不過本來生意就超好的阿明豬心冬粉，在榮獲 2022 台南米其林必比登推薦美食之後更是大排長龍，沒點耐心還吃不到。
查詢網路資料發現「大胖豬心」與「阿文豬心」、「阿明豬心冬粉」是三兄弟，其中，每天只賣6小時、比較多在地人推薦、也比較不用排隊的就屬「大胖豬心」了。而且「大胖豬心」靠近保安市場，與我入住台南市政府對面的「臺邦商旅」，走路大約10分鐘不會很遠，所以晚餐就決定在大胖豬心享用～
大胖豬心
電話：06-265-0557
地址：台南市南區文南路339之1號
營業時間：下午16:00-晚上22:00
「大胖豬心」位於台南南區文南路上，這附近美食不少很熱鬧，經過「三兄弟15元串燒」時人也很多，本來想好要買幾串回去當宵夜，結果不小心吃太撐只好放棄～
餐廳環境簡單乾淨，座位不多，加騎樓下最多約可容納30人左右，不過小吃大家都吃很快，即使遇到客滿也不用等太久～
大胖豬心冬粉菜單如下，平均每人消費在80-250元之間。（不用加一成服務費）
一入座店家立刻送來沾醬三盤，小孩的還記得去薑絲很貼心。台南醬油膏味道甜甜的，連紅豆薏仁兩位小妞都喜歡沾著吃。
豬心冬粉，湯的80元。豬心口感微Q帶脆，完全沒有腥味，搭配清甜原味的湯頭還蠻好吃的，蘇蘇蘇一下子就完食，非小鳥胃的人要再加點其他菜會比較有飽足感。
鴨腳翅冬粉，一碗80元。鴨腳燉得超軟嫩，輕輕一咬就可以骨肉分離非常方便吃。湯頭有著藥膳的淡淡清香，順口好喝。
豬腳麵線，乾拌麻油80元。豬腳Q彈軟嫩，口感很好；麵線麻油味道不會太重，淡淡提香我還蠻喜歡的。
蒜頭豬腳，小份80元。這道豬腳一樣是Q彈好口感，搭配濃郁蒜香的甜鹹醬油很涮嘴~
麻油腰只，小份150元。腰只之前在坐月子的時候很常吃，突然看到很懷念就點了。它們家腰只是軟嫩中微微帶脆的口感，但我之前在月子中心吃的比較有嚼勁，不太一樣，可能料理的方式不同。
高麗菜，一份40元。外食一定要點份青菜均衡一下。
這次在大胖豬心吃到的料理我都有喜歡，覺得味道不輸阿明豬心耶！如果不想大排長龍的話，推薦可以試試大胖豬心～
【消費資訊】
用餐時間：2022年11月
大胖豬心
電話：06-265-0557
地址：台南市南區文南路339之1號
營業時間：下午16:00-晚上22:00
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言