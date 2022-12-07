聽說在地人都推薦這間！不用大排長龍又好吃的豬心冬粉

說到台南的豬心冬粉通常第一個會想到「阿明豬心冬粉」，不過本來生意就超好的阿明豬心冬粉，在榮獲 2022 台南米其林必比登推薦美食之後更是大排長龍，沒點耐心還吃不到。

查詢網路資料發現「大胖豬心」與「阿文豬心」、「阿明豬心冬粉」是三兄弟，其中，每天只賣6小時、比較多在地人推薦、也比較不用排隊的就屬「大胖豬心」了。而且「大胖豬心」靠近保安市場，與我入住台南市政府對面的「臺邦商旅」，走路大約10分鐘不會很遠，所以晚餐就決定在大胖豬心享用～

大胖豬心

電話：06-265-0557

地址：台南市南區文南路339之1號

營業時間：下午16:00-晚上22:00

「大胖豬心」位於台南南區文南路上，這附近美食不少很熱鬧，經過「三兄弟15元串燒」時人也很多，本來想好要買幾串回去當宵夜，結果不小心吃太撐只好放棄～

餐廳環境簡單乾淨，座位不多，加騎樓下最多約可容納30人左右，不過小吃大家都吃很快，即使遇到客滿也不用等太久～

大胖豬心冬粉菜單如下，平均每人消費在80-250元之間。（不用加一成服務費）

一入座店家立刻送來沾醬三盤，小孩的還記得去薑絲很貼心。台南醬油膏味道甜甜的，連紅豆薏仁兩位小妞都喜歡沾著吃。

豬心冬粉，湯的80元。豬心口感微Q帶脆，完全沒有腥味，搭配清甜原味的湯頭還蠻好吃的，蘇蘇蘇一下子就完食，非小鳥胃的人要再加點其他菜會比較有飽足感。

鴨腳翅冬粉，一碗80元。鴨腳燉得超軟嫩，輕輕一咬就可以骨肉分離非常方便吃。湯頭有著藥膳的淡淡清香，順口好喝。

豬腳麵線，乾拌麻油80元。豬腳Q彈軟嫩，口感很好；麵線麻油味道不會太重，淡淡提香我還蠻喜歡的。

蒜頭豬腳，小份80元。這道豬腳一樣是Q彈好口感，搭配濃郁蒜香的甜鹹醬油很涮嘴~

麻油腰只，小份150元。腰只之前在坐月子的時候很常吃，突然看到很懷念就點了。它們家腰只是軟嫩中微微帶脆的口感，但我之前在月子中心吃的比較有嚼勁，不太一樣，可能料理的方式不同。

高麗菜，一份40元。外食一定要點份青菜均衡一下。

這次在大胖豬心吃到的料理我都有喜歡，覺得味道不輸阿明豬心耶！如果不想大排長龍的話，推薦可以試試大胖豬心～

【消費資訊】

用餐時間：2022年11月

大胖豬心

電話：06-265-0557

地址：台南市南區文南路339之1號

營業時間：下午16:00-晚上22:00

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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