全台最大直徑15cm台式馬卡龍！隱藏在市場內的比臉大「浮誇巨型馬卡龍」，打卡7種口味繽紛櫥櫃
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大家吃過台式馬卡龍嗎？這間南投埔里台式馬卡龍其實是我們臨時發現到才買的，我們來這裡之前完全沒有找到這間南投埔里台式馬卡龍，不過回來之後才發現這間南投埔里台式馬卡龍真的是非常多負評，但是現場看到繽紛的南投埔里台式馬卡龍就非常吸睛，因此就想來吃吃看這間南投埔里台式馬卡龍。就跟著愛吃輝來吃吃看這間南投埔里台式馬卡龍好不好吃吧！
這間南投埔里台式馬卡龍就隱藏在市場裡面，停車來說相當不好停，建議大家要在外面停好再進來，或是可以騎機車來吃。
這裡總共有七種口味，有小顆的品項，也有超級無敵巨無霸的馬卡龍。
那我要開始說一個事實了，我個人覺得草莓的還不錯吃，但是可以清楚知道他絕對是科技與狠活的結合，奶油本身比較讓人感到膩口，基本上吃不了兩顆以上，其他口味我覺得就相當普通了一點。
但是視覺效果來說絕對是不錯的，這如果是我開麵點的話，我絕對會針對這些來調整，把內餡弄得更好吃一點。
這裡絕對是視覺系的美食，但要問我會不會再買第二次，絕對是不會買的。
※惠豐麵包店菜單
體驗時間：111/11
惠豐麵包店
地址：南投縣埔里鎮南盛街43號
時間：0700-2200
電話：04 9298 7677
停車：無
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