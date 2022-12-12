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全台最大直徑15cm台式馬卡龍！隱藏在市場內的比臉大「浮誇巨型馬卡龍」，打卡7種口味繽紛櫥櫃

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大家吃過台式馬卡龍嗎？這間南投埔里台式馬卡龍其實是我們臨時發現到才買的，我們來這裡之前完全沒有找到這間南投埔里台式馬卡龍，不過回來之後才發現這間南投埔里台式馬卡龍真的是非常多負評，但是現場看到繽紛的南投埔里台式馬卡龍就非常吸睛，因此就想來吃吃看這間南投埔里台式馬卡龍。就跟著愛吃輝來吃吃看這間南投埔里台式馬卡龍好不好吃吧！

這間南投埔里台式馬卡龍就隱藏在市場裡面，停車來說相當不好停，建議大家要在外面停好再進來，或是可以騎機車來吃。

這裡總共有七種口味，有小顆的品項，也有超級無敵巨無霸的馬卡龍。

那我要開始說一個事實了，我個人覺得草莓的還不錯吃，但是可以清楚知道他絕對是科技與狠活的結合，奶油本身比較讓人感到膩口，基本上吃不了兩顆以上，其他口味我覺得就相當普通了一點。

但是視覺效果來說絕對是不錯的，這如果是我開麵點的話，我絕對會針對這些來調整，把內餡弄得更好吃一點。

這裡絕對是視覺系的美食，但要問我會不會再買第二次，絕對是不會買的。

※惠豐麵包店菜單

體驗時間：111/11

惠豐麵包店

地址：南投縣埔里鎮南盛街43號

時間：0700-2200

電話：04 9298 7677

停車：無

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馬卡龍 麵包 南投美食

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